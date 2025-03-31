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В Римі згорів дилерський центр Tesla: скільки авто пошкоджено
31 березня у Римі в дилерському центрі Tesla сталася пожежа, яка призвела до пошкодження 17 автомобілів.
Про це пише Вloomberg.
Полум'я частково охопило споруду, де були припарковані автомобілі, повідомили у пожежній службі, не уточнивши, що стало причиною інциденту.
Повідомляється, що автомобілі, дилерські центри та зарядні порти Tesla зіткнулися з низкою актів вандалізму за останні тижні, що розглядається як удар у відповідь Ілону Маску , головному виконавчому директору автовиробника.
Маск, який є старшим радником президента Дональда Трампа , очолює низку його дуже суперечливих ініціатив, у тому числі Департамент ефективності уряду, спрямований на скорочення витрат.
Відомо, що з людей ніхто не постраждав. На місці працюють поліцейські, які допомагають пожежникам.
Протести проти Маска і Tesla
Нагадаємо, 29 березня в різних куточках світу відбулися масштабні акції протесту проти Ілона Маска та його спільної діяльності з Дональдом Трампом, спрямованої на ослаблення федерального уряду США, пише The Guardian.
Мітинги пройшли біля автосалонів Tesla в США та інших країнах, а їхня мета — протистояти впливу мільярдера як керівника компанії з виробництва електромобілів.
Організатори протестів закликали людей бойкотувати Tesla, продавати акції компанії та долучитися до руху "Tesla Takedown". Одне з гасел учасників проголошувало: "Завдати удару по Tesla – означає зупинити Маска. А зупинити Маска – означає врятувати життя та демократію".
Протести розпочалися в Австралії та Новій Зеландії, після чого охопили Європу – мітинги пройшли у Фінляндії, Норвегії, Данії, Німеччині, Франції, Нідерландах і Великій Британії. Кожна країна обирала власну тематику: в Ірландії це було "Smash the Fash", а в Швейцарії – "Down with Doge".
В США акції протесту охопили майже всі штати. Найбільше мітингів відбулося у Массачусетсі, Нью-Йорку, Флориді, Техасі, Вашингтоні та Каліфорнії – загалом понад 100 подій. У Сан-Франциско близько 200 людей зібралися перед салоном Tesla, а в Нью-Йорку сотні протестувальників вийшли до виставкового залу компанії на Манхеттені. У Берклі автосалон Tesla вже місяць закривається щосуботи через регулярні акції протесту.
Кілька демонстрацій пройшли й у Канаді. У Лондоні десятки активістів зібралися біля автосалону Tesla вздовж траси A40.
На тлі масштабних протестів Дональд Трамп заявив, що будь-яке насильство проти дилерів Tesla буде розглядатися як внутрішній тероризм.
Нагадаємо, продажі електромобілів Tesla в Європі в лютому впали в порівнянні з німецькими брендами Volkswagen та BMW. Автівки китайських виробників також збільшили продажі. Особливо високі результати на тих же ринках показали BYD та BEV Polestar.