В Римі згорів дилерський центр Tesla: скільки авто пошкоджено

31 березня у Римі в дилерському центрі Tesla сталася пожежа, яка призвела до пошкодження 17 автомобілів.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це пише Вloomberg.

Полум'я частково охопило споруду, де були припарковані автомобілі, повідомили у пожежній службі, не уточнивши, що стало причиною інциденту.

Повідомляється, що автомобілі, дилерські центри та зарядні порти Tesla зіткнулися з низкою актів вандалізму за останні тижні, що розглядається як удар у відповідь Ілону Маску , головному виконавчому директору автовиробника.

Маск, який є старшим радником президента Дональда Трампа , очолює низку його дуже суперечливих ініціатив, у тому числі Департамент ефективності уряду, спрямований на скорочення витрат.

Відомо, що з людей ніхто не постраждав. На місці працюють поліцейські, які допомагають пожежникам.

Протести проти Маска і Tesla

Нагадаємо, 29 березня в різних куточках світу відбулися масштабні акції протесту проти Ілона Маска та його спільної діяльності з Дональдом Трампом, спрямованої на ослаблення федерального уряду США, пише The Guardian.

Мітинги пройшли біля автосалонів Tesla в США та інших країнах, а їхня мета — протистояти впливу мільярдера як керівника компанії з виробництва електромобілів.

Організатори протестів закликали людей бойкотувати Tesla, продавати акції компанії та долучитися до руху "Tesla Takedown". Одне з гасел учасників проголошувало: "Завдати удару по Tesla – означає зупинити Маска. А зупинити Маска – означає врятувати життя та демократію".

Протести розпочалися в Австралії та Новій Зеландії, після чого охопили Європу – мітинги пройшли у Фінляндії, Норвегії, Данії, Німеччині, Франції, Нідерландах і Великій Британії. Кожна країна обирала власну тематику: в Ірландії це було "Smash the Fash", а в Швейцарії – "Down with Doge".

В США акції протесту охопили майже всі штати. Найбільше мітингів відбулося у Массачусетсі, Нью-Йорку, Флориді, Техасі, Вашингтоні та Каліфорнії – загалом понад 100 подій. У Сан-Франциско близько 200 людей зібралися перед салоном Tesla, а в Нью-Йорку сотні протестувальників вийшли до виставкового залу компанії на Манхеттені. У Берклі автосалон Tesla вже місяць закривається щосуботи через регулярні акції протесту.

Кілька демонстрацій пройшли й у Канаді. У Лондоні десятки активістів зібралися біля автосалону Tesla вздовж траси A40.

На тлі масштабних протестів Дональд Трамп заявив, що будь-яке насильство проти дилерів Tesla буде розглядатися як внутрішній тероризм.

Нагадаємо, продажі електромобілів Tesla в Європі в лютому впали в порівнянні з німецькими брендами Volkswagen та BMW. Автівки китайських виробників також збільшили продажі. Особливо високі результати на тих же ринках показали BYD та BEV Polestar.