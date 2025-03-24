Електромобілі Volkswagen і BMW обігнали Tesla з продажу в Європі

Продажі електромобілів Tesla в Європі в лютому впали в порівнянні з німецькими брендами Volkswagen та BMW. Автівки китайських виробників також збільшили продажі. Особливо високі результати на тих же ринках показали BYD та BEV Polestar.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

В останній час електромобілі Ілона Маска піддаються випробуванню на лояльність у Європі після того, як близький союзник президента США Дональда Трампа відкрито підтримав вкрай праві партії на континенті, у тому числі розмістивши на своїй платформі X щонайменше два десятки постів, які пропагують німецьку партію Alternative für Deutschland.

За словами Феліпе Муньоса, глобального аналітика JATO Dynamics, роль Маска в політиці, конкуренція на ринку електромобілів, що зростає, і поступова відмова від його самого продаваного автомобіля Model Y вплинули на продажі.

"Такі бренди, як Tesla, мають відносно обмежений модельний ряд, особливо вразливі до відмов у реєстрації при зміні моделі", — зазначив Муньос.

Реєстрації електромобілів Tesla на 25 ринках Європейського союзу, у Великій Британії, Норвегії та Швейцарії впали в середньому на 44% порівняно з тим же місяцем 2024 року, до менше ніж 16 000 проданих автомобілів у лютому. Ринкова частка Tesla в останній місяць зими впала до 9,6%. Для автовиробника це є найнижчим показником лютого за останні п'ять років.

При цьому продажі електромобілів Volkswagen зросли на 180% і склали менше 20 000 автомобілів, тоді як бренд BMW і BMW Mini в сукупності продали в лютому майже 19 000 електромобілів.

Як зазначає JATO Dynamics, китайські бренди разом продали більше електромобілів, ніж Tesla. BYD та продажі BEV Polestar на тих же ринках виросли відповідно на 94% і 84% до більш ніж 4000 і більше 2000 автомобілів. Xpeng продала більше 1000 автомобілів, а Leapmotor майже 900.

Загальний обсяг продажів автомобілів на 25 ринках Європейського союзу, у Великій Британії, Норвегії та Швейцарії у лютому знизився на 3% до 0,97 млн, тоді як кількість реєстрацій електромобілів зросла на 25%.

Нагадаємо, Соціальні мережі переповнені повідомленнями власників Tesla із США та деяких європейських країн, у яких вони відмовляються від своїх автомобілів на знак протесту стосовно дій Ілона Маска і Департаменту ефективності державного управління (DOGE), який він очолює.