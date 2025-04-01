Акції Tesla рекордно обвалилися: як це коментує Ілон Маск

Акції компанії Tesla мільярдера Ілона Маска різко впали на 36% за перші три місяці 2025 року, що є найрізкішим падінням із 2022 року.

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Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що акції Tesla зазнали третього найкрутішого падіння за 15 років існування компанії на публічному ринку, знизившись на 36% за перші три місяці року.

Востаннє у Tesla були гірші показники наприкінці 2022 року, коли акції впали на 54%. Тоді це було пов’язано з продажем генеральним директором Ілоном Маском акцій Tesla на суму понад 22 мільярди доларів для фінансування його придбання Twitter, пізніше перейменованого на X, за 44 мільярди доларів.

Що каже Маск

Як пише видання, компанія наразі спостерігає зниження продажів нових автомобілів і стикається з занепокоєнням щодо нових тарифів президента США Дональда Трампа, а також протестів, пов’язаних із роллю генерального директора Ілона Маска в адміністрації Білого дому.

Tesla втратила понад 460 мільярдів доларів ринкової капіталізації за квартал, тоді як очолюваний Маском DOGE (Департамент ефективності уряду) переконує, що наразі зекономив 140 мільярдів доларів, звільнивши десятки тисяч федеральних службовців.

«Мої акції Tesla та акції всіх, хто володіє Tesla, скоротилися приблизно вдвічі. Я кажу, що це дуже дорога робота. Я думаю, що в довгостроковій перспективі акції Tesla підуть вгору. Тож, можливо, це найкращий час для їх купівлі», — сказав Маск у неділю ввечері.

Протести проти Маска і Tesla

Роль Маска в Білому домі є одним із факторів, що впливає на акції Tesla, оскільки це сприяє хвилям протестів , бойкотів і насильницьких нападів на магазини та електромобілі Tesla по всьому світу.

Так, 31 березня у Римі в дилерському центрі Tesla сталася пожежа, яка призвела до пошкодження 17 автомобілів.

29 березня в різних куточках світу відбулися масштабні акції протесту проти Ілона Маска. Мітинги пройшли біля автосалонів Tesla в США та інших країнах, а їхня мета — протистояти впливу мільярдера як керівника компанії з виробництва електромобілів.Організатори протестів закликали людей бойкотувати Tesla, продавати акції компанії та долучитися до руху "Tesla Takedown". Одне з гасел учасників проголошувало: "Завдати удару по Tesla – означає зупинити Маска. А зупинити Маска – означає врятувати життя та демократію".

На тлі масштабних протестів Дональд Трамп заявив, що будь-яке насильство проти дилерів Tesla буде розглядатися як внутрішній тероризм.

Зауважимо,акції Tesla невпинно зростали наприкінці минулого року після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США, і інвестори припускали, що тісна дружба Маска з президентом і його командою сприятиме легшому регуляторному шляху для амбіцій компанії щодо розробки повністю автономного автомобіля.

Однак після досягнення історичного максимуму в середині грудня вартість акцій Tesla невпинно знижується, причому зайнятість Маска політикою затьмарює надії на будь-яке подальше зростання.

Крім того, продажі електромобілів Tesla падають у всьому світі. Так, у Франції вони впали на 63%, що стало найгіршим показником для компанії з серпня 2022 року. У країні було зареєстровано лише 1141 автомобіль Tesla, що значно нижче загальної тенденції на ринку електромобілів.

А продажі Tesla в Австралії впали на 70%, порівняно з аналогічним періодом 2024 роком. Це падіння виявилося значно гірше, ніж 33% зниження в січні, яке вже було найгіршим показником компанії за останні два роки.