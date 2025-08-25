Трамп погрожує позбавити ліцензії телеканали ABC та NBC, які його критикують

Президент США Дональд Трамп заявив, що телеканали ABC та NBC поширюють “фейкові новини” і упереджено висвітлюють його роботу. Через це він закликав Федеральну комісію зі зв'язку позбавити їх ліцензій.

Як пише Delo.ua, про це Трамп написав на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.

За його словами, попри високий рівень популярності та, як він вважає, один із найуспішніших восьми місяців в історії президентства, ці канали подають 97% "негативних новин" про нього.

"Якщо це так, то вони є просто рукою Демократичної партії і, на думку багатьох, Федеральна комісія зі зв’язку повинна позбавити їх ліцензій. Я повністю підтримую це, бо вони настільки упереджені й неправдиві, що становлять реальну загрозу для нашої демократії", – зазначив президент США.

В іншому дописі Трамп зазначив, що має високі рейтинги підтримки, однак, не уточнив, на які дані він посилається.

"За винятком того, що пишуть і транслюють у фейкових новинах, я зараз маю найвищі рейтинги, які коли-небудь мав — деякі з них понад 60% і навіть вище 70%", - наголосив він.

Раніше Трамп обрушився з критикою на програму “60 Minutes”, що виходить на американському каналі CBS після виходу в ефір інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським, та сюжет про Гренландію. Політик пригрозив телеканалу судовим позовом.