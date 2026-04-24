Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,69

51,47

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд спрощує дозвільні процедури для будівельних проєктів

будівництво
Кабмін запускає реформу будівельної сфери

Уряд розпочинає системну дерегуляцію для бізнесу та спрощує правила у сфері будівництва. Нові рішення мають прискорити отримання дозволів і запуск проєктів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Як зміниться будівництво в Україні

За її словами, підприємці найчастіше наголошують на необхідності скорочення зайвих процедур та запровадження зрозумілих правил роботи. Уряд у відповідь ухвалив пакет рішень, спрямованих на спрощення регулювання будівництва та прискорення відбудови.

  • Спрощення дозвільних процедур

Запроваджується експериментальний механізм, який дає замовнику будівництва право самостійно обирати орган для отримання адміністративних послуг — або місцевий орган (ДАБК), або ДІАМ. Метою є створення альтернативи в системі та скорочення строків оформлення документів.

  • Механізм оскарження рішень

Також уряд ухвалив рішення про запровадження процедури оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень. Відтепер такі рішення можна буде оскаржити до ДІАМ. У разі визнання відмови необґрунтованою проєктування може бути продовжене відповідно до містобудівної документації без додаткових затримок.

  • Законодавчі зміни

Окремо доручено Міністерству розвитку громад та територій і Міністерству юстиції підготувати законопроєкт, який встановить чіткі строки для розгляду та оскарження будівельних рішень.

За словами прем’єрки, ці кроки є частиною комплексної реформи містобудування. Наступним етапом мають стати зміни у сфері просторового планування громад та посилення правової визначеності у будівельній галузі.

Уряд також планує продовжити дерегуляцію в інших сферах, щоб спростити умови ведення бізнесу та пришвидшити відбудову країни.

Зауважимо, у 2025 році обсяг будівельного ринку України зріс на 24% порівняно з попереднім роком і досяг 248 млрд грн (5,3 млрд євро). Попри позитивну динаміку, цей показник залишається на 34% нижчим за рівень 2021 року, коли ринок оцінювався у 8 млрд євро.

Автор:
Ольга Опенько