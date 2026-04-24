Уряд спрощує дозвільні процедури для будівельних проєктів

Уряд розпочинає системну дерегуляцію для бізнесу та спрощує правила у сфері будівництва. Нові рішення мають прискорити отримання дозволів і запуск проєктів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Як зміниться будівництво в Україні

За її словами, підприємці найчастіше наголошують на необхідності скорочення зайвих процедур та запровадження зрозумілих правил роботи. Уряд у відповідь ухвалив пакет рішень, спрямованих на спрощення регулювання будівництва та прискорення відбудови.

Спрощення дозвільних процедур

Запроваджується експериментальний механізм, який дає замовнику будівництва право самостійно обирати орган для отримання адміністративних послуг — або місцевий орган (ДАБК), або ДІАМ. Метою є створення альтернативи в системі та скорочення строків оформлення документів.

Механізм оскарження рішень

Також уряд ухвалив рішення про запровадження процедури оскарження відмов у наданні містобудівних умов та обмежень. Відтепер такі рішення можна буде оскаржити до ДІАМ. У разі визнання відмови необґрунтованою проєктування може бути продовжене відповідно до містобудівної документації без додаткових затримок.

Законодавчі зміни

Окремо доручено Міністерству розвитку громад та територій і Міністерству юстиції підготувати законопроєкт, який встановить чіткі строки для розгляду та оскарження будівельних рішень.

За словами прем’єрки, ці кроки є частиною комплексної реформи містобудування. Наступним етапом мають стати зміни у сфері просторового планування громад та посилення правової визначеності у будівельній галузі.

Уряд також планує продовжити дерегуляцію в інших сферах, щоб спростити умови ведення бізнесу та пришвидшити відбудову країни.

Зауважимо, у 2025 році обсяг будівельного ринку України зріс на 24% порівняно з попереднім роком і досяг 248 млрд грн (5,3 млрд євро). Попри позитивну динаміку, цей показник залишається на 34% нижчим за рівень 2021 року, коли ринок оцінювався у 8 млрд євро.