Будівельний ринок України за минулий рік у грошовому еквіваленті виріс до майже 250 млрд грн

У 2025 році обсяг будівельного ринку України зріс на 24% порівняно з попереднім роком і досяг 248 млрд грн (5,3 млрд євро). Попри позитивну динаміку, цей показник залишається на 34% нижчим за рівень 2021 року, коли ринок оцінювався у 8 млрд євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор інженерно-будівельної компанії Rauta Андрій Озейчук в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Ключові сегменти та регіональні лідери

За його словами, найбільш активними регіонами для нового будівництва стали Київська, Львівська та Івано-Франківська області. А основними сегментами для інвестицій у комерційну нерухомість були складські, виробничі та торгові об’єкти.

"Сегмент відновлення та захисту об’єктів критичної інфраструктури є одним із найбільших і займає приблизно 20% будівельного ринку. На ринку комерційного будівництва найбільше зростання показав сегмент сільськогосподарських будівель - 48%. Попит на первинну житлову нерухомість залишався на рівні 2024 року", — зазначив Озейчук.

Енергонезалежність будівель

У 2025 році зафіксовано суттєве збільшення попиту на енергетичне обладнання: сонячні станції (у 2 рази), генератори (у 2,3 раза), інвертори та акумулятори (+50%). При цьому темпи зростання вартості будівельних робіт уповільнилися до 15% (проти 24% у 2024 році).

Кадровий дефіцит

Директор компанії Rauta зазначив, що на ринку бракує близько 30% будівельних фахівців, що спричинило зростання зарплат на 25-30%. Найбільше зросли доходи монолітників (+50%), геодезистів (+44%) та бетонярів (+38%).

Через брак внутрішніх ресурсів компанії починають залучати робітників із країн Південної Азії (Індія, Непал, Бангладеш).

"Професійні навчальні заклади наразі стикаються з недобором студентів на будівельні спеціальності, а також їх значним відтоком впродовж перших років навчання. У перспективі це може призвести до ще більшого кадрового голоду та сповільнити відбудову України", — вважає Озейчук.

Про Rauta

Rauta — інженерно-будівельна компанія, постачальник будівельних рішень в Україні та країнах Європейського Союзу. Пропонує комплексні рішення, які охоплюють: проєктування будівель, постачання каркасів та сендвіч-панелей, фасадів, швидкомонтованих будівель, вогнезахист, а також монтаж конструкцій, генеральний підряд, службу замовника, введення будівель в експлуатацію і супутній сервіс.

Є ексклюзивним постачальником до України продукції комерційного призначення фінського концерну Ruukki.

Згідно із даними Уoucontrol, компанія була зареєстрована у вересні 2014 року, її кінцевим бенефіціарним власником значиться Андрій Озейчук.