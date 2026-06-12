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Цифрова оплата в музеях: ПриватБанк, Mastercard і Мінкульт запускають новий проєкт

У Києво-Печерській лаврі запустили безконтактну оплату входу
У Києво-Печерській лаврі запустили безконтактну оплату входу

ПриватБанк, Mastercard та Міністерство культури України розпочали співпрацю з розвитку цифрових платіжних технологій на об’єктах культурної спадщини. Першим проєктом став запуск терміналу самообслуговування в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення банку.

Відвідувачі Лаври тепер можуть безконтактно оплатити вхід на територію комплексу та огляд виставок. Оплата доступна фізичною платіжною карткою, смартфоном або іншим пристроєм з NFC.

Співпраця передбачає впровадження сучасної платіжної та облікової інфраструктури на території історико-культурних об’єктів. Йдеться про безконтактну оплату відвідування, розвиток безготівкових розрахунків і створення прозорої системи обліку відвідувачів у режимі реального часу.

Заступниця міністра культури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар заявила, що проєкт у Києво-Печерській лаврі є початком ширшої трансформації.

"Міністерство культури України прагне, щоб цифрові рішення забезпечували прозорий облік та ефективне збереження культурної спадщини. Проєкт в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" є початком масштабної трансформації, яку ми плануємо поширити на інші музеї та заповідники країни", — зазначила Бондар.

У ПриватБанку заявили, що мета проєкту — зробити доступ до культурних об’єктів простішим і комфортнішим для відвідувачів.

"Ми хочемо, щоб похід у музей був таким же простим, як оплата карткою чи телефоном у метро або кав’ярні", — сказав керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко.

У Mastercard зазначили, що ініціатива є частиною модернізації платіжних і квиткових рішень в історико-культурних об’єктах.

Проєкт орієнтований як на українських відвідувачів, так і на іноземних туристів. Після пілотного запуску в Києво-Печерській лаврі ініціативу планують масштабувати на інші музеї та заповідники України.

Для культурних установ це означає перехід до прозорішого обліку відвідувачів і сучаснішої платіжної інфраструктури. Для відвідувачів — швидшу та зручнішу оплату без черг і готівки.

Нагадаємо, Національний банк України змінив правила безконтактної оплати, для посилення прозорості платіжних операцій та боротьби з використанням платіжної інфраструктури у незаконних схемах.

Автор:
Тетяна Гойденко