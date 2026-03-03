НБУ назвав ключові платіжні системи України: хто увійшов до переліку

Національний банк України за результатами моніторингу діяльності у 2025 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

НБУ посилив оверсайт платіжної інфраструктури

Єдиною системно важливою платіжною системою в Україні, як і в попередні роки, залишається система електронних платежів (СЕП) НБУ.

Водночас до переліку важливих платіжних систем регулятор відніс п’ять операторів, зокрема:

Visa (Visa International Service Association, США);

Mastercard (MasterCard International Incorporated, США);

Privatmoney (АТ КБ Приватбанк, Україна);

Novapay (ТОВ "Новапей", Україна);

"Фінансовий світ" (ТОВ "Українська платіжна система", Україна).

Перелік важливих технологічних операторів платіжних послуг порівняно з минулим роком не змінився. До нього, як і раніше, входять ТОВ "Ейсі Дісі процессінг", ПрАТ Український процесінговий центр" та ТОВ "Тас Лінк".

У Національному банку зазначають, що розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється відповідно до міжнародної практики з метою посилення контролю за їхньою надійністю. Для важливих об’єктів оверсайта встановлено підвищені вимоги до безперервності діяльності, системи управління ризиками, а також управління й організації роботи.

Довідково

Національний банк щорічно здійснює розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості на основі результатів їх діяльності протягом попереднього року.

Визначення важливості об’єктів регламентується постановою Правління НБУ від 24 серпня 2022 року № 187 (зі змінами, внесеними постановою від 11 лютого 2025 року № 16) і ґрунтується на обсягах операцій та видах послуг, які надають відповідні об’єкти.

Нагадаємо, НБУ спростив процедуру авторизації фінансових компаній як платіжних установ, дозволивши надавати фінансові платіжні послуги без переривання діяльності.