Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,23

+0,13

EUR

50,60

--0,26

Готівковий курс:

USD

43,32

43,20

EUR

51,11

50,90

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ назвав ключові платіжні системи України: хто увійшов до переліку

нбу
НБУ посилив оверсайт платіжної інфраструктури / Depositphotos

Національний банк України за результатами моніторингу діяльності у 2025 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

НБУ посилив оверсайт платіжної інфраструктури

Єдиною системно важливою платіжною системою в Україні, як і в попередні роки, залишається система електронних платежів (СЕП) НБУ.

Водночас до переліку важливих платіжних систем регулятор відніс п’ять операторів, зокрема:

  • Visa (Visa International Service Association, США);
  • Mastercard (MasterCard International Incorporated, США);
  • Privatmoney (АТ КБ Приватбанк, Україна);
  • Novapay (ТОВ "Новапей", Україна);
  • "Фінансовий світ" (ТОВ "Українська платіжна система", Україна).

Перелік важливих технологічних операторів платіжних послуг порівняно з минулим роком не змінився. До нього, як і раніше, входять ТОВ "Ейсі Дісі процессінг", ПрАТ Український процесінговий центр" та ТОВ "Тас Лінк".

У Національному банку зазначають, що розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється відповідно до міжнародної практики з метою посилення контролю за їхньою надійністю. Для важливих об’єктів оверсайта встановлено підвищені вимоги до безперервності діяльності, системи управління ризиками, а також управління й організації роботи.

Довідково

Національний банк щорічно здійснює розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості на основі результатів їх діяльності протягом попереднього року.

Визначення важливості об’єктів регламентується постановою Правління НБУ від 24 серпня 2022 року № 187 (зі змінами, внесеними постановою від 11 лютого 2025 року № 16) і ґрунтується на обсягах операцій та видах послуг, які надають відповідні об’єкти.

Нагадаємо, НБУ спростив процедуру авторизації фінансових компаній як платіжних установ, дозволивши надавати фінансові платіжні послуги без переривання діяльності. 

Автор:
Ольга Опенько