Більше, ніж платіжна система: як NovaPay став лідером на ринку переказів в Україні

Проникнення і якість фінансових послуг постійно зростає. Здавалось би, що ще можна запропонувати українцю, у якого банківське відділення – в кварталі від дому, а в телефоні – застосунок для платежів, депозитів і кредитів. Хіба нас чимось здивуєш? Виходить, що так, бо є фінансові сервіси, які виходять за межі традиційного банкінгу, завойовують ринок і планують лише посилювати свою експансію.

Українці дедалі частіше обирають альтернативні платіжні рішення замість банків. Вони гнучкіші, мають широкий набір опцій і є, по суті, універсальним онлайн-гаманцем, який дозволяє здійснювати перекази, оплачувати покупки та послуги, інвестувати і навіть керувати бізнесом зі свого смартфона.

Один із прикладів – мобільний додаток NovaPay, який став застосунком, що справді полегшує фінансову рутину громадянам і бізнесу.

Півмільйона клієнтів та значна частина ринку платіжних послуг

Фінансовий сервіс NovaPay з'явився у групі компаній NOVA (Нова пошта) близько 13 років тому, увесь цей час працюючи як фінансовий партнер логістичної компанії і надаючи українцям і бізнесу платіжні послуги онлайн і офлайн.

Навесні 2023 року NovaPay першим серед небанківських установ отримав розширену ліцензію НБУ на надання платіжних та інших фінансових послуг. Ця ліцензія дає право відкривати та обслуговувати рахунки, випускати картки, здійснювати перекази, приймати безготівкові платежі, видавати кредити тощо.

Вже в грудні 2023 року з'явився мобільний додаток NovaPay. Саме з цього моменту сервіс почав активно набирати оберти – щодня до нього приєднується 1300 українців. За рік через застосунок NovaPay користувачі здійснили 31 мільйон транзакцій – у середньому 85 тисяч операцій щодня.

Якщо дивитись ширше, то за 2024 рік за допомогою NovaPay як платіжної системи було здійснено 418 млн переказів, що на 18% більше, ніж за 2023 рік. Загальна сума операцій через систему склала 308,5 млрд грн, зростання рік до року – 31%.

Багато функцій на будь-який смак

Мобільний додаток NovaPay – повноцінний фінансовий застосунок, який задовольнить запити найвибагливіших користувачів. Після простої реєстрації та верифікації, яку можна пройти за допомогою Дії або офлайн у відділенні Нової пошти, користувач має доступ до всіх можливостей NovaPay та отримує цифрову платіжну картку. Хоча можна замовити і пластикову, якщо є бажання.

За допомогою застосунку можна здійснювати усі можливі перекази по Україні – на картки NovaPay, будь-якого банку, за номером IBAN.... А функція парсингу IBAN робить операції ще комфортнішими і швидшими – бо можна скопіювати одразу всі дані з реквізитами та вставити в одне поле, додаток самостійно розставляє їх по місцях. Також через застосунок можна оплачувати практично будь-які товари та послуги – починаючи з покупок в інтернет-магазинах та закінчуючи комунальними платежами, сплатою податків та штрафів. До речі, створення шаблонів значно полегшить регулярні платежі, оскільки не потрібно вводити реквізити вручну чи витрачати час на пошук операцій для повтору.

Всі клієнти фінсервісу можуть знімати готівку зі своїх карток без додаткових комісій не тільки у відділеннях Нової пошти та у банкоматах, а й у понад 10 тис. торгових точок по всій Україні – на касах супермаркетів, аптек, АЗС.

Є і бонуси для тих користувачів, які звикли відправляти та отримувати посилки Новою поштою. Щомісяця для 6 посилок передбачено 20% вигоди на доставку та на комісію за накладений платіж. А ще посилки вартістю від 1000 грн можна оформлювати в кредит, розділивши суму на кілька платежів на строк до 12 місяців. В додатку можна оформити і розстрочку. Її термін – від 3 до 12 місяців, а сума – від 1000 до 100 тис. грн (залежить від персонального ліміту).

Для клієнтів, які хочуть накопичувати, чи для тих, хто збирає донати, є зручний спосіб для зборів і накопичень «Кейс». Його поповнення доступне з карток NovaPay та з карток усіх банків за QR-кодом, посиланням або реквізитами. Гроші можна зняти з «Кейса» у будь-який момент та вивести на карту.

Для тих, хто вірить в український бізнес і прагне збереження і примноження своїх коштів, існує можливість придбати облігації NovaPay на суму від 1 тис. грн до 5 млн грн і отримувати за ними до 18% річних пасивного доходу.

Підприємці також знайдуть у додатку чимало корисних функцій. Це відкриття рахунку ФОП, на який можна отримувати післяплату та інші платежі; оформлення цифрової бізнес-карти, а на додачу до неї – і пластикової; налаштування регулярних платежів та автоплатежів для розрахунків із підрядниками, для сплати податків тощо; видача електронних довіреностей, що дозволяють передати право на проведення платежів та зняття грошей з рахунку співробітникам. Також для ФОПів доступна можливість оформлення кредитів у NovaPay на суму до 1 млн грн на розвиток свого бізнесу. Крім того, з недавнього часу бізнес-клієнти можуть скористатись зарплатними проектами, серед вигоди для роботодавців - зарплата нараховується без жодних комісій. А клієнти, які отримують заробітну плату на картку NovaPay у межах зарплатного проєкту, можуть скористатись послугою “Зарплата терміново”. Вона дозволяє отримати кошти до дня виплати заробітної плати без зайвих витрат, лише за 1 копійку.

Плани NovaPay: масштабування та більше можливостей для клієнтів

NovaPay продовжує вдосконалювати свої фінансові сервіси, розширюючи функціонал та підвищуючи рівень комфорту для користувачів. “Ми сфокусовані на розвитку платіжної системи та застосунку, щоб кожен українець міг швидко, легко та безпечно керувати своїми фінансами. Також підтримуємо Нову пошту як фінансово-технологічний партнер і в Україні, і за її межами. В Україні забезпечуємо будь-які оплати – готівкою, картою чи в застосунку НП. За кордоном – аналізуємо законодавство, будуємо касову систему, процеси з інкасацією, інтеграцію з банками-еквайрами та фінансовими партнерами”, – розповідає Олексій Рубан, директор з інновацій NovaPay.

За словами Олексія Рубана, зараз NovaPay розвиває сервіси з урахуванням потреб трьох основних сегментів клієнтів: фізичних осіб, ФОПів та компаній. Фізичні особи отримують доступ до легких, швидких та надійних цифрових фінансів – бо додаток регулярно оновлюється і “приростає” корисними функціями, які спрощують щоденну фінансову рутину.

“Ми активно розвиваємо кредитний напрямок – цього року плануємо запуск кредитної картки і інших рішень, що допомагають зручно керувати фінансами. Підприємці (ФОПи) отримують ще більше інструментів для автоматизації фінансових процесів. Вже сьогодні у застосунку можна укласти договір післяплати і перепідключити його, якщо до того підприємець отримав ці кошти в іншому банку. Все для того, щоб підприємці могли максимально легко керувати своїми фінансовими потоками, здійснювати платежі, вести облік та спрощувати взаємодію з клієнтами. Бізнес-клієнти отримують повний спектр фінансових послуг. NovaPay допомагає компаніям приймати платежі зручно та безпечно, надаючи послуги еквайрингу та інтегруючи платіжну кнопку NovaPay”, – уточнює деталі пан Рубан.

Рубан доповнює, що NovaPay не просто розширює кількість користувачів, а й робить все для того, щоб фінансові сервіси компанії відповідали найвищим стандартам якості. Для цього, за його словами, інвестують у технології та інфраструктуру. “Наша головна мета – зробити фінансові послуги максимально швидкими, зручними та доступними. Ми прагнемо, щоб кожен платіж проходив без зайвих затримок, а клієнти отримували якісний сервіс у будь-який час”, – резюмував директор з інновацій компанії.