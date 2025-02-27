ТОП-100 та Delo.ua відзначили лідерів фінансового сектору та найкращих фінансових директорів України

Український рейтинговий журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та діловий портал Delo.ua відзначили лідерів серед банків, страхових компаній, МФО, платіжних систем та криптовалютних платформ.

Окремо нагороди отримали також переможці рейтингу Найкращі фінансові директори України. Серед нагороджених були представники таких компаній, як ДТЕК, Метінвест, Філіп Морріс Україна, МХП, EVA, NOVUS, Teva в Україні, Starlight Media, Sense Bank.

Переможців у представлених рейтингах визначали у два етапи. На першому етапі читачі Delo.ua онлайн-голосуванням визначали найбільш популярні та впізнавані бренди фінансової системи України, а на другому етапі експертне журі визначило переможців у окремих номінаціях.

На церемонії нагородження рейтингу "Топ Фінанс 2025" відзначили понад 30 лідерів фінансового ринку в 25 номінаціях.

Серед переможців рейтингу на сцену піднімалися:

Сергій Черненко, голова правління ПУМБ;

Марина Авдєєва, співвласниця страхової компанії “Арсенал страхування”;

Сергій Авдєєв, голова правління “Арсенал страхування”;

Павло Царук, голова правління страхової групи ТАС;

Андрій Павлушин, генеральний директор компанії ОТП Лізинг;

Андрій Артюхов, голова правління страхової компанії ВУСО;

Сергій Сінченко, генеральний директор фінтехкомпаніі Moneyveo;

Сергій Панов, голова правління банку Кредит Дніпро;

Олена Зубченко, заступниця голови правління Sense Bank;

Володимир Дубей, голова правління Таскомбанку;

Марина Воронянська, голова правління страхової компанії Європейський страховий альянс;

Сергій Василина, голова Наглядової ради страхової компанії “Перша”;

Тарас Шидлик, CFO Starlight Media;

Ніна Орловська, заступник генерального директора з фінансів Novus;

Віталій Гайдученко, фінансовий директор Тева в Україні;

Сергій Кальнооченко, фінансовий директор Філіп Морріс Україна.

Провела церемонію нагородження ведуча "Фактів" на каналі ICTV та національного марафону "Єдині новини" Оксана Гутцайт.

Цього року рейтинг був особливим, адже окрім найкращих фінустанов оголошувалися найкращі топ-менеджери фінансового сектору України.

За персональними нагородами на сцену піднімалися керівники провідних банків, страхових та лізингових компаній, МФО та криптовалютних платформ.

Визначення лідерів банківського ринку відбувалося у таких номінаціях як:

Серед банків також було вручено спецномінацію за ефективну роботу з NPL, яку другий рік поспіль отримав державний Укрексімбанк.

Найкращими державними банками стали: ПриватБанк, Укрексімбанк, Sense Bank, Ощадбанк, Укргазбанк.

ПриватБанк став лідером номінацій "Банк року для МСБ" та "Найкращий банк для ФОП".

Sense Bank посів перше місце у номінації "Найкращий банк-партнер для корпоративного бізнесу" та "Найкращий банк для заощаджень".

Серед банків з іноземним капіталом відзначили нагородами: Креді Агріколь Банк, ОТП-Банк, Райффайзен Банк, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, ОТП Банк, Кредобанк, ПРАВЕКС БАНК.

Креді Агріколь Банк став лідером номінації "Банк року у Агро".

Райффайзен Банк зайняв перше місце у номінації "Лідер кредитування бізнесу".

Кредобанк переміг у номінації "Найкращий клієнтський сервіс".

Лідерами галузі серед банків з українським капіталом стали: ПУМБ, Monobank, Південний, Банк Кредит Дніпро, Таскомбанк.

ПУМБ виборов перше місце у номінаціях "Лідер карткового бізнесу" та "Лідер споживчого кредитування".

Банк Південний очолив номінацію "Банк року для великого бізнесу".

Ознайомитися з переможцями кожної номінації можна на сайті Delo.ua - рейтинг "ТопФінанс 2025".

Лідерів страхового сектору визначили у номінаціях:

Найкращими представниками страхового сектору стали: Страхова група "ТАС", а також страхові компанії ARX, "Арсенал Страхування", ІНГО, "Експрес Страхування", ВУСО, UNIVERSALNA, ОРАНТА, СК "Перша", Європейський страховий альянс та ПрАТ "МетЛайф".

Страхова група ТАС цього року стала першою у номінаціях "Автостраховик року з "Автоцивілки" та "Страховик року з "Зеленої карти".

ARX взяла перші місця у номінаціях "Автостраховик року у КАСКО" та “Лідер зі страхування воєнних ризиків".

"Арсенал страхування" очолила номінацію "Лідер динамічного розвитку".

ВУСО виборола перше місце у номінації "Найкращий корпоративний страховий партнер".

UNIVERSALNA взяла перше місце номінації "Лідер медичного страхування".

ІНГО отримала перше місце у номінаціях "Страховик року у Агро" та "Найкращий клієнтський сервіс та врегулювання збитків".

ОРАНТА отримала перемогу у спеціальній номінації "Лідер страхування фізичних осіб".

ПрАТ "МетЛайф" вкотре виявився найсильнішою компанією на ринку страхування життя.

Олексій Савін, директор департаменту сталого банкінгу Укргазбанку Андрій Морозов, директор регіональної дирекції "Київська" Кредобанку Олександра Чепуріна, директорка Департаменту управління цінністю клієнтів і споживчого кредитування ПУМБ Юрій Козак, директор департаменту великих корпоративних клієнтів Райффайзен Банку Віталій Гайдученко, фінансовий директор Тева в Україні. Артем Щербина, керівник департаменту з управління ліквідністю ДТЕК Андрій Павлушин, генеральний директор компанії ОТП Лізинг Марина Авдєєва співвласниця страхової компанії "Арсенал страхування" Олена Зубченко, заступниця голови правління Sense Bank Павло Гашковець, член правління Укрексімбанку Сергій Черненко, голова правління ПУМБ Ніна Орловська, заступниця генерального директора з фінансів мережі супермаркетів NOVUS Оксана Гутцайт, ведуча «Фактів» на каналі ICTV та національного марафону «Єдині новини». Нагороди ТопФінанс чекають на лідерів фінансового ринку

Переможці кожної номінації опубліковані на Delo.ua.

Серед лідерів платіжних систем відзначили лідера ринку NovaPay та платіжну систему Easy Pay.

Серед Лідерів фінансового ринку також були відзначені Moneyveo, КИТ Груп та ОТП Лізинг.

Moneyveo цього року посіла перше місце серед МФО у номінації “Найкраща фінтех-компанія”

У номінації "Найкращі криптовалютні платформи" відзнаки лідерів ринку отримали такі бренди, як WhiteBIT, Binance та Obmenat24.

Церемонія нагородження переможців відбулася у ресторані Veranda on the river. Завершив офіційну частину виступ легендарної української оперної співачки Олени Гребенюк.

Організатори, діловий журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та онлайн-портал Delo.ua, дякують партнерам заходу: гостинному партнеру — ресторану Veranda on the river, Генеральному інформаційному партнеру — Starlight Media, винному партнеру - Maison Castel, алкогольному партнеру - Jack Daniel's.

А також медіапартнерам: телеканалам ICTV, "Київ", "Ми – Україна", "Ми – Україна+", "Медійному холдингу Апостроф", онлайн-медіа "Главком", "Ділова столиця", 44.ua, TrueUA, Founder, Економіст, HR Liga, медіа позитивних новин ШоТам, Liga Zakon, а також Асоціації українських банків.