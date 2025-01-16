Лідери страхового ринку 2025: обираємо найкращих страховиків

Журнал "TOP-100: Рейтинги найбільших" та бізнес-портал Delo.ua пропонують шановній аудиторії долучитися до голосування у щорічному рейтингу найкращих страхових компаній "ТопФінанс 2025".

Спільно з вами ми визначимо найкращі страхові компанії у таких сегментах як КАСКО, Автоцивілка, "Зелена карта", медичне страхування, страхування від воєнних ризиків тощо!

Ми обиратимемо лідерів страхового ринку у два етапи:

На першому етапі за підсумками онлайн голосування уадиторії Delo.ua буде визначено short-list з 10 страховиків у кожній з представлених номінацій.

На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінюватиме фінустанови, що потрапили у short-list номінацій. Оцінки експертного журі визначать ТОП-5 найкращих страховиків у кожному сегменті ринку - ці фінустанови й стануть переможцями, отримавши звання "Лідер страхового ринку" за версією журналу "TOP-100: Рейтинги найбільших" та Delo.ua!

Онлайн голосування триватиме до 10 лютого 2025 року. Переможців рейтингу буде оголошено 26 лютого 2025 року на спеціальній церемонії нагородження.

Ви можете проголосувати лише за одного номінанта у номінації