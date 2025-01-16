Лидеры страхового рынка 2025: выбираем лучших страховщиков
Журнал "TOP-100: Рейтинги крупнейших" и бизнес-портал Delo.ua предлагают уважаемой аудитории присоединиться к голосованию в ежегодном рейтинге лучших страховых компаний "ТопФинанс 2025".
Вместе мы определим лучшие страховые компании в таких сегментах как КАСКО, Автогражданка, "Зеленая карта", медицинское страхование, страхование от военных рисков и т.д.
Мы будем выбирать лидеров страхового рынка в два этапа:
На первом этапе по итогам онлайн голосования в аудитории Delo.ua будет определен short-list из 10 страховщиков в каждой из представленных номинаций.
На втором этапе экспертное жюри путем независимого тайного голосования будет оценивать попавшие в short-list номинаций финучреждения. Оценки экспертного жюри определят ТОП-5 лучших страховщиков в каждом сегменте рынка – эти финучреждения и станут победителями, получив звание "Лидер страхового рынка" по версии журнала "TOP-100: Рейтинги крупнейших" и Delo.ua!
Онлайн голосование продлится до 10 февраля 2025 года. Победители рейтинга будут объявлены 26 февраля 2025 года на специальной церемонии награждения.
Вы можете проголосовать только за одного номинанта в номинацииНоминация №1 "Автостраховик року в КАСКО" Номинация №2 "Автостраховик року з Автоцивілки" Номинация №3 "Лідер медичного страхування" Номинация №4 "Лідер зі страхування воєнних ризиків" Номинация №5 "Страховик року у страхуванні життя" Номинация №6 "Страховик року у агро" Номинация №7 "Найкращий клієнтський сервіс та врегулювання збитків" Номинация №8 "Найкращий корпоративний страховий партнер" Номинация №9 "Автостраховик року з "Зеленої карти"" Номинация №10 "Лідер динамічного розвитку"
Дата заснування: 1994 рік З 2007 року компанія входила до французької групи AXA, а з 2019-го — до канадського страхового холдингу Fairfax Financial Holdings. Відтоді компанія змінила свою назву на ARX.
Кількість відокремлених підрозділів: майже 70 офісів по Україні
Сума премій за КАСКО: 1,5 млрд грн за 2022 рік
Щодня компанія сплачує клієнтам понад 5 млн грн. За підсумками 2022 року ARX досягла рекордного показника комбінованого коефіцієнта (на рівні 90%). Незважаючи на війну, страховик ані на хвилину не припиняв обслуговувати клієнтів. Величезну позитивну роль у функціонуванні бізнесу відіграли онлайн-сервіси, які компанія послідовно розвивала кілька років. КАСКО за кордоном стало справжнім порятунком для українців. ARX організувала спілкування з клієнтами онлайн — у чатах, месенджерах через застосунок, а також запровадила прямі виплати відшкодування на зарубіжні СТО. Від початку війни, з березня по вересень 2022 року, компанія врегулювала понад 10 тис. страхових випадків за КАСКО, з яких майже 1300 трапилися з клієнтами ARX, які вимушено залишили Україну. У 2022-му рівень задоволеності врегулювання збитків за КАСКО становим 4,8 з 5,0, що навіть вище, ніж рік тому.
Дата заснування: грудень 2005 року
Кількість відокремлених підрозділів: понад 50 відділень по Україні
Сума премій за КАСКО: 762 млн грн за 9 місяців 2022 року
Страховик входить до топ-5 найбільших гравців вітчизняної страхової галузі. Крім того, компанія має акредитацію у більш ніж 40 банках та представлена у багатьох автосалонах, а кількість її клієнтів перевищує 3 млн. За підсумками 9 місяців 2022 року «Арсенал Страхування» за договорами добровільного автострахування виплатила 395 млн грн. Рівень виплат становив 52%. Компанія пропонує клієнтам страхування авто за такими програмами: КАСКО All Risks, яке гарантує автовласнику відшкодування збитку внаслідок будь-якого зовнішнього фізичного впливу, а також захист від традиційних ризиків викрадення, ДТП та стихійних лих; КАСКО 50/50, що дає можливість заощадити до 45% вартості поліса за відсутності страхових подій.
Дата заснування: серпень 2008 року
Кількість відокремлених підрозділів: 48 агентських представництв по Україні
Сума премій за КАСКО: 270 млн грн за 9 місяців 2022 року
Компанія входить до топ-10 учасників ринку добровільного автострахування та врегульовує страхові випадки за КАСКО у термін від 5 днів. «Експрес Страхування» має у своєму розпорядженні високоліквідні активи, які становлять більш ніж 90% всіх активів. Фактичний запас платоспроможності компанії станом на 30 вересня 2022 року становив 235,9 млн грн, що на 141,7 млн грн перевищує розрахунковий нормативний показник, встановлений законом «Про страхування». Найбільші виплати відбулися за договорами КАСКО — 142,9 млн грн, що становить 87,7% усіх виплат. Однією з особливих рис компанії є те, що її сервіс не закінчується на виплаті, а продовжується до повного відновлення авто, а оформлення подій відбувається за принципом «єдиного вікна» — у сервісному центрі автодилера, без візиту до офісу страховика.
Дата заснування: лютий 1991 року
Кількість відокремлених підрозділів: 36 відділень по Україні
Сума премій за КАСКО: 502 млн грн за 2022 рік
Протягом 12 місяців 2022 року UNIVERSALNA уклала 17,2 тис. договорів добровільного автострахування КАСКО, кількість врегульованих страхових випадків становила 4,2 тис. Сума виплат з добровільного автострахування, які здійснила компанія за 2022 рік, сягнула 165 млн грн, рівень виплат — 33%. За підсумками 2022 року на автострахування припадало понад 46% портфеля компанії, зокрема понад 35% за КАСКО. Компанія пропонує клієнтам різноманітні програми КАСКО: класична, VIP, економ, для автопарків, для кредитних авто, для електротранспорту та засобів мобільності. Особливістю страхових продуктів компанії є гнучкі умови, які враховують побажання клієнтів, а також оптимальна ціна разом із високою якістю сервісу. Крім того, вартість КАСКО в UNIVERSALNA залежить від марки, моделі авто та стажу водія — досвідчені водії платять менше.
Дата заснування: 1994 рік З 2007 року компанія входила до французької групи AXA, а з 2019-го — до канадського страхового холдингу Fairfax Financial Holdings. Відтоді компанія змінила свою назву на ARX.
Кількість відокремлених підрозділів: майже 70 офісів по Україні
Сума премій за КАСКО: 1,5 млрд грн за 2022 рік
Щодня компанія сплачує клієнтам понад 5 млн грн. За підсумками 2022 року ARX досягла рекордного показника комбінованого коефіцієнта (на рівні 90%). Незважаючи на війну, страховик ані на хвилину не припиняв обслуговувати клієнтів. Величезну позитивну роль у функціонуванні бізнесу відіграли онлайн-сервіси, які компанія послідовно розвивала кілька років. КАСКО за кордоном стало справжнім порятунком для українців. ARX організувала спілкування з клієнтами онлайн — у чатах, месенджерах через застосунок, а також запровадила прямі виплати відшкодування на зарубіжні СТО. Від початку війни, з березня по вересень 2022 року, компанія врегулювала понад 10 тис. страхових випадків за КАСКО, з яких майже 1300 трапилися з клієнтами ARX, які вимушено залишили Україну. У 2022-му рівень задоволеності врегулювання збитків за КАСКО становим 4,8 з 5,0, що навіть вище, ніж рік тому.
Дата заснування: лютий 1991 року
Кількість відокремлених підрозділів: 36 відділень по Україні
Сума премій за КАСКО: 502 млн грн за 2022 рік
Протягом 12 місяців 2022 року UNIVERSALNA уклала 17,2 тис. договорів добровільного автострахування КАСКО, кількість врегульованих страхових випадків становила 4,2 тис. Сума виплат з добровільного автострахування, які здійснила компанія за 2022 рік, сягнула 165 млн грн, рівень виплат — 33%. За підсумками 2022 року на автострахування припадало понад 46% портфеля компанії, зокрема понад 35% за КАСКО. Компанія пропонує клієнтам різноманітні програми КАСКО: класична, VIP, економ, для автопарків, для кредитних авто, для електротранспорту та засобів мобільності. Особливістю страхових продуктів компанії є гнучкі умови, які враховують побажання клієнтів, а також оптимальна ціна разом із високою якістю сервісу. Крім того, вартість КАСКО в UNIVERSALNA залежить від марки, моделі авто та стажу водія — досвідчені водії платять менше.
Дата заснування: грудень 2005 року
Кількість відокремлених підрозділів: понад 50 відділень по Україні
Сума премій за КАСКО: 762 млн грн за 9 місяців 2022 року
Страховик входить до топ-5 найбільших гравців вітчизняної страхової галузі. Крім того, компанія має акредитацію у більш ніж 40 банках та представлена у багатьох автосалонах, а кількість її клієнтів перевищує 3 млн. За підсумками 9 місяців 2022 року «Арсенал Страхування» за договорами добровільного автострахування виплатила 395 млн грн. Рівень виплат становив 52%. Компанія пропонує клієнтам страхування авто за такими програмами: КАСКО All Risks, яке гарантує автовласнику відшкодування збитку внаслідок будь-якого зовнішнього фізичного впливу, а також захист від традиційних ризиків викрадення, ДТП та стихійних лих; КАСКО 50/50, що дає можливість заощадити до 45% вартості поліса за відсутності страхових подій.
Дата заснування: серпень 2008 року
Кількість відокремлених підрозділів: 48 агентських представництв по Україні
Сума премій за КАСКО: 270 млн грн за 9 місяців 2022 року
Компанія входить до топ-10 учасників ринку добровільного автострахування та врегульовує страхові випадки за КАСКО у термін від 5 днів. «Експрес Страхування» має у своєму розпорядженні високоліквідні активи, які становлять більш ніж 90% всіх активів. Фактичний запас платоспроможності компанії станом на 30 вересня 2022 року становив 235,9 млн грн, що на 141,7 млн грн перевищує розрахунковий нормативний показник, встановлений законом «Про страхування». Найбільші виплати відбулися за договорами КАСКО — 142,9 млн грн, що становить 87,7% усіх виплат. Однією з особливих рис компанії є те, що її сервіс не закінчується на виплаті, а продовжується до повного відновлення авто, а оформлення подій відбувається за принципом «єдиного вікна» — у сервісному центрі автодилера, без візиту до офісу страховика.
Дата заснування: 1994 рік З 2007 року компанія входила до французької групи AXA, а з 2019-го — до канадського страхового холдингу Fairfax Financial Holdings. Відтоді компанія змінила свою назву на ARX.
Кількість відокремлених підрозділів: майже 70 офісів по Україні
Сума премій за КАСКО: 1,5 млрд грн за 2022 рік
Щодня компанія сплачує клієнтам понад 5 млн грн. За підсумками 2022 року ARX досягла рекордного показника комбінованого коефіцієнта (на рівні 90%). Незважаючи на війну, страховик ані на хвилину не припиняв обслуговувати клієнтів. Величезну позитивну роль у функціонуванні бізнесу відіграли онлайн-сервіси, які компанія послідовно розвивала кілька років. КАСКО за кордоном стало справжнім порятунком для українців. ARX організувала спілкування з клієнтами онлайн — у чатах, месенджерах через застосунок, а також запровадила прямі виплати відшкодування на зарубіжні СТО. Від початку війни, з березня по вересень 2022 року, компанія врегулювала понад 10 тис. страхових випадків за КАСКО, з яких майже 1300 трапилися з клієнтами ARX, які вимушено залишили Україну. У 2022-му рівень задоволеності врегулювання збитків за КАСКО становим 4,8 з 5,0, що навіть вище, ніж рік тому.
Дата заснування: грудень 2005 року
Кількість відокремлених підрозділів: понад 50 відділень по Україні
Сума премій за КАСКО: 762 млн грн за 9 місяців 2022 року
Страховик входить до топ-5 найбільших гравців вітчизняної страхової галузі. Крім того, компанія має акредитацію у більш ніж 40 банках та представлена у багатьох автосалонах, а кількість її клієнтів перевищує 3 млн. За підсумками 9 місяців 2022 року «Арсенал Страхування» за договорами добровільного автострахування виплатила 395 млн грн. Рівень виплат становив 52%. Компанія пропонує клієнтам страхування авто за такими програмами: КАСКО All Risks, яке гарантує автовласнику відшкодування збитку внаслідок будь-якого зовнішнього фізичного впливу, а також захист від традиційних ризиків викрадення, ДТП та стихійних лих; КАСКО 50/50, що дає можливість заощадити до 45% вартості поліса за відсутності страхових подій.
Дата заснування: серпень 2008 року
Кількість відокремлених підрозділів: 48 агентських представництв по Україні
Сума премій за КАСКО: 270 млн грн за 9 місяців 2022 року
Компанія входить до топ-10 учасників ринку добровільного автострахування та врегульовує страхові випадки за КАСКО у термін від 5 днів. «Експрес Страхування» має у своєму розпорядженні високоліквідні активи, які становлять більш ніж 90% всіх активів. Фактичний запас платоспроможності компанії станом на 30 вересня 2022 року становив 235,9 млн грн, що на 141,7 млн грн перевищує розрахунковий нормативний показник, встановлений законом «Про страхування». Найбільші виплати відбулися за договорами КАСКО — 142,9 млн грн, що становить 87,7% усіх виплат. Однією з особливих рис компанії є те, що її сервіс не закінчується на виплаті, а продовжується до повного відновлення авто, а оформлення подій відбувається за принципом «єдиного вікна» — у сервісному центрі автодилера, без візиту до офісу страховика.
Дата заснування: лютий 1991 року
Кількість відокремлених підрозділів: 36 відділень по Україні
Сума премій за КАСКО: 502 млн грн за 2022 рік
Протягом 12 місяців 2022 року UNIVERSALNA уклала 17,2 тис. договорів добровільного автострахування КАСКО, кількість врегульованих страхових випадків становила 4,2 тис. Сума виплат з добровільного автострахування, які здійснила компанія за 2022 рік, сягнула 165 млн грн, рівень виплат — 33%. За підсумками 2022 року на автострахування припадало понад 46% портфеля компанії, зокрема понад 35% за КАСКО. Компанія пропонує клієнтам різноманітні програми КАСКО: класична, VIP, економ, для автопарків, для кредитних авто, для електротранспорту та засобів мобільності. Особливістю страхових продуктів компанії є гнучкі умови, які враховують побажання клієнтів, а також оптимальна ціна разом із високою якістю сервісу. Крім того, вартість КАСКО в UNIVERSALNA залежить від марки, моделі авто та стажу водія — досвідчені водії платять менше.
Дата заснування: 1994 рік З 2007 року компанія входила до французької групи AXA, а з 2019-го — до канадського страхового холдингу Fairfax Financial Holdings. Відтоді компанія змінила свою назву на ARX.
Кількість відокремлених підрозділів: майже 70 офісів по Україні
Сума премій за КАСКО: 1,5 млрд грн за 2022 рік
Щодня компанія сплачує клієнтам понад 5 млн грн. За підсумками 2022 року ARX досягла рекордного показника комбінованого коефіцієнта (на рівні 90%). Незважаючи на війну, страховик ані на хвилину не припиняв обслуговувати клієнтів. Величезну позитивну роль у функціонуванні бізнесу відіграли онлайн-сервіси, які компанія послідовно розвивала кілька років. КАСКО за кордоном стало справжнім порятунком для українців. ARX організувала спілкування з клієнтами онлайн — у чатах, месенджерах через застосунок, а також запровадила прямі виплати відшкодування на зарубіжні СТО. Від початку війни, з березня по вересень 2022 року, компанія врегулювала понад 10 тис. страхових випадків за КАСКО, з яких майже 1300 трапилися з клієнтами ARX, які вимушено залишили Україну. У 2022-му рівень задоволеності врегулювання збитків за КАСКО становим 4,8 з 5,0, що навіть вище, ніж рік тому.
Дата заснування: грудень 2005 року
Кількість відокремлених підрозділів: понад 50 відділень по Україні
Сума премій за КАСКО: 762 млн грн за 9 місяців 2022 року
Страховик входить до топ-5 найбільших гравців вітчизняної страхової галузі. Крім того, компанія має акредитацію у більш ніж 40 банках та представлена у багатьох автосалонах, а кількість її клієнтів перевищує 3 млн. За підсумками 9 місяців 2022 року «Арсенал Страхування» за договорами добровільного автострахування виплатила 395 млн грн. Рівень виплат становив 52%. Компанія пропонує клієнтам страхування авто за такими програмами: КАСКО All Risks, яке гарантує автовласнику відшкодування збитку внаслідок будь-якого зовнішнього фізичного впливу, а також захист від традиційних ризиків викрадення, ДТП та стихійних лих; КАСКО 50/50, що дає можливість заощадити до 45% вартості поліса за відсутності страхових подій.
Дата заснування: серпень 2008 року
Кількість відокремлених підрозділів: 48 агентських представництв по Україні
Сума премій за КАСКО: 270 млн грн за 9 місяців 2022 року
Компанія входить до топ-10 учасників ринку добровільного автострахування та врегульовує страхові випадки за КАСКО у термін від 5 днів. «Експрес Страхування» має у своєму розпорядженні високоліквідні активи, які становлять більш ніж 90% всіх активів. Фактичний запас платоспроможності компанії станом на 30 вересня 2022 року становив 235,9 млн грн, що на 141,7 млн грн перевищує розрахунковий нормативний показник, встановлений законом «Про страхування». Найбільші виплати відбулися за договорами КАСКО — 142,9 млн грн, що становить 87,7% усіх виплат. Однією з особливих рис компанії є те, що її сервіс не закінчується на виплаті, а продовжується до повного відновлення авто, а оформлення подій відбувається за принципом «єдиного вікна» — у сервісному центрі автодилера, без візиту до офісу страховика.
Дата заснування: лютий 1991 року
Кількість відокремлених підрозділів: 36 відділень по Україні
Сума премій за КАСКО: 502 млн грн за 2022 рік
Протягом 12 місяців 2022 року UNIVERSALNA уклала 17,2 тис. договорів добровільного автострахування КАСКО, кількість врегульованих страхових випадків становила 4,2 тис. Сума виплат з добровільного автострахування, які здійснила компанія за 2022 рік, сягнула 165 млн грн, рівень виплат — 33%. За підсумками 2022 року на автострахування припадало понад 46% портфеля компанії, зокрема понад 35% за КАСКО. Компанія пропонує клієнтам різноманітні програми КАСКО: класична, VIP, економ, для автопарків, для кредитних авто, для електротранспорту та засобів мобільності. Особливістю страхових продуктів компанії є гнучкі умови, які враховують побажання клієнтів, а також оптимальна ціна разом із високою якістю сервісу. Крім того, вартість КАСКО в UNIVERSALNA залежить від марки, моделі авто та стажу водія — досвідчені водії платять менше.
Дата заснування: квітень 2001 року
Кількість відокремлених підрозділів: понад 850 відділень по Україні
Сума страхових премій (валових): 374 млн грн за 9 місяців 2022 року
Страхова компанія «ТАС» входить до складу банківської групи TAS Group та є одним із лідерів ринку страхування життя в Україні. Компанія обслуговує понад 9 млн клієнтів, її активи становлять приблизно 60 млрд грн. Страхові резерви розміщені у надійних інструментах, що дає клієнтам гарантію повернення накопиченого капіталу в повному обсязі. Зокрема, 41% резервів компанії розташовані у банківських депозитах, а 38% — у державних облігаціях. Середня дохідність за накопичувальними договорами страхування життя, які підписала компанія з клієнтами з 2017 по 2021 рік, становила 14,6% у гривні. За 2022 рік «ТАС» виплатив страхувальникам понад 181 млн грн. Страховик, незважаючи на війну, жодного дня не призупиняв свою діяльність, а виплату клієнти у 80% випадків отримують протягом одного дня.
Дата заснування: 1994 рік З 2007 року компанія входила до французької групи AXA, а з 2019-го — до канадського страхового холдингу Fairfax Financial Holdings. Відтоді компанія змінила свою назву на ARX.
Кількість відокремлених підрозділів: майже 70 офісів по Україні
Сума премій за КАСКО: 1,5 млрд грн за 2022 рік
Щодня компанія сплачує клієнтам понад 5 млн грн. За підсумками 2022 року ARX досягла рекордного показника комбінованого коефіцієнта (на рівні 90%). Незважаючи на війну, страховик ані на хвилину не припиняв обслуговувати клієнтів. Величезну позитивну роль у функціонуванні бізнесу відіграли онлайн-сервіси, які компанія послідовно розвивала кілька років. КАСКО за кордоном стало справжнім порятунком для українців. ARX організувала спілкування з клієнтами онлайн — у чатах, месенджерах через застосунок, а також запровадила прямі виплати відшкодування на зарубіжні СТО. Від початку війни, з березня по вересень 2022 року, компанія врегулювала понад 10 тис. страхових випадків за КАСКО, з яких майже 1300 трапилися з клієнтами ARX, які вимушено залишили Україну. У 2022-му рівень задоволеності врегулювання збитків за КАСКО становим 4,8 з 5,0, що навіть вище, ніж рік тому.
Дата заснування: грудень 2005 року
Кількість відокремлених підрозділів: понад 50 відділень по Україні
Сума премій за КАСКО: 762 млн грн за 9 місяців 2022 року
Страховик входить до топ-5 найбільших гравців вітчизняної страхової галузі. Крім того, компанія має акредитацію у більш ніж 40 банках та представлена у багатьох автосалонах, а кількість її клієнтів перевищує 3 млн. За підсумками 9 місяців 2022 року «Арсенал Страхування» за договорами добровільного автострахування виплатила 395 млн грн. Рівень виплат становив 52%. Компанія пропонує клієнтам страхування авто за такими програмами: КАСКО All Risks, яке гарантує автовласнику відшкодування збитку внаслідок будь-якого зовнішнього фізичного впливу, а також захист від традиційних ризиків викрадення, ДТП та стихійних лих; КАСКО 50/50, що дає можливість заощадити до 45% вартості поліса за відсутності страхових подій.
Дата заснування: лютий 1991 року
Кількість відокремлених підрозділів: 36 відділень по Україні
Сума премій за КАСКО: 502 млн грн за 2022 рік
Протягом 12 місяців 2022 року UNIVERSALNA уклала 17,2 тис. договорів добровільного автострахування КАСКО, кількість врегульованих страхових випадків становила 4,2 тис. Сума виплат з добровільного автострахування, які здійснила компанія за 2022 рік, сягнула 165 млн грн, рівень виплат — 33%. За підсумками 2022 року на автострахування припадало понад 46% портфеля компанії, зокрема понад 35% за КАСКО. Компанія пропонує клієнтам різноманітні програми КАСКО: класична, VIP, економ, для автопарків, для кредитних авто, для електротранспорту та засобів мобільності. Особливістю страхових продуктів компанії є гнучкі умови, які враховують побажання клієнтів, а також оптимальна ціна разом із високою якістю сервісу. Крім того, вартість КАСКО в UNIVERSALNA залежить від марки, моделі авто та стажу водія — досвідчені водії платять менше.
Дата заснування: 1994 рік З 2007 року компанія входила до французької групи AXA, а з 2019-го — до канадського страхового холдингу Fairfax Financial Holdings. Відтоді компанія змінила свою назву на ARX.
Кількість відокремлених підрозділів: майже 70 офісів по Україні
Сума премій за КАСКО: 1,5 млрд грн за 2022 рік
Щодня компанія сплачує клієнтам понад 5 млн грн. За підсумками 2022 року ARX досягла рекордного показника комбінованого коефіцієнта (на рівні 90%). Незважаючи на війну, страховик ані на хвилину не припиняв обслуговувати клієнтів. Величезну позитивну роль у функціонуванні бізнесу відіграли онлайн-сервіси, які компанія послідовно розвивала кілька років. КАСКО за кордоном стало справжнім порятунком для українців. ARX організувала спілкування з клієнтами онлайн — у чатах, месенджерах через застосунок, а також запровадила прямі виплати відшкодування на зарубіжні СТО. Від початку війни, з березня по вересень 2022 року, компанія врегулювала понад 10 тис. страхових випадків за КАСКО, з яких майже 1300 трапилися з клієнтами ARX, які вимушено залишили Україну. У 2022-му рівень задоволеності врегулювання збитків за КАСКО становим 4,8 з 5,0, що навіть вище, ніж рік тому.
Дата заснування: лютий 1991 року
Кількість відокремлених підрозділів: 36 відділень по Україні
Сума премій за КАСКО: 502 млн грн за 2022 рік
Протягом 12 місяців 2022 року UNIVERSALNA уклала 17,2 тис. договорів добровільного автострахування КАСКО, кількість врегульованих страхових випадків становила 4,2 тис. Сума виплат з добровільного автострахування, які здійснила компанія за 2022 рік, сягнула 165 млн грн, рівень виплат — 33%. За підсумками 2022 року на автострахування припадало понад 46% портфеля компанії, зокрема понад 35% за КАСКО. Компанія пропонує клієнтам різноманітні програми КАСКО: класична, VIP, економ, для автопарків, для кредитних авто, для електротранспорту та засобів мобільності. Особливістю страхових продуктів компанії є гнучкі умови, які враховують побажання клієнтів, а також оптимальна ціна разом із високою якістю сервісу. Крім того, вартість КАСКО в UNIVERSALNA залежить від марки, моделі авто та стажу водія — досвідчені водії платять менше.
Дата заснування: квітень 2001 року
Кількість відокремлених підрозділів: понад 850 відділень по Україні
Сума страхових премій (валових): 374 млн грн за 9 місяців 2022 року
Страхова компанія «ТАС» входить до складу банківської групи TAS Group та є одним із лідерів ринку страхування життя в Україні. Компанія обслуговує понад 9 млн клієнтів, її активи становлять приблизно 60 млрд грн. Страхові резерви розміщені у надійних інструментах, що дає клієнтам гарантію повернення накопиченого капіталу в повному обсязі. Зокрема, 41% резервів компанії розташовані у банківських депозитах, а 38% — у державних облігаціях. Середня дохідність за накопичувальними договорами страхування життя, які підписала компанія з клієнтами з 2017 по 2021 рік, становила 14,6% у гривні. За 2022 рік «ТАС» виплатив страхувальникам понад 181 млн грн. Страховик, незважаючи на війну, жодного дня не призупиняв свою діяльність, а виплату клієнти у 80% випадків отримують протягом одного дня.
Дата заснування: грудень 2005 року
Кількість відокремлених підрозділів: понад 50 відділень по Україні
Сума премій за КАСКО: 762 млн грн за 9 місяців 2022 року
Страховик входить до топ-5 найбільших гравців вітчизняної страхової галузі. Крім того, компанія має акредитацію у більш ніж 40 банках та представлена у багатьох автосалонах, а кількість її клієнтів перевищує 3 млн. За підсумками 9 місяців 2022 року «Арсенал Страхування» за договорами добровільного автострахування виплатила 395 млн грн. Рівень виплат становив 52%. Компанія пропонує клієнтам страхування авто за такими програмами: КАСКО All Risks, яке гарантує автовласнику відшкодування збитку внаслідок будь-якого зовнішнього фізичного впливу, а також захист від традиційних ризиків викрадення, ДТП та стихійних лих; КАСКО 50/50, що дає можливість заощадити до 45% вартості поліса за відсутності страхових подій.
Дата заснування: серпень 2008 року
Кількість відокремлених підрозділів: 48 агентських представництв по Україні
Сума премій за КАСКО: 270 млн грн за 9 місяців 2022 року
Компанія входить до топ-10 учасників ринку добровільного автострахування та врегульовує страхові випадки за КАСКО у термін від 5 днів. «Експрес Страхування» має у своєму розпорядженні високоліквідні активи, які становлять більш ніж 90% всіх активів. Фактичний запас платоспроможності компанії станом на 30 вересня 2022 року становив 235,9 млн грн, що на 141,7 млн грн перевищує розрахунковий нормативний показник, встановлений законом «Про страхування». Найбільші виплати відбулися за договорами КАСКО — 142,9 млн грн, що становить 87,7% усіх виплат. Однією з особливих рис компанії є те, що її сервіс не закінчується на виплаті, а продовжується до повного відновлення авто, а оформлення подій відбувається за принципом «єдиного вікна» — у сервісному центрі автодилера, без візиту до офісу страховика.
Дата заснування: 1994 рік З 2007 року компанія входила до французької групи AXA, а з 2019-го — до канадського страхового холдингу Fairfax Financial Holdings. Відтоді компанія змінила свою назву на ARX.
Кількість відокремлених підрозділів: майже 70 офісів по Україні
Сума премій за КАСКО: 1,5 млрд грн за 2022 рік
Щодня компанія сплачує клієнтам понад 5 млн грн. За підсумками 2022 року ARX досягла рекордного показника комбінованого коефіцієнта (на рівні 90%). Незважаючи на війну, страховик ані на хвилину не припиняв обслуговувати клієнтів. Величезну позитивну роль у функціонуванні бізнесу відіграли онлайн-сервіси, які компанія послідовно розвивала кілька років. КАСКО за кордоном стало справжнім порятунком для українців. ARX організувала спілкування з клієнтами онлайн — у чатах, месенджерах через застосунок, а також запровадила прямі виплати відшкодування на зарубіжні СТО. Від початку війни, з березня по вересень 2022 року, компанія врегулювала понад 10 тис. страхових випадків за КАСКО, з яких майже 1300 трапилися з клієнтами ARX, які вимушено залишили Україну. У 2022-му рівень задоволеності врегулювання збитків за КАСКО становим 4,8 з 5,0, що навіть вище, ніж рік тому.
Дата заснування: лютий 1991 року
Кількість відокремлених підрозділів: 36 відділень по Україні
Сума премій за КАСКО: 502 млн грн за 2022 рік
Протягом 12 місяців 2022 року UNIVERSALNA уклала 17,2 тис. договорів добровільного автострахування КАСКО, кількість врегульованих страхових випадків становила 4,2 тис. Сума виплат з добровільного автострахування, які здійснила компанія за 2022 рік, сягнула 165 млн грн, рівень виплат — 33%. За підсумками 2022 року на автострахування припадало понад 46% портфеля компанії, зокрема понад 35% за КАСКО. Компанія пропонує клієнтам різноманітні програми КАСКО: класична, VIP, економ, для автопарків, для кредитних авто, для електротранспорту та засобів мобільності. Особливістю страхових продуктів компанії є гнучкі умови, які враховують побажання клієнтів, а також оптимальна ціна разом із високою якістю сервісу. Крім того, вартість КАСКО в UNIVERSALNA залежить від марки, моделі авто та стажу водія — досвідчені водії платять менше.
Дата заснування: грудень 2005 року
Кількість відокремлених підрозділів: понад 50 відділень по Україні
Сума премій за КАСКО: 762 млн грн за 9 місяців 2022 року
Страховик входить до топ-5 найбільших гравців вітчизняної страхової галузі. Крім того, компанія має акредитацію у більш ніж 40 банках та представлена у багатьох автосалонах, а кількість її клієнтів перевищує 3 млн. За підсумками 9 місяців 2022 року «Арсенал Страхування» за договорами добровільного автострахування виплатила 395 млн грн. Рівень виплат становив 52%. Компанія пропонує клієнтам страхування авто за такими програмами: КАСКО All Risks, яке гарантує автовласнику відшкодування збитку внаслідок будь-якого зовнішнього фізичного впливу, а також захист від традиційних ризиків викрадення, ДТП та стихійних лих; КАСКО 50/50, що дає можливість заощадити до 45% вартості поліса за відсутності страхових подій.
Дата заснування: серпень 2008 року
Кількість відокремлених підрозділів: 48 агентських представництв по Україні
Сума премій за КАСКО: 270 млн грн за 9 місяців 2022 року
Компанія входить до топ-10 учасників ринку добровільного автострахування та врегульовує страхові випадки за КАСКО у термін від 5 днів. «Експрес Страхування» має у своєму розпорядженні високоліквідні активи, які становлять більш ніж 90% всіх активів. Фактичний запас платоспроможності компанії станом на 30 вересня 2022 року становив 235,9 млн грн, що на 141,7 млн грн перевищує розрахунковий нормативний показник, встановлений законом «Про страхування». Найбільші виплати відбулися за договорами КАСКО — 142,9 млн грн, що становить 87,7% усіх виплат. Однією з особливих рис компанії є те, що її сервіс не закінчується на виплаті, а продовжується до повного відновлення авто, а оформлення подій відбувається за принципом «єдиного вікна» — у сервісному центрі автодилера, без візиту до офісу страховика.
Дата заснування: 1994 рік З 2007 року компанія входила до французької групи AXA, а з 2019-го — до канадського страхового холдингу Fairfax Financial Holdings. Відтоді компанія змінила свою назву на ARX.
Кількість відокремлених підрозділів: майже 70 офісів по Україні
Сума премій за КАСКО: 1,5 млрд грн за 2022 рік
Щодня компанія сплачує клієнтам понад 5 млн грн. За підсумками 2022 року ARX досягла рекордного показника комбінованого коефіцієнта (на рівні 90%). Незважаючи на війну, страховик ані на хвилину не припиняв обслуговувати клієнтів. Величезну позитивну роль у функціонуванні бізнесу відіграли онлайн-сервіси, які компанія послідовно розвивала кілька років. КАСКО за кордоном стало справжнім порятунком для українців. ARX організувала спілкування з клієнтами онлайн — у чатах, месенджерах через застосунок, а також запровадила прямі виплати відшкодування на зарубіжні СТО. Від початку війни, з березня по вересень 2022 року, компанія врегулювала понад 10 тис. страхових випадків за КАСКО, з яких майже 1300 трапилися з клієнтами ARX, які вимушено залишили Україну. У 2022-му рівень задоволеності врегулювання збитків за КАСКО становим 4,8 з 5,0, що навіть вище, ніж рік тому.
Дата заснування: грудень 2005 року
Кількість відокремлених підрозділів: понад 50 відділень по Україні
Сума премій за КАСКО: 762 млн грн за 9 місяців 2022 року
Страховик входить до топ-5 найбільших гравців вітчизняної страхової галузі. Крім того, компанія має акредитацію у більш ніж 40 банках та представлена у багатьох автосалонах, а кількість її клієнтів перевищує 3 млн. За підсумками 9 місяців 2022 року «Арсенал Страхування» за договорами добровільного автострахування виплатила 395 млн грн. Рівень виплат становив 52%. Компанія пропонує клієнтам страхування авто за такими програмами: КАСКО All Risks, яке гарантує автовласнику відшкодування збитку внаслідок будь-якого зовнішнього фізичного впливу, а також захист від традиційних ризиків викрадення, ДТП та стихійних лих; КАСКО 50/50, що дає можливість заощадити до 45% вартості поліса за відсутності страхових подій.
Дата заснування: серпень 2008 року
Кількість відокремлених підрозділів: 48 агентських представництв по Україні
Сума премій за КАСКО: 270 млн грн за 9 місяців 2022 року
Компанія входить до топ-10 учасників ринку добровільного автострахування та врегульовує страхові випадки за КАСКО у термін від 5 днів. «Експрес Страхування» має у своєму розпорядженні високоліквідні активи, які становлять більш ніж 90% всіх активів. Фактичний запас платоспроможності компанії станом на 30 вересня 2022 року становив 235,9 млн грн, що на 141,7 млн грн перевищує розрахунковий нормативний показник, встановлений законом «Про страхування». Найбільші виплати відбулися за договорами КАСКО — 142,9 млн грн, що становить 87,7% усіх виплат. Однією з особливих рис компанії є те, що її сервіс не закінчується на виплаті, а продовжується до повного відновлення авто, а оформлення подій відбувається за принципом «єдиного вікна» — у сервісному центрі автодилера, без візиту до офісу страховика.
Дата заснування: лютий 1991 року
Кількість відокремлених підрозділів: 36 відділень по Україні
Сума премій за КАСКО: 502 млн грн за 2022 рік
Протягом 12 місяців 2022 року UNIVERSALNA уклала 17,2 тис. договорів добровільного автострахування КАСКО, кількість врегульованих страхових випадків становила 4,2 тис. Сума виплат з добровільного автострахування, які здійснила компанія за 2022 рік, сягнула 165 млн грн, рівень виплат — 33%. За підсумками 2022 року на автострахування припадало понад 46% портфеля компанії, зокрема понад 35% за КАСКО. Компанія пропонує клієнтам різноманітні програми КАСКО: класична, VIP, економ, для автопарків, для кредитних авто, для електротранспорту та засобів мобільності. Особливістю страхових продуктів компанії є гнучкі умови, які враховують побажання клієнтів, а також оптимальна ціна разом із високою якістю сервісу. Крім того, вартість КАСКО в UNIVERSALNA залежить від марки, моделі авто та стажу водія — досвідчені водії платять менше.