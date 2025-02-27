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ТОП-100 и Delo.ua отметили лидеров финансового сектора Украины: награждены лучшие банки, страховые и финансовые компании
Украинский рейтинговый журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал Delo.ua отметили лидеров среди банков, страховых компаний, МФО, платежных систем и криптовалютных платформ.
Отдельно награды получили также победители рейтинга Лучшие финансовые директора Украины. Среди награжденных были представители таких компаний как ДТЭК, Метинвест, Филипп Моррис Украина, МХП, EVA, NOVUS, Teva в Украине, Starlight Media, Sense Bank.
Победителей в представленных рейтингах определяли в два этапа. На первом этапе читатели Delo.ua онлайн-голосованием определяли наиболее популярные и узнаваемые бренды финансовой системы Украины, а на втором этапе экспертное жюри определило победителей в отдельных номинациях.
На церемонии награждения рейтинга Топ Финанс 2025 отметили более 30 лидеров финансового рынка в 25 номинациях.
Среди победителей рейтинга на сцену поднимались:
- Сергей Черненко, глава правления ПУМБ;
- Марина Авдеева, совладелица страховой компании "Арсенал страхования";
- Сергей Авдеев, председатель правления "Арсенал страхования";
- Павел Царук, глава правления страховой группы ТАС;
- Андрей Павлушин, генеральный директор компании ОТП Лизинг;
- Андрей Артюхов, глава правления страховой компании ВУСО;
- Сергей Синченко, генеральный директор финтехкомпании Moneyveo;
- Сергей Панов, глава правления банка Кредит Днепр;
- Елена Зубченко, заместитель председателя правления Sense Bank;
- Владимир Дубей, глава правления Таскомбанка;
- Марина Воронянская, глава правления страховой компании Европейский страховой альянс;
- Сергей Василина, председатель Наблюдательного совета страховой компании "Первая" .
Провела церемонию награждения ведущая "Фактов" на канале ICTV и национального марафона "Единые новости" Оксана Гутцайт.
В этом году рейтинг был особенным, ведь кроме лучших финучреждений объявлялись лучшие топ-менеджеры финансового сектора Украины.
За персональными наградами на сцену поднимались руководители ведущих банков, страховых и лизинговых компаний, МФО и криптовалютных платформ.
Определение лидеров банковского рынка происходило в таких номинациях, как:
- "Банк года для крупного бизнеса"
- "Банк года для МПБ"
- "Лидер кредитования бизнеса"
- "Лидер потребительского кредитования"
- "Лучший банк для ФЛП"
- "Лучший банк для сбережений"
- "Лидер карточного рынка"
- "Лучший клиентский сервис"
- "Банк года в агро"
- "Эко-банк года"
- "Лучший региональный банк"
- "Лучший банк-партнер для корпоративного бизнеса"
Среди банков также была вручена спецноминация за эффективную работу с NPL, которую второй год подряд получил государственный Укрэксимбанк.
Лучшими государственными банками стали ПриватБанк, Укрэксимбанк, Sense Bank, Ощадбанк, Укргазбанк.
- ПриватБанк стал лидером номинаций "Банк года для МПБ" и "Лучший банк для ФЛП".
- Sense Bank занял первое место в номинации "Лучший банк-партнер для корпоративного бизнеса" и "Лучший банк для сбережений".
Среди банков с иностранным капиталом отметили наградами: Крэди Агриколь Банк, ОТП-Банк, Райффайзен Банк, UKRSIBBANK BNP Paribas Group , ОТП Банк, Кредобанк, ПРАВЭКС БАНК.
- Креди Агриколь Банк стал лидером номинации "Банк года в Агро".
- Райффайзен Банк занял первое место в номинации Лидер кредитования бизнеса.
- Кредобанк победил в номинации "Лучший клиентский сервис".
Лидерами отрасли среди банков с украинским капиталом стали: ПУМБ, Monobank, Пивденный , Банк Кредит Днепр, Таскомбанк.
- ПУМБ завоевал первое место в номинациях "Лидер карточного бизнеса" и "Лидер потребительского кредитования".
- Банк Пивденный возглавил номинацию "Банк года для крупного бизнеса".
Ознакомиться с победителями каждой номинации можно на сайте Delo.ua – рейтинг "ТопФинанс 2025".
Лидеров страхового сектора определили в номинациях:
- "Автостраховщик года в КАСКО" ;
- "Автостраховщик года по Автогражданке" ;
- "Лидер медицинского страхования" ;
- "Лидер по страхованию военных рисков" ;
- "Страховщик года в страховании жизни" ;
- "Страховщик года в агро" ;
- "Лучший клиентский сервис и урегулирование убытков" ;
- "Лучший корпоративный страховой партнер" ;
- "Автостраховщик года с "Зеленой карты" ;
- "Лидер динамического развития" ;
- "Лидер страхования физических лиц" (спецноминация);
Лучшими представителями страхового сектора стали: Страховая группа "ТАС", а также страховые компании ARX, "Арсенал Страхование", ИНГО, "Экспресс Страхование", УСО, UNIVERSALNA, ОРАНТА, СК "Первая", Европейский страховой альянс и ЧАО "МетЛайф".
- Страховая группа ТАС в этом году стала первой в номинациях "Автостраховщик года по "Автогражданке" и "Страховик года по "Зеленой карте".
- ARX заняла первые места в номинациях "Автостраховщик года в КАСКО" и "Лидер по страхованию военных рисков".
- "Арсенал страхования" возглавила номинацию "Лидер динамического развития".
- ВУСО завоевала первое место в номинации "Лучший корпоративный страховой партнер".
- UNIVERSALNA заняла первое место в номинации "Лидер медицинского страхования".
- ИНГО получила первое место в номинациях "Страховщик года в Агро" и "Лучший клиентский сервис и урегулирование убытков".
- ОРАНТА одержала победу в специальной номинации "Лидер страхования физических лиц".
- ЧАО "МетЛайф" в очередной раз оказался сильнейшей компанией на рынке страхования жизни.
Победители каждой номинации размещены на Delo.ua.
В числе лидеров платежных систем отметили лидера рынка NovaPay и платежную систему Easy Pay.
Среди лидеров финансового рынка также были отмечены Moneyveo, КИТ Групп и ОТП Лизинг.
В номинации "Лучшие криптовалютные платформы" награды лидеров рынка получили такие бренды, как WhiteBIT, Binance и Obmenat24.
Церемония награждения победителей прошла в ресторане Veranda on the river. Завершило официальную часть выступление легендарной украинской оперной певицы Елены Гребенюк.
Организаторы, деловой журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и онлайн-портал Delo.ua, благодарят партнеров мероприятия: гостеприимного партнера — ресторана Veranda on the river, Генерального информационного партнера — Starlight Media, виновного партнера — Maison Castel, алкогольного партнера — Jack Daniel's.
А также медиапартнерам: телеканалам ICTV, "Киев", "Мы — Украина", "Мы — Украина+", "Медийному холдингу Апостроф", онлайн-медиа "Главком", "Деловая столица", 44.ua, TrueUA, Founder, Экономист, HR Liga, а также медиа позитивных новостей.