ТОП-100 и Delo.ua отметили лидеров финансового сектора Украины: награждены лучшие банки, страховые и финансовые компании

Украинский рейтинговый журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал Delo.ua отметили лидеров среди банков, страховых компаний, МФО, платежных систем и криптовалютных платформ.

Отдельно награды получили также победители рейтинга Лучшие финансовые директора Украины. Среди награжденных были представители таких компаний как ДТЭК, Метинвест, Филипп Моррис Украина, МХП, EVA, NOVUS, Teva в Украине, Starlight Media, Sense Bank.

Победителей в представленных рейтингах определяли в два этапа. На первом этапе читатели Delo.ua онлайн-голосованием определяли наиболее популярные и узнаваемые бренды финансовой системы Украины, а на втором этапе экспертное жюри определило победителей в отдельных номинациях.

На церемонии награждения рейтинга Топ Финанс 2025 отметили более 30 лидеров финансового рынка в 25 номинациях.

Среди победителей рейтинга на сцену поднимались:

Сергей Черненко, глава правления ПУМБ;

Марина Авдеева, совладелица страховой компании "Арсенал страхования";

Сергей Авдеев, председатель правления "Арсенал страхования";

Павел Царук, глава правления страховой группы ТАС;

Андрей Павлушин, генеральный директор компании ОТП Лизинг;

Андрей Артюхов, глава правления страховой компании ВУСО;

Сергей Синченко, генеральный директор финтехкомпании Moneyveo;

Сергей Панов, глава правления банка Кредит Днепр;

Елена Зубченко, заместитель председателя правления Sense Bank;

Владимир Дубей, глава правления Таскомбанка;

Марина Воронянская, глава правления страховой компании Европейский страховой альянс;

Сергей Василина, председатель Наблюдательного совета страховой компании "Первая" .

Провела церемонию награждения ведущая "Фактов" на канале ICTV и национального марафона "Единые новости" Оксана Гутцайт.

В этом году рейтинг был особенным, ведь кроме лучших финучреждений объявлялись лучшие топ-менеджеры финансового сектора Украины.

За персональными наградами на сцену поднимались руководители ведущих банков, страховых и лизинговых компаний, МФО и криптовалютных платформ.

Определение лидеров банковского рынка происходило в таких номинациях, как:

Среди банков также была вручена спецноминация за эффективную работу с NPL, которую второй год подряд получил государственный Укрэксимбанк.

Лучшими государственными банками стали ПриватБанк, Укрэксимбанк, Sense Bank, Ощадбанк, Укргазбанк.

ПриватБанк стал лидером номинаций "Банк года для МПБ" и "Лучший банк для ФЛП".

Sense Bank занял первое место в номинации "Лучший банк-партнер для корпоративного бизнеса" и "Лучший банк для сбережений".

Среди банков с иностранным капиталом отметили наградами: Крэди Агриколь Банк, ОТП-Банк, Райффайзен Банк, UKRSIBBANK BNP Paribas Group , ОТП Банк, Кредобанк, ПРАВЭКС БАНК.

Креди Агриколь Банк стал лидером номинации "Банк года в Агро".

Райффайзен Банк занял первое место в номинации Лидер кредитования бизнеса.

Кредобанк победил в номинации "Лучший клиентский сервис".

Лидерами отрасли среди банков с украинским капиталом стали: ПУМБ, Monobank, Пивденный , Банк Кредит Днепр, Таскомбанк.

ПУМБ завоевал первое место в номинациях "Лидер карточного бизнеса" и "Лидер потребительского кредитования".

Банк Пивденный возглавил номинацию "Банк года для крупного бизнеса".

Ознакомиться с победителями каждой номинации можно на сайте Delo.ua – рейтинг "ТопФинанс 2025".

Лидеров страхового сектора определили в номинациях:

Лучшими представителями страхового сектора стали: Страховая группа "ТАС", а также страховые компании ARX, "Арсенал Страхование", ИНГО, "Экспресс Страхование", УСО, UNIVERSALNA, ОРАНТА, СК "Первая", Европейский страховой альянс и ЧАО "МетЛайф".

Страховая группа ТАС в этом году стала первой в номинациях "Автостраховщик года по "Автогражданке" и "Страховик года по "Зеленой карте".

ARX заняла первые места в номинациях "Автостраховщик года в КАСКО" и "Лидер по страхованию военных рисков".

"Арсенал страхования" возглавила номинацию "Лидер динамического развития".

ВУСО завоевала первое место в номинации "Лучший корпоративный страховой партнер".

UNIVERSALNA заняла первое место в номинации "Лидер медицинского страхования".

ИНГО получила первое место в номинациях "Страховщик года в Агро" и "Лучший клиентский сервис и урегулирование убытков".

ОРАНТА одержала победу в специальной номинации "Лидер страхования физических лиц".

ЧАО "МетЛайф" в очередной раз оказался сильнейшей компанией на рынке страхования жизни.

Победители каждой номинации размещены на Delo.ua.

В числе лидеров платежных систем отметили лидера рынка NovaPay и платежную систему Easy Pay.

Среди лидеров финансового рынка также были отмечены Moneyveo, КИТ Групп и ОТП Лизинг.

В номинации "Лучшие криптовалютные платформы" награды лидеров рынка получили такие бренды, как WhiteBIT, Binance и Obmenat24.

Церемония награждения победителей прошла в ресторане Veranda on the river. Завершило официальную часть выступление легендарной украинской оперной певицы Елены Гребенюк.

Организаторы, деловой журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и онлайн-портал Delo.ua, благодарят партнеров мероприятия: гостеприимного партнера — ресторана Veranda on the river, Генерального информационного партнера — Starlight Media, виновного партнера — Maison Castel, алкогольного партнера — Jack Daniel's.

А также медиапартнерам: телеканалам ICTV, "Киев", "Мы — Украина", "Мы — Украина+", "Медийному холдингу Апостроф", онлайн-медиа "Главком", "Деловая столица", 44.ua, TrueUA, Founder, Экономист, HR Liga, а также медиа позитивных новостей.