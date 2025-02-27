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ТОП-100 и Delo.ua отметили лидеров финансового сектора Украины: награждены лучшие банки, страховые и финансовые компании

ТОП-100 и Delo.ua отметили лидеров финансового сектора Украины: награждены лучшие банки, страховые и финансовые компании

Украинский рейтинговый журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал Delo.ua отметили лидеров среди банков, страховых компаний, МФО, платежных систем и криптовалютных платформ.

Отдельно награды получили также победители рейтинга Лучшие финансовые директора Украины. Среди награжденных были представители таких компаний как ДТЭК, Метинвест, Филипп Моррис Украина, МХП, EVA, NOVUS, Teva в Украине, Starlight Media, Sense Bank.

Победителей в представленных рейтингах определяли в два этапа. На первом этапе читатели Delo.ua онлайн-голосованием определяли наиболее популярные и узнаваемые бренды финансовой системы Украины, а на втором этапе экспертное жюри определило победителей в отдельных номинациях.

На церемонии награждения рейтинга Топ Финанс 2025 отметили более 30 лидеров финансового рынка в 25 номинациях.

Среди победителей рейтинга на сцену поднимались:

  • Сергей Черненко, глава правления ПУМБ;
  • Марина Авдеева, совладелица страховой компании "Арсенал страхования";
  • Сергей Авдеев, председатель правления "Арсенал страхования";
  • Павел Царук, глава правления страховой группы ТАС;
  • Андрей Павлушин, генеральный директор компании ОТП Лизинг;
  • Андрей Артюхов, глава правления страховой компании ВУСО;
  • Сергей Синченко, генеральный директор финтехкомпании Moneyveo;
  • Сергей Панов, глава правления банка Кредит Днепр;
  • Елена Зубченко, заместитель председателя правления Sense Bank;
  • Владимир Дубей, глава правления Таскомбанка;
  • Марина Воронянская, глава правления страховой компании Европейский страховой альянс;
  • Сергей Василина, председатель Наблюдательного совета страховой компании "Первая" .

Провела церемонию награждения ведущая "Фактов" на канале ICTV и национального марафона "Единые новости" Оксана Гутцайт.

В этом году рейтинг был особенным, ведь кроме лучших финучреждений объявлялись лучшие топ-менеджеры финансового сектора Украины.

За персональными наградами на сцену поднимались руководители ведущих банков, страховых и лизинговых компаний, МФО и криптовалютных платформ.

Определение лидеров банковского рынка происходило в таких номинациях, как:

Среди банков также была вручена спецноминация за эффективную работу с NPL, которую второй год подряд получил государственный Укрэксимбанк.

Лучшими государственными банками стали ПриватБанк, Укрэксимбанк, Sense Bank, Ощадбанк, Укргазбанк.

  • ПриватБанк стал лидером номинаций "Банк года для МПБ" и "Лучший банк для ФЛП".
  • Sense Bank занял первое место в номинации "Лучший банк-партнер для корпоративного бизнеса" и "Лучший банк для сбережений".

Среди банков с иностранным капиталом отметили наградами: Крэди Агриколь Банк, ОТП-Банк, Райффайзен Банк, UKRSIBBANK BNP Paribas Group , ОТП Банк, Кредобанк, ПРАВЭКС БАНК.

  • Креди Агриколь Банк стал лидером номинации "Банк года в Агро".
  • Райффайзен Банк занял первое место в номинации Лидер кредитования бизнеса.
  • Кредобанк победил в номинации "Лучший клиентский сервис".

Лидерами отрасли среди банков с украинским капиталом стали: ПУМБ, Monobank, Пивденный , Банк Кредит Днепр, Таскомбанк.

  • ПУМБ завоевал первое место в номинациях "Лидер карточного бизнеса" и "Лидер потребительского кредитования".
  • Банк Пивденный возглавил номинацию "Банк года для крупного бизнеса".

Ознакомиться с победителями каждой номинации можно на сайте Delo.ua – рейтинг "ТопФинанс 2025".

Лидеров страхового сектора определили в номинациях:

Лучшими представителями страхового сектора стали: Страховая группа "ТАС", а также страховые компании ARX, "Арсенал Страхование", ИНГО, "Экспресс Страхование", УСО, UNIVERSALNA, ОРАНТА, СК "Первая", Европейский страховой альянс и ЧАО "МетЛайф".

  • Страховая группа ТАС в этом году стала первой в номинациях "Автостраховщик года по "Автогражданке" и "Страховик года по "Зеленой карте".
  • ARX заняла первые места в номинациях "Автостраховщик года в КАСКО" и "Лидер по страхованию военных рисков".
  • "Арсенал страхования" возглавила номинацию "Лидер динамического развития".
  • ВУСО завоевала первое место в номинации "Лучший корпоративный страховой партнер".
  • UNIVERSALNA заняла первое место в номинации "Лидер медицинского страхования".
  • ИНГО получила первое место в номинациях "Страховщик года в Агро" и "Лучший клиентский сервис и урегулирование убытков".
  • ОРАНТА одержала победу в специальной номинации "Лидер страхования физических лиц".
  • ЧАО "МетЛайф" в очередной раз оказался сильнейшей компанией на рынке страхования жизни.
Олексій Савін, директор департаменту сталого банкінгу Укргазбанку Андрій Морозов, директор регіональної дирекції "Київська" Кредобанку Олександра Чепуріна, директорка Департаменту управління цінністю клієнтів і споживчого кредитування ПУМБ Юрій Козак, директор департаменту великих корпоративних клієнтів Райффайзен Банку Віталій Гайдученко, фінансовий директор Тева в Україні. Артем Щербина, керівник департаменту з управління ліквідністю ДТЕК Андрій Павлушин, генеральний директор компанії ОТПЛізинг Марина Авдєєва співвласниця страхової компанії "Арсенал страхування" Олена Зубченко, заступниця голови правління Sense Bank Павло Гашковець, член правління Укрексімбанку Сергій Черненко, голова правління ПУМБ
Олексій Савін, директор департаменту сталого банкінгу Укргазбанку
Андрій Морозов, директор регіональної дирекції "Київська" Кредобанку
Олександра Чепуріна, директорка Департаменту управління цінністю клієнтів і споживчого кредитування ПУМБ
Юрій Козак, директор департаменту великих корпоративних клієнтів Райффайзен Банку
Віталій Гайдученко, фінансовий директор Тева в Україні.
Артем Щербина, керівник департаменту з управління ліквідністю ДТЕК
Андрій Павлушин, генеральний директор компанії ОТПЛізинг
Марина Авдєєва співвласниця страхової компанії "Арсенал страхування"
Олена Зубченко, заступниця голови правління Sense Bank
Павло Гашковець, член правління Укрексімбанку
Сергій Черненко, голова правління ПУМБ

Победители каждой номинации размещены на Delo.ua.   

В числе лидеров платежных систем отметили лидера рынка NovaPay и платежную систему Easy Pay.

Среди лидеров финансового рынка также были отмечены Moneyveo, КИТ Групп и ОТП Лизинг.

В номинации "Лучшие криптовалютные платформы" награды лидеров рынка получили такие бренды, как WhiteBIT, Binance и Obmenat24.

Церемония награждения победителей прошла в ресторане Veranda on the river. Завершило официальную часть выступление легендарной украинской оперной певицы Елены Гребенюк.

Организаторы, деловой журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и онлайн-портал Delo.ua, благодарят партнеров мероприятия: гостеприимного партнера — ресторана Veranda on the river, Генерального информационного партнера — Starlight Media, виновного партнера — Maison Castel, алкогольного партнера — Jack Daniel's.

А также медиапартнерам: телеканалам ICTV, "Киев", "Мы — Украина", "Мы — Украина+", "Медийному холдингу Апостроф", онлайн-медиа "Главком", "Деловая столица", 44.ua, TrueUA, Founder, Экономист, HR Liga, а также медиа позитивных новостей.