Лидеры банковского сектора 2025: голосование начато
Журнал "TOP-100: Рейтинги крупнейших" и бизнес-портал Delo.ua предлагают уважаемой аудитории присоединиться к голосованию в ежегодном рейтинге лучших банков Украины "ТопФинанс 2025".
Вместе мы определим лучшие банки в таких сегментах как обслуживание крупного бизнеса, кредитование МПБ, сервис для ФЛП, депозиты физлиц, кредиты для населения и бизнеса и т.д.
Ми выбираем лидеров банковского рынка в два этапа:
На первом этапе по итогам онлайн голосования в аудитории Delo.ua будет определен short-list из 10 банков в каждой из представленных номинаций.
На втором этапе экспертное жюри путем независимого тайного голосования будет оценивать попавшие в short-list номинаций финучреждения. Оценки экспертного жюри определят ТОП-5 лучших банков в каждом сегменте рынка – эти финучреждения и станут победителями, получив звание "Лидер банковского рынка" по версии журнала TOP-100: Рейтинги крупнейших и Delo.ua!
Онлайн голосование продлится до 10 февраля 2025 года. Победители рейтинга будут объявлены 26 февраля 2025 года на специальной церемонии награждения.
Вы можете проголосовать только за одного номинанта в номинацииНоминация №1 "Банк року для великого бізнесу" Номинация №2 "Банк року для МСБ" Номинация №3 "Лідер кредитування бізнесу" Номинация №4 "Лідер споживчого кредитування" Номинация №5 "Найкращий банк для ФЛП" Номинация №6 "Найкращий банк для заощаджень" Номинация №7 "Лідер карткового ринку" Номинация №8 "Найкращий клієнтський сервіс" Номинация №9 "Банк року у агро" Номинация №10 "Еко-банк року" Номинация №11 "Найкращий регіональний банк"