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Лідери банківського сектору 2025: голосування розпочато

Лідери банківського сектору 2025: голосування розпочато

Журнал "TOP-100: Рейтинги найбільших" та бізнес-портал Delo.ua пропонують шановній аудиторії долучитися до голосування у щорічному рейтингу найкращих банків України "ТопФінанс 2025".

Спільно з вами ми визначимо найкращі банки у таких сегментах як обслуговування великого бізнесу, кредитування МСБ, сервіс для ФЛП,  депозити фізосіб, кредити населенню та бізнесу тощо!

Ми обиратимемо лідерів банківського ринку у два етапи:

  • На першому етапі за підсумками онлайн голосування уадиторії Delo.ua буде визначено short-list з 10 банків у кожній з представлених номінацій. 
  • На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінюватиме фінустанови, що потрапили у short-list номінацій. Оцінки експертного журі визначать ТОП-5 найкращих банків у кожному сегменті ринку - ці фінустанови й стануть переможцями, отримавши звання "Лідер банківського ринку" за версією журналу TOP-100: Рейтинги найбільших" та Delo.ua!

Онлайн голосування триватиме до 10 лютого 2025 року. Переможців рейтингу буде оголошено 26 лютого 2025 року на спеціальній церемонії нагородження.  

Ви можете проголосувати лише за одного номінанта у номінації

Номінація №1 "Банк року для великого бізнесу" Номінація №2 "Банк року для МСБ" Номінація №3 "Лідер кредитування бізнесу" Номінація №4 "Лідер споживчого кредитування" Номінація №5 "Найкращий банк для ФЛП" Номінація №6 "Найкращий банк для заощаджень" Номінація №7 "Лідер карткового ринку" Номінація №8 "Найкращий клієнтський сервіс" Номінація №9 "Банк року у агро" Номінація №10 "Еко-банк року" Номінація №11 "Найкращий регіональний банк"
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Укргазбанк
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Райффайзен Банк
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"ІНГ Банк Україна"
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КБ Глобус
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Креді Агріколь Банк
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ОТП-Банк
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БАНК РОКУ У АГРО
Банк Кредит Дніпро
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ЕКО-БАНК РОКУ
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УкрСиббанк
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НАЙКРАЩИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ БАНК
Львів
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Радабанк
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Полтава банк
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ОксіБанк
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Мета Банк
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