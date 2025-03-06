Больше, чем платежная система: как NovaPay стал лидером на рынке переводов в Украине

Проникновение и качество финансовых услуг постоянно растет. Казалось бы, что еще можно предложить украинцу, у которого банковское отделение – в квартале от дома, а в телефоне – приложение для платежей, депозитов и кредитов. Разве нас чем-то удивишь? Выходит, что да, потому что есть финансовые сервисы, выходящие за пределы традиционного банкинга, завоевывают рынок и планируют лишь усиливать свою экспансию.

Украинцы все чаще выбирают альтернативные платежные решения вместо банков. Они более гибкие, имеют широкий набор опций и являются по сути универсальным онлайн-кошельком, который позволяет осуществлять переводы, оплачивать покупки и услуги, инвестировать и даже управлять бизнесом со своего смартфона.

Один из примеров – мобильное приложение NovaPay, которое стало приложением, действительно облегчающим финансовую рутину гражданам и бизнесу.

Полмиллиона клиентов и значительная часть рынка платежных услуг

Финансовый сервис NovaPay появился в группе компаний NOVA (Новая почта) около 13 лет назад, все это время работая как финансовый партнер логистической компании и предоставляя украинцам и бизнесу платежные услуги онлайн и офлайн.

Весной 2023 года NovaPay первым среди небанковских учреждений получил расширенную лицензию НБУ на предоставление платежных и других финансовых услуг. Эта лицензия дает право открывать и обслуживать счета, выпускать карты, осуществлять переводы, принимать безналичные платежи, выдавать кредиты и т.д.

Уже в декабре 2023 года появилось мобильное приложение NovaPay. Именно с этого момента сервис начал активно набирать обороты – ежедневно к нему присоединяется 1300 украинцев. За год через приложение NovaPay пользователи совершили 31 миллион транзакций – в среднем 85 тысяч сделок ежедневно.

Если смотреть шире, то за 2024 год с помощью NovaPay в качестве платежной системы было осуществлено 418 млн. переводов, что на 18% больше, чем за 2023 год. Общая сумма операций через систему составила 308,5 млрд грн, рост из года в год – 31%.

Много функций на любой вкус

Мобильное приложение NovaPay – полноценное финансовое приложение, которое удовлетворит запросы самых взыскательных пользователей. После простой регистрации и верификации, которую можно пройти с помощью "Дії" или офлайн в отделении Новой почты, пользователь имеет доступ ко всем возможностям NovaPay и получает цифровую платежную карту. Хотя можно заказать и пластиковую, если есть желание.

С помощью приложения можно осуществлять все возможные переводы по Украине – на карты NovaPay, любого банка, по номеру IBAN.... А функция парсинга IBAN делает операции еще более комфортными и быстрыми – потому что можно скопировать сразу все данные с реквизитами и вставить в одно поле, приложение самостоятельно расставляет их по местам. Также через приложение можно оплачивать практически любые товары и услуги – начиная с покупок в интернет магазинах и заканчивая коммунальными платежами, уплатой налогов и штрафов. Кстати, создание шаблонов значительно облегчит регулярные платежи, поскольку не нужно вводить реквизиты вручную или тратить время на поиск операций для повтора.

Все клиенты финсервиса могут снимать наличные деньги со своих карт без дополнительных комиссий не только в отделениях Новой почты и в банкоматах, но и более чем в 10 тыс. торговых точек по всей Украине – на кассах супермаркетов, аптек, АЗС.

Есть и бонусы для пользователей, привыкших отправлять и получать посылки Новой почтой. Ежемесячно для 6 посылок предусмотрено 20% выгоды на доставку и комиссию за наложенный платеж. А еще посылки стоимостью от 1000 грн можно оформлять в кредит, разделив сумму на несколько платежей сроком до 12 месяцев. В приложении можно оформить и рассрочку. Ее срок – от 3 до 12 месяцев, а сумма – от 1000 до 100 тыс. грн (зависит от персонального лимита).

Для клиентов, желающих накапливать или для тех, кто собирает донаты, есть удобный способ для сборов и накоплений «Кейс». Его пополнение доступно с карт NovaPay и с карт всех банков по QR-коду, ссылке или реквизитам. Деньги можно снять с Кейса в любой момент и вывести на карту.

Для тех, кто верит в украинский бизнес и стремится к сохранению и приумножению своих средств, существует возможность приобрести облигации NovaPay на сумму от 1 тыс. грн до 5 млн грн и получать по ним до 18% годовых пассивного дохода.

Предприниматели также обнаружат в приложении немало полезных функций. Это открытие счета ФЛП, на который можно получать наложенный платеж и другие платежи; оформление цифровой бизнес-карты, а вдобавок к ней – и пластиковой; настройка регулярных платежей и автоплатежей для расчетов с подрядчиками, для уплаты налогов; выдача электронных доверенностей, позволяющих передать право на проведение платежей и снятие денег со счетов сотрудникам. Также для ФЛП доступна возможность оформления кредитов в NovaPay на сумму до 1 млн грн на развитие своего бизнеса. Кроме того, с недавнего времени бизнес-клиенты могут воспользоваться зарплатными проектами, среди выгоды для работодателей – зарплата начисляется без комиссий. А клиенты, получающие заработную плату на карту NovaPay в рамках зарплатного проекта, могут воспользоваться услугой "Зарплата срочно". Она позволяет получить денежные средства до дня выплаты заработной платы без лишних затрат, всего за 1 копейку.

Планы NovaPay: масштабирование и больше возможностей для клиентов

NovaPay продолжает усовершенствовать свои финансовые сервисы, расширяя функционал и повышая уровень комфорта для пользователей. "Мы сфокусированы на развитии платежной системы и приложения, чтобы каждый украинец мог быстро, легко и безопасно управлять своими финансами. Также поддерживаем Новую почту как финансово-технологический партнер и в Украине, и за ее пределами. В Украине обеспечиваем любые оплаты – наличными, картой или в приложении НП. За рубежом – анализируем законодательство, строим кассовую систему, процессы с инкассацией, интеграцию с банками-эквайрами и финансовыми партнерами”, – рассказывает Алексей Рубан, директор по инновациям NovaPay .

По словам Алексея Рубана, сейчас NovaPay развивает сервисы с учетом потребностей трех основных сегментов клиентов: физических лиц, ФЛП и компаний. Физические лица получают доступ к легким, быстрым и надежным цифровым финансам – потому что приложение регулярно обновляется и прирастает полезными функциями, упрощающими ежедневную финансовую рутину.

“Мы активно развиваем кредитное направление – в этом году планируем запуск кредитной карты и других решений, помогающих удобно управлять финансами. Предприниматели (ФЛП) получают еще больше инструментов для автоматизации финансовых процессов. Уже сегодня в приложении можно заключить договор наложенного платежа и переподключить его, если до этого предприниматель получил эти средства в другом банке. Все для того чтобы предприниматели могли максимально легко управлять своими финансовыми потоками, осуществлять платежи, вести учет и упрощать взаимодействие с клиентами. Бизнес клиенты получают полный спектр финансовых услуг. NovaPay помогает компаниям принимать платежи удобно и безопасно, предоставляя услуги эквайринга и интегрируя платежную кнопку NovaPay”, – уточняет детали Рубан.

Рубан дополняет, что NovaPay не просто расширяет количество пользователей, но и делает все для того, чтобы финансовые сервисы компании отвечали самым высоким стандартам качества. Для этого, по его словам, инвестируют в технологию и инфраструктуру. "Наша главная цель – сделать финансовые услуги максимально быстрыми, удобными и доступными. Мы стремимся к тому, чтобы каждый платеж проходил без лишних задержек, а клиенты получали качественный сервис в любое время”, – резюмировал директор по инновациям компании.