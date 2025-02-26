Удобные деньги для бизнеса. Как NovaPay упрощает работу с платежами и расчетами

Для бизнеса финансы – как кровеносная система, от “питания” которой зависит успех предпринимателей. Поэтому важно иметь надежного финансового партнера, чтобы ресурсы доходили туда и куда нужно.

Многие предприниматели пользуются несколькими счетами в разных банках. Но это не всегда удобно: нужно вести документооборот, контролировать остатки на разных счетах, учитывать комиссии. Особенно это ощутимо в e-commerce, где важно быстро обрабатывать платежи, контролировать накладные и вести учет финансовых потоков. Согласитесь, гораздо удобнее, когда все платежи, наложенные платежи, переводы и выплаты собраны в одном месте. И это не обязательно должен быть классический банк и не нужно открывать отдельные счета для выплат, расчетов с подрядчиками или личных расходов – все можно контролировать через мобильное приложение NovaPay .

NovaPay уже не просто альтернатива банку по финансовым вопросам, а полноценная финансовая система для предпринимателей – особенно тех, кто продает онлайн и доставляет Новой почтой. Здесь, в одном приложении, предприниматель видит все оплаченные накладные, платежи и отправки в реальном времени, что значительно упрощает операционную рутину. Все финансовые операции проходят быстро – наложенный платеж зачисляется изо дня в день. Это удобно, ведь не нужно пользоваться разными сервисами – все финансовые потоки можно контролировать в одном приложении. И, что немаловажно, выгодно, ведь тарифы NovaPay помогают бизнесу экономить на платежах и комиссиях.

NovaPay постоянно расширяет спектр услуг для бизнес-клиентов. Недавно здесь же, в приложении, появилась возможность заключать онлайн-договоры наложенных платежей. Также для бизнес-клиентов теперь доступна услуга по выплате зарплат сотрудникам. Разберемся в этих функциях поподробнее.

Договор наложенного платежа – в несколько кликов

Ранее для того, чтобы подписать договор наложенного платежа – то есть соглашение, согласно которому средства наложенного платежа от покупателей зачисляются на счет продавца – нужно было заполнить заявку на сайте, загрузить копии документов и ждать обратной связи от менеджера. А теперь клиенты – ФЛП, сотрудничающие с группой компаний NOVA, могут заключать такой договор прямо в мобильном приложении NovaPay.

Для этого предпринимателю нужно только иметь счет, открытый в NovaPay. Далее через свой профиль в разделе услуг для ФЛП ему следует найти пункт «Договор наложенного платежа» и выбрать подпункт «Оформить договор», ответить на несколько вопросов анкеты, где появится возможность добавить к трем электронным адресам сотрудников для работы с наложенным платежом.

NovaPay получит заявку, проверит ее, останется только подписать договор. В скором времени будет доступно и переподключение договора.

Кстати, для этого есть несколько причин. Во-первых, зачисление послеоплат на счет ФЛП происходит изо дня в день и без комиссии. Во-вторых, все операции со средствами, поступившими в качестве наложенного платежа, – без комиссий – их можно без ограничений и бесплатно перечислять поставщикам, подрядчикам и даже снимать наличными, если они вдруг нужны. Операции со средствами, не являющимися зачислением наложенных платежей, – также по довольно выгодным тарифам:

снятие наличных и все транзакции до 100 тыс. грн — без комиссий,

сверх этой суммы — на снятие наличных комиссия 0.5%, впрочем не менее 15 грн;

перевод в другой банк – 0.5%, минимум – 2 грн, максимум – 15 грн.

Кроме этого, в приложении есть доступ к детализации по таким операциям и возможность формировать выписки за нужный период.

Собственный опыт

Марина Клок, основательница швейного производства МК Manufacture в Харькове, начала свой бизнес с двух швейных машин в летней кухне родительского дома. А сегодня это 50 сотрудников и 500 квадратных метров производственных площадей. При всех вызовах производство растет вместе с онлайн-продажами, а финансовые решения NovaPay помогают бизнесу работать эффективнее.

«Мы активно пользуемся наложенным платежом NovaPay, ведь это выгодно для нас и удобно для клиентов: они сначала оценивают товар, примеряют, а потом оплачивают. Кстати, недавно NovaPay разрешил заключать договор наложенного платежа и просто в мобильном приложении, без лишних бумаг, что очень удобно», — рассказывает Марина.

Ее муж Евгений добавляет: «NovaPay действительно автоматизировала нам финансовые процессы, а приложение значительно облегчило работу с платежами. Благодаря быстрым выплатам средства за наложенный платеж поступают на счет NovaPay в день оплаты. Это большой плюс для наших оборотных средств. А еще мы рассчитываемся с поставщиками непосредственно через приложение, потому что очень просто создавать шаблоны и пользоваться ими – это действительно экономит время. NovaPay закрывает все финансовые вопросы бизнеса в одном месте. Деньги поступают вовремя, отчетность ясна, а поддержка всегда на связи».

Выплата зарплат – легко и без комиссий

NovaPay постоянно развивает сервисы для бизнес-клиентов – теперь они могут не только открыть счет, формировать доверенности, переводить средства контрагентам, но и платить зарплату своим рабочим. Чтобы начать это делать, работодатель должен подать минимальный пакет документов: заявление об открытии счета и на присоединение к зарплатному проекту. Подписание договора о зарплатном проекте осуществляется через сервис «Вовремя», а формирование реестра получателей зарплаты происходит через бизнес-кабинет NovaPay.

Сотрудникам также не требуются никакие бумажные заявления. Им следует только заполнить заявку для работодателя через мобильное приложение NovaPay и отправить ее бухгалтеру любым удобным способом.

После этого работодатель загружает зарплатную ведомость в бизнес-кабинете, также можно настроить экспорт из своей учетной системы. NovaPay проверяет корректность данных и перечисляет деньги сотрудникам. Есть возможность производить выплаты как на карты, открытые в NovaPay, так и в любом украинском банке. От бизнес-клиента только нужно, чтобы на счету была необходимая сумма по состоянию на дату выплаты зарплат и уплачены налоги.

Поэтому компаниям и предпринимателям больше не нужно тратить время на подготовку отдельных реестров для каждого банка. Всё можно сделать через общий список. А формирование реестра занимает всего несколько минут, поскольку процесс полностью автоматизирован. При этом набор данных минимален, который есть у каждого работодателя: только ФИО, ИНН сотрудника, IBAN его счета и сумма выплаты.

Приятным бонусом для работников, получающих зарплату на карту NovaPay, является кредит "Зарплата срочно". Если нужно получить зарплату раньше, это можно сделать без переплат и излишних формальностей. Услуга позволяет быстро получить необходимые средства на зарплатный счет.

Еще одно важное преимущество зарплатных проектов в NovaPay – тарифы. Перечисление зарплаты производится без комиссии, что большой плюс. Для сравнения, комиссия в банках за аналогичную операцию достигает 0,5%, и это может ощутимо ударить по карману, особенно если штат работников большой.

Собственный опыт

В мае 2024 года в Одессе открылся магазин «Дом Обуви» – это стало еще одним звеном в развитии семейного бизнеса, который за 15 лет превратился из перепродажи польской обуви в мощное украинское производство. Сегодня компания «Счастливые покупки» выпускает до тысячи пар обуви ежедневно, продавая онлайн и офлайн. Благодаря NovaPay компания не только оптимизировала финансовые процессы, но и смогла ускорить развитие – потому что не отвлекалась на лишние финансовые хлопоты и была уверена, что все платежи проходят вовремя и по назначению.

«С NovaPay деньги от наложенного платежа зачисляются в тот же день, когда клиент получает товар. Это дает нам возможность быстро инвестировать средства в производство и пополнять склад, – рассказывает Дмитрий Деменчук, руководитель компании. – Приятно, что можем почти бесплатно или с минимальными затратами рассчитываться по счету с поставщиками. В банках такая операция всегда с комиссией, а здесь мы экономим».

Мобильное приложение NovaPay стало незаменимым в работе бизнеса. «Мы отказались от вебкабинета, потому что через приложение все делается быстрее: от просмотра оборотов до мгновенных переводов на карту или IBAN. Формируем реестры, контролируем лимиты, видим все операции в несколько кликов. Это экономит время и упрощает бухгалтерию. Мы работаем быстро, и нам важно, чтобы средства двигались так же. NovaPay помогает нам оптимизировать ежедневные процессы и больше сосредоточиться на производстве и развитии», — заключает Дмитрий.

Еще больше возможностей и выгод для предпринимателей

Нелишне будет напомнить и о других полезных функциях приложения NovaPay, которые доступны предпринимателям в приложении. Кроме того, что можно легко и быстро открыть счет и получить виртуальную бизнес-карту, а по желанию – и настоящий «пластик», можно вносить и снимать наличные со счета в отделениях Новой почты, как владельцем счета, так и его доверенными лицами. Для этого достаточно показать сотруднику приложение NovaPay со штрихкодом.

Кроме платежей и переводов можно настроить регулярные платежи по IBAN, использовать шаблоны и автоматические оплаты. Оплата по реквизитам максимально проста – можно вставить все данные одним кликом или скачать фото счета.

Также в приложении доступно оформление электронных доверенностей на бухгалтера или другое доверенное лицо для проведения платежей и операций с наличными деньгами. А еще можно быстро получать выписки, справки и контролировать оплаты через реестр наложенных платежей.

ФЛП также могут оформить кредит на развитие бизнеса. Заявку на получение кредитных средств можно оформить прямо в приложении.