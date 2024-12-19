Удобно и все под рукой: как NovaPay цифровизовал услуги для предпринимателей

Чтобы малый и средний бизнес эффективно работал, ему необходимы не только благоприятная экономическая среда и удобная и доступная инфраструктура, но и диджитальные финансовые услуги. В NovaPay утверждают, что собрали в своем мобильном приложении самые актуальные финансовые услуги, которыми сейчас пользуются ФОП. Delo сделало тест-драйв и опросило самих предпринимателей, чтобы выяснить, в чем их преимущества для малого и среднего бизнеса.

Несмотря на войну и проблемы в экономике, украинцы продолжают создавать и развивать свой бизнес. По данным Opendatabot, за 9 месяцев 2024 года в Украине появилось почти 200 тысяч новых предпринимателей (ФЛП), а с начала полномасштабного вторжения было зарегистрировано более 700 тысяч СПД. Причем 2023 год стал рекордным: количество созданных ФЛП превысило 310 тысяч, а это даже больше, чем в довоенном 2021 году.

Объяснить такую тенденцию достаточно просто: создание бизнеса в Украине сегодня является максимально простым и быстрым процессом. Многочасовые очереди в государственные регистраторы и изнурительные визиты в налоговую службу остались в прошлом.

Стать предпринимателем можно в считанные минуты. Нужно лишь подать электронное заявление через портал «Дія», на основании которого данные об открытии ФЛП автоматически попадут в Единый государственный реестр (ЕГР) и Государственную налоговую службу (ГНС). Удобно? Бесспорно.

Не менее удобно и то, что другие услуги, прежде всего финансовые, ФЛП может получить в одном месте. Открыть счет и платежную карту себе как физлицу и себе как предпринимателю, проводить платежи, снимать наличные и т. д. Такие услуги для своих клиентов-ФОП предлагает NovaPay: достаточно установить на смартфон приложение, пройти регистрацию, онлайн-верификацию — и готово! Теперь предпринимателю доступен полный набор финансовых сервисов для быстрого и легкого ведения бизнеса.

Быстрое открытие счета и главные преимущества

После того как приложение NovaPay установлено, настроено и клиент выполнил необходимые требования верификации, на главном экране нужно выбрать пункт «Открой счет ФЛП». Далее следует подтвердить данные, полученные из единого государственного реестра, и подписать электронное заявление на открытие счета цифровой подписью.

После этого предприниматель автоматически получает бизнес-карту. Она виртуальна и бесплатна. Но при желании ФЛП может заказать пластиковую карту с доставкой в отделение Новой почты. Также предприниматель получает доступ к кошельку ФЛП в мобильном приложении и веб-версии бизнес-кабинета NovaPay.

Преимущества пользования бизнес-счетом в NovaPay особенно ощущают предприниматели из e-com, которые активно отправляют свои товары Новой почтой.

Также со счета ФЛП удобно снимать наличные или пополнять его. Для этого нужно в любом из отделений Новой почты показать кассиру штрихкод в приложении NovaPay.

Собственный опыт Совладельцы бренда Lelit, которые шесть лет назад начинали в небольшом подвале с несколькими швейными машинами, сегодня имеют производство, отшивающее до 15 тысяч комплектов белья в месяц. Они прошли сложный путь, релокацию во время войны и сейчас их текстиль продается на всех континентах. Для эффективной работы в онлайн-продажах предпринимателям важна скорость расчетов, поэтому они получают наложенный платеж в NovaPay. «Несколько месяцев назад открыли в NovaPay счет для ФЛП, теперь процесс получения наложенного платежа стал еще быстрее, ведь средства на счет поступают день в день, — говорит Сергей Згуровский, совладелец бренда Lelit. — Выбор NovaPay был обусловлен несколькими факторами. Сотрудничаем с Новой почтой по логистике. Удобно, когда все бизнес-процессы находятся в одной группе компаний. Во-вторых, нас устраивают тарифами на обслуживание счетов ФЛП: все операции со средствами от наложенных платежей проходят без комиссий, а сверх этой суммы можно еще снять наличные до 100 тыс. грн бесплатно».

Основные возможности NovaPay и услуги для предпринимателей

Текущий счет, открытый в NovaPay, дает ФЛП доступ к целому ряду финансовых сервисов. Кроме базовых, как платежи и переводы, мы выделили для себя следующие:

1. Регулярные платежи и переводы по IBAN, в том числе по шаблону. Создание шаблонов облегчает рутинные операции, особенно если нужно проводить много транзакций. В NovaPay предусмотрены шаблоны для переводов по IBAN, для бюджетных платежей, а также для переводов со счета ФЛП на личную платежную карту. Оплата по реквизитам максимально удобна. Теперь нет необходимости вводить платежные реквизиты вручную. Достаточно вставить в поле данные получателя. Причем можно сразу скопировать все реквизиты вместе, а программа расставит все самостоятельно в нужные поля. Также можно отсканировать все реквизиты, загрузить PDF-файл или фото счета из галереи или самостоятельно сделать фото.

Кстати, есть опция настройки автоплатежа. Она пригодится в тех случаях, когда нужно совершать любые операции в ту же дату, например, рассчитаться с подрядчиками или платить налоги. Приложение самостоятельно посылает напоминания по каждому автоплатежу, предпринимателю нужно будет только подтвердить операцию.

2. Оформление электронных доверенностей. ФЛП может прямо в приложении оформить пять видов доверенностей к своему счету. А именно:

для бухгалтера с правом подписи;

для бухгалтера без права подписи;

для пополнения счета наличными;

для снятия наличных со счета;

для пополнения и снятия со счета наличных денег.

Таким образом, предприниматель может избавиться от части забот, связанных с ежедневными операциями, и передать право проводить платежи или снимать деньги со счета доверенному лицу.

3. Получение выписок, справок по счету и реестр наложенных платежей (контроль оплаты). Всю информацию об оборотах по счету и других операциях с детализацией ФЛП могут получить непосредственно в приложении NovaPay. Реестр наложенных платежей, или контроль оплаты (КО), незаменим для предпринимателей, которые получают наложенные платежи за товары, отправленные Новой почтой. Можно в приложении самостоятельно формировать реестр за любой период, просматривать его там или делиться реестром в удобном формате. Удобно, потому что включает в себя наличные и безналичные операции и не нужно дополнительно вести их учет.

Собственный опыт Twins Store — семейный бизнес, основанный сестрами-близнецами Валерией и Анастасией вместе с мамой Светланой. От пошива первых бананок они выросли до производства в 300 кв. м, создавая городские рюкзаки, сумки и отшивая корпоративные заказы. В мае 2024 года Валерия начала пользоваться NovaPay, где проводит как ФЛП все финансовые операции в приложении. «Бухгалтер компании, имея доверенность, ведет счета, производит платежи, формирует выписки и реестры наложенных платежей, а я сохраняю контроль без передачи паролей или личных данных. Все это можно сделать за несколько минут, а это значительно упрощает финансовые процессы», — делится Валерия Букреева, соучредительница Twins store.

Кредиты для ФЛП

Кроме платежных и других операций, NovaPay* дает предпринимателям возможность получить взаймы средства на развитие бизнеса. Главное, чтобы ФЛП:

был резидентом Украины;

был клиентом Новой почты и NovaPay.

Сумма ссуды — от 50 тыс. грн до 1 млн грн, срок — 3-12 месяцев, погашение — в конце срока или ежемесячно равными частями. Процентная ставка по кредиту составляет 28% годовых.

Для оформления ссуды нужно обратиться к менеджеру компании, подготовить минимальный пакет документов (анкету-опросник и налоговые декларации) и получить решение о выдаче кредита. Скоро оформить кредит для ФЛП можно будет в приложении.

А что с тарифами?

Каждого предпринимателя беспокоит стоимость платежных и других операций, поскольку эти затраты влияют на рентабельность бизнеса.

NovaPay предлагает более чем лояльные тарифы для ФЛП. Все операции с денежными средствами, поступившими в качестве наложенного платежа, проводятся без комиссий. Снятие наличных и все операции со средствами, не наложенными платежами, тоже происходит без комиссии, если сумма не превышает 100 тыс. грн. Если же сумма больше, то комиссия за снятие составит 0,5% (минимум 15 грн), а за переводы в другие финучреждения (банки) — 0,5% (2 грн минимум, 15 грн максимум).

Также без комиссий предприниматель может получать онлайн-выписки по своему счету, расплачиваться бизнес-картой в торговых точках и в интернете за товары и услуги.

Это значит, что, если ФОП получает на свой счет преимущественно наложенные платежи и при этом не отправляет большие суммы на счета других банков, его расходы на услуги NovaPay будут незначительными, а многие операции и вовсе не предусматривают комиссий, что крайне выгодно.

Собственный опыт Супруги Ляпины, основатели EcoCare, превратили свой маленький интернет-магазин в Instagram в успешный бизнес с собственным сайтом и шоурумом в городе Хорол. Сейчас они работают с топовыми производителями косметики из Украины, Европы и Великобритании, отправляя товары не только по всей Украине, но и за рубеж. «Наложенный платеж зачисляется день в день. Я каждый день получаю подробный отчет о всех денежных переводах. Могу следить за финансовыми поступлениями в самом приложении: формировать реестр, просматривать информацию в несколько кликов в мобильном приложении, — говорит Анна Ляпина. — Сервис NovaPay действительно удобен для ведения ежедневных финансовых операций. Я не только принимаю платежи, но и сама через приложение перечисляю деньги своим поставщикам по реквизитам. Просто скопировала все реквизиты из сообщения и вставила в поле IBAN, а приложение расставило все по местам. Да и тарифы действительно привлекательны — все операции со средствами, поступившими в качестве наложенного платежа, без комиссий. Другие поступления — до 100 тысяч все бесплатно, а свыше этой суммы тоже приемлемо. Никогда не платили за платеж больше 10 грн. Все платежи летают и, что приятно, не за все деньги мира».

*Кредитует ООО "НоваПей Кредит ".