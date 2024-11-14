Более удобные платежи и отображение лимитов: NovaPay обновил приложение

Чтобы упростить и улучшить финансовую рутину украинцев, NovaPay внедрил обновление в своем приложении.

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Об этом сообщила пресс-служба NovaPay.

Более удобные платежи

Отмечается, что среди новых приятных возможностей:

Обновленный дизайн: главный экран стал более интуитивным, а новый вид кнопок – визуально более приятным. В блоке "Накопление" можно приобрести корпоративные облигации и использовать функцию "Кейсы". В разделе "Кредиты" доступны "Посылка в кредит" и "Рассрочка". Обновления также коснулись раздела "Платежи".



Персонализация карты : теперь можно установить любое фото как скин карты, сделав его уникальным для каждого клиента.

: теперь можно установить любое фото как скин карты, сделав его уникальным для каждого клиента. Шкала лимитов НБУ: для удобного контроля карточных переводов в пределах лимита НБУ (150 тыс. грн в месяц) добавлен счетчик. Он показывает, сколько средств уже перечислено и сколько еще осталось. При этом переводы по IBAN остаются без лимитов и комиссий, а транзакции внутри приложения NovaPay и оплаты посылок не учитываются в счетчике р2р.

Улучшенный поиск в базе контрагентов: теперь найти контрагента по реквизитам стало проще.

Какие преимущества применения

Кроме того, среди других преимуществ приложения NovaPay, которым уже пользуется более 366 тысяч клиентов:

50% выгоды от стоимости услуг доставки и комиссии по наложенному платежу,

выгодные тарифы на переводы с карты NovaPay на карты украинских банков без комиссий (по реквизитам — без ограничений, по номеру карты — до 50 тыс. грн),

снятие наличных без комиссии в отделении Новой почты по штрихкоду в приложении и в любом банкомате в Украине до 50 000 грн,

привлекательные условия кредитных продуктов – рассрочки и посылки в кредит.

О NovaPay

NovaPay — основан в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивает финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты". Согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам – 32% от общего объема.

Количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше показателя 2022 года, а их сумма выросла на 41% — до 235,5 млрд грн.

По итогам 9 месяцев 2024 года через финансовый сервис NovaPay прошло переводов на 213,7 млрд грн. Этот показатель оказался на 29% больше прошлогоднего.

Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, которая представила свое собственное мобильное приложение.