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Более удобные платежи и отображение лимитов: NovaPay обновил приложение
Чтобы упростить и улучшить финансовую рутину украинцев, NovaPay внедрил обновление в своем приложении.
Об этом сообщила пресс-служба NovaPay.
Более удобные платежи
Отмечается, что среди новых приятных возможностей:
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Обновленный дизайн: главный экран стал более интуитивным, а новый вид кнопок – визуально более приятным. В блоке "Накопление" можно приобрести корпоративные облигации и использовать функцию "Кейсы". В разделе "Кредиты" доступны "Посылка в кредит" и "Рассрочка". Обновления также коснулись раздела "Платежи".
- Персонализация карты: теперь можно установить любое фото как скин карты, сделав его уникальным для каждого клиента.
- Шкала лимитов НБУ: для удобного контроля карточных переводов в пределах лимита НБУ (150 тыс. грн в месяц) добавлен счетчик. Он показывает, сколько средств уже перечислено и сколько еще осталось. При этом переводы по IBAN остаются без лимитов и комиссий, а транзакции внутри приложения NovaPay и оплаты посылок не учитываются в счетчике р2р.
- Улучшенный поиск в базе контрагентов: теперь найти контрагента по реквизитам стало проще.
Какие преимущества применения
Кроме того, среди других преимуществ приложения NovaPay, которым уже пользуется более 366 тысяч клиентов:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- 50% выгоды от стоимости услуг доставки и комиссии по наложенному платежу,
- выгодные тарифы на переводы с карты NovaPay на карты украинских банков без комиссий (по реквизитам — без ограничений, по номеру карты — до 50 тыс. грн),
- снятие наличных без комиссии в отделении Новой почты по штрихкоду в приложении и в любом банкомате в Украине до 50 000 грн,
- привлекательные условия кредитных продуктов – рассрочки и посылки в кредит.
О NovaPay
NovaPay — основан в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивает финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты". Согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам – 32% от общего объема.
Количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше показателя 2022 года, а их сумма выросла на 41% — до 235,5 млрд грн.
По итогам 9 месяцев 2024 года через финансовый сервис NovaPay прошло переводов на 213,7 млрд грн. Этот показатель оказался на 29% больше прошлогоднего.
Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, которая представила свое собственное мобильное приложение.