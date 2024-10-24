NovaPay начинает выпуск бизнес-карт до счетов ФЛП

Теперь предприниматели могут заказать пластиковую бизнес-карту через приложение NovaPay и получить ее в отделении "Новой почты". Это новая удобная услуга для клиентов, уже активно пользующихся счетами ФЛП от NovaPay.

Об этом сообщает прессслужба NovaPay .

Отмечается, что 20 тысяч предпринимателей уже открыли счета ФЛП в NovaPay. Треть из них – более 6,5 тысячи – зарегистрировались онлайн в приложении NovaPay и оформили виртуальную бизнес-карту.

В приложении NovaPay предприниматели:

быстро открывают счет и получают зачисление наложенного платежа на счет изо дня в день;

и получают зачисление наложенного платежа на счет изо дня в день; имеют онлайн доступ к разнообразным финансовым сервисам: платежи и переводы за IBAN, электронные выписки по счету и справки, оформление доверенностей, а также круглосуточной поддержки;

платежи и переводы за IBAN, электронные выписки по счету и справки, оформление доверенностей, а также круглосуточной поддержки; удобно снимают наличные со счета ФЛП по штрихкоду в приложении NovaPay в любом отделении Новой почты – самостоятельно или с помощью доверенных лиц;

со счета ФЛП по штрихкоду в приложении NovaPay в любом отделении Новой почты – самостоятельно или с помощью доверенных лиц; осуществляют сделки по привлекательным тарифам: все операции со средствами, поступившими в качестве наложенного платежа, – без комиссий. Операции со средствами, не являющимися зачислением наложенного платежа: снятие наличных и все транзакции до 100 тыс. грн — без комиссий, сверх этой суммы — на снятие наличных комиссия 0.5%, впрочем не менее 15 грн, перевод на другой банк – 0.5%, минимум – 2 грн, максимум – 15 грн.

Напомним, в июле этого года NovaPay дал предпринимателям возможность открывать платежный счет в приложении NovaPay. Функционал позволяет легко и быстро получить виртуальную бизнес-карту и онлайн-доступ к основным финансовым сервисам, а также выводить доход ФЛП на карту физлица.

О NovaPay

NovaPay – основанный в 2001 году международный финансовый сервис, входящий в группу Nova и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях "Новой почты". Согласно данным на сайте, в компании работает около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях "Новой почты" по всей Украине. По данным Национального банка Украины, в 2023 году компания была лидером по внутригосударственным денежным переводам – 32% от общего объема.

Количество транзакций через NovaPay в 2023 году достигло 354 млн, что на 31% больше показателя 2022 года, а их сумма выросла на 41% — до 235,5 млрд грн.

По итогам 9 месяцев 2024 года через финансовый сервис NovaPay прошло переводов на 213,7 млрд грн. Этот показатель оказался на 29% больше, чем в прошлом году.

Напомним, NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение.

Недавно NovaPay запустила продукт по кредитованию бизнеса, созданный для развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно для ФЛПов, являющихся резидентами Украины и клиентами Новой почты и NovaPay.