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Правительство упростило подтверждение трудового стажа для пенсии при отсутствии документов

пенсия
Правительство упростило подтверждение трудового стажа / Depositphotos

Украинцы, не имеющие трудовой книжки или необходимые записи в ней, смогут подтвердить стаж для пенсии с помощью других документов, а при их отсутствии – показаниями по меньшей мере двух коллег. Новый порядок особенно важен для людей, потерявших документы из-за боевых действий или оккупации.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

В первую очередь, информацию о стаже будут проверять в государственных электронных реестрах. Если необходимых сведений там нет, будут учитываться трудовая книжка и другие документы. Перечень таких документов правительство расширило.

Если документы отсутствуют или не сохранились, человек сможет подтвердить стаж показаниями не менее двух свидетелей, работавших вместе с ним. Пенсионный фонд Украины будет помогать находить таких людей.

Отдельный порядок предусмотрен для украинцев, работавших на предприятиях на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий, а также для тех, чьи документы были уничтожены в результате войны.

По словам Корецкого, цель изменений – не допустить ситуаций, когда люди теряют право на пенсию только из-за отсутствия документов о предыдущих периодах работы.

Напомним, ранее Верховная Рада упростила подтверждение трудового стажа для назначения пенсии при отсутствии трудовой книжки или необходимых сведений в электронных реестрах.

Автор:
Татьяна Гойденко

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