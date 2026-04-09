- Тип
- Важно
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Верховная Рада упростила процесс подтверждения трудового стажа для пенсии: что изменилось
9 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об упрощении процесса трудового стажа для назначения пенсии.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Отмечается, что внесение изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по подтверждению страхового стажа поддержали 242 депутата.
Что меняется
Как говорится в карточке соответствующего законопроекта №13705, украинцы, трудовые архивы которых были уничтожены или остались на временно оккупированных территориях, смогут подтвердить стаж для назначения пенсии благодаря сведениям из государственных электронных реестров и информационных систем.
Закон направлен на усовершенствование правовых механизмов подтверждения страхового стажа и упрощение процедур назначения и перерасчета пенсий для лиц, у которых отсутствуют необходимые документы из-за потери архивов, ликвидации предприятий, временной оккупации территорий и т.п.
Документ обязывает Пенсионный фонд Украины информировать лицо в случае отсутствия в публичных электронных реестрах сведений, необходимых для назначения (перерасчета) пенсии, а также о порядке подтверждения страхового стажа, в том числе в судебном порядке.
Также предусмотрено зачисление в страховой стаж для определения права на пенсию периодов работы, за которые не уплачены страховые взносы, при наличии у страхователя задолженности по уплате страховых взносов и при предоставлении им за такие периоды отчетности.
При отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней стаж работы устанавливается на основании:
- имеющихся документов, содержащих сведения о периодах работы;
- показаний не менее двух свидетелей, знавших заявителя по совместной с ним работе;
- решение суда об установлении периода пребывания в трудовых отношениях и характере выполняемой работы.
Напомним, до 10 июня 2026 г. все украинские трудовые книжки должны быть переведены в электронную форму. Работодатели и работники могут оцифровать документы через веб-портал Пенсионного фонда или в отделении ПФУ.