Верховна Рада спростила процес підтвердження трудового стажу для пенсії: що змінилося

Вдосконалення правових механізмів підтвердження страхового стажу: Верховна Рада прийняла закон

9 квітня Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт про щодо спрощення процесу трудового стажу для призначення пенсії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Зазначається, що внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу підтримали 242 депутати.

Що змінюється

Як йдеться в картці відповідного законопроєкту №13705,  українці, чиї трудові архіви були знищені або залишилися на тимчасово окупованих територіях, зможуть підтвердити стаж для призначення пенсії завдяки відомостям із державних електронних реєстрів та інформаційних систем.

Закон спрямований на вдосконалення правових механізмів підтвердження страхового стажу та спрощення процедур призначення і перерахунку пенсій для осіб, у яких відсутні необхідні документи через втрату архівів, ліквідацію підприємств, тимчасову окупацію територій тощо

Документ зобовязує Пенсійний фонд України інформуватиме особу у разі відсутності в публічних електронних реєстрах відомостей, необхідних для призначення (перерахунку) пенсії, а також про порядок підтвердження страхового стажу, у тому числі у судовому порядку.

Також передбачено зарахування до страхового стажу для визначення права на пенсію періодів роботи, за які не сплачено страхові внески, за наявності у страхувальника заборгованості зі сплати страхових внесків і за умови подання ним за такі періоди звітності.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі:

  • наявних документів, що містять відомості про періоди роботи;
  •  показань не менше двох свідків, які знали б заявника по спільній з ним роботі;
  • рішення суду про встановлення періоду перебування у трудових відносинах та характеру виконуваної роботи.

Нагадаємо, до 10 червня 2026 року всі українські трудові книжки мають бути переведені в електронну форму. Роботодавці та працівники можуть оцифрувати документи через вебпортал Пенсійного фонду або у відділенні ПФУ.

Світлана Манько