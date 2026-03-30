Украинцы переводят трудовые книжки в онлайн: что нужно знать

До 10 июня 2026 все украинские трудовые книжки должны быть переведены в электронную форму. Работодатели и работники могут оцифровать документы через веб-портал Пенсионного фонда или в отделении ПФУ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Верховной Рады.

Электронные трудовые книжки

Вступивший в силу 10 июня 2021 года Закон Украины № 1217-IX "Об учете трудовой деятельности работника в электронной форме" ввел электронные трудовые книжки и предусмотрел пятилетний переходный период для внесения данных из бумажных документов. Главная цель закона – упростить учет трудового стажа, облегчить оформление пенсий и сохранить данные о трудовой деятельности.

До 10 июня 2026 года все данные по бумажным трудовым книжкам должны быть внесены в Реестр застрахованных лиц. Если работодатель или работник не успели оцифровать книгу - например, по временному прекращению работы или другим уважительным причинам - документы можно отсканировать в любое удобное время, в частности, во время обращения в Пенсионный фонд Украины для оформления пенсии.

Сканирование документов производится как работодателем, так и самим работником через вебпортал Пенсионного фонда Украины. После оцифровки бумажная трудовая книжка возвращается работнику под подпись и не подлежит обязательному хранению у работодателя.

Важно отсканировать все страницы трудовой книжки и дополнительные документы, подтверждающие трудовой стаж. Это особенно необходимо для фиксации периода страхового стажа до 1 января 2004 года.

С 1 января 2004 г. учет страхового стажа ведется по данным Реестра застрахованных лиц. Бумажные документы необходимы только для подтверждения стажа, накопленного к этой дате.

Как оцифровать трудовую книжку

Через работодателя

Работодатель сканирует трудовую книжку работника и посылает ее в Пенсионный фонд Украины через вебпортал.

Самостоятельно работником

Обратиться в отделение ПФУ с бумажными документами о трудовой деятельности, военной службе, учебе, рождении ребенка и т.п., где работнику помогут отсканировать документы.

Самостоятельно скачать скан-копии через личный кабинет на вебпортале ПФУ, подписав их квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Справочно

Переход на электронный учет трудовой деятельности защищает от потери или уничтожения бумажных документов во время войны, временной оккупации или эвакуации. Даже если бумажная книга потеряна, данные в электронной форме гарантируют сохранность страхового стажа.

Электронная трудовая книжка не лишает работника права вести бумажную. По требованию работника работодатель оформляет трудовую книжку не позднее пяти дней после принятия на работу и делает в ней записи о принятии, переводе, увольнении, поощрении и наградах.