- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Работа, выплаты и пенсии: Рада принял закон о социальной защите военных
25 февраля Верховная Рада приняла закон №13646, регулирующий трудовые, пенсионные и социальные права военнослужащих всех категорий. Документ устанавливает порядок сохранения рабочих мест, выплаты денежных компенсаций за отпуска и предоставление материальной помощи членам семей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
В пояснительной записке отмечается, что реализация акта обеспечит удовлетворение социальных потребностей военнослужащих и членов их семей, повысит уровень доверия общества к деятельности государства по обеспечению социальной защищенности персонала сил обороны и положительно влияет на интересы граждан и органов государственной власти.
"Он (закон — ред.) формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы — до, во время и после ее прохождения. Это о справедливости для вставших на защиту страны людей и об ответственности государства перед ними и их семьями", — прокомментировал принятие закона министр обороны Михаил Федоров.
Основные положения
Закон внедряет единый и прозрачный подход к выплатам, а также регулирует предоставление ряда социальных гарантий.
Трудовые и пенсионные права
Военнослужащие получают гарантии сохранения предыдущего места работы и занимаемой должности на весь период службы. Все время пребывания в рядах Вооруженных Сил или других военных формированиях засчитывается в общий стаж работы, страховой стаж и выслугу лет, что влияет на размер будущих пенсий и предоставление льгот.
Денежные выплаты и компенсации
Законодательство предусматривает выплату денежной компенсации за все дни неиспользованных ежегодных и дополнительных отпусков. Для лиц, получивших ранения или находившихся в плену (интернированных), установлены следующие гарантии:
- сохранение ежемесячных выплат на период лечения;
- предоставление единовременной материальной помощи;
- компенсация затрат на длительный стационарный уход.
Материальная поддержка семей
Родственники военнослужащих получают специальный статус в сфере трудоустройства и социального обеспечения:
- преимущественное право на прием на работу;
- денежная помощь при смене места жительства (переезде);
- оплата листков нетрудоспособности (больничных);
- единовременная помощь в случае гибели или ранения военного.
Порядок начисления пособия
Закон четко регламентирует размеры единовременных денежных выплат. В частности, при гибели военнослужащего или работника службы гражданской защиты максимальный размер помощи установлен на уровне до 15 млн грн. Также определена процедура начисления средств в случае установления инвалидности или потери трудоспособности из-за ранения.
"Мы предлагаем четкое правило: общий объем помощи — 15 млн грн. То есть если военный получил статус без вести пропавшего, его семья получает выплаты около 120 тыс. грн в месяц, а в случае подтверждения гибели, родные получат выплату в таком размере, чтобы общая сумма пособия составляла 15 млн. для каждой семьи. обстоятельств подтверждения статуса", - заявил Федоров.
Напомним, в 2026 году военнослужащие ВСУ могут получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Выплата производится один раз в год, ее размер равен месячному денежному обеспечению, а получить пособие можно по ряду законодательно определенных оснований.