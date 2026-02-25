Запланована подія 2

Работа, выплаты и пенсии: Рада принял закон о социальной защите военных

25 февраля Верховная Рада приняла закон №13646, регулирующий трудовые, пенсионные и социальные права военнослужащих всех категорий. Документ устанавливает порядок сохранения рабочих мест, выплаты денежных компенсаций за отпуска и предоставление материальной помощи членам семей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

В пояснительной записке отмечается, что реализация акта обеспечит удовлетворение социальных потребностей военнослужащих и членов их семей, повысит уровень доверия общества к деятельности государства по обеспечению социальной защищенности персонала сил обороны и положительно влияет на интересы граждан и органов государственной власти.

"Он (закон — ред.) формирует понятную и честную систему социальных гарантий для военнослужащих базовой службы — до, во время и после ее прохождения. Это о справедливости для вставших на защиту страны людей и об ответственности государства перед ними и их семьями", — прокомментировал принятие закона министр обороны Михаил Федоров.

Основные положения

Закон внедряет единый и прозрачный подход к выплатам, а также регулирует предоставление ряда социальных гарантий.

Трудовые и пенсионные права

Военнослужащие получают гарантии сохранения предыдущего места работы и занимаемой должности на весь период службы. Все время пребывания в рядах Вооруженных Сил или других военных формированиях засчитывается в общий стаж работы, страховой стаж и выслугу лет, что влияет на размер будущих пенсий и предоставление льгот.

Денежные выплаты и компенсации

Законодательство предусматривает выплату денежной компенсации за все дни неиспользованных ежегодных и дополнительных отпусков. Для лиц, получивших ранения или находившихся в плену (интернированных), установлены следующие гарантии:

  • сохранение ежемесячных выплат на период лечения;
  • предоставление единовременной материальной помощи;
  • компенсация затрат на длительный стационарный уход.

Материальная поддержка семей

Родственники военнослужащих получают специальный статус в сфере трудоустройства и социального обеспечения:

  • преимущественное право на прием на работу;
  • денежная помощь при смене места жительства (переезде);
  • оплата листков нетрудоспособности (больничных);
  • единовременная помощь в случае гибели или ранения военного.

Порядок начисления пособия

Закон четко регламентирует размеры единовременных денежных выплат. В частности, при гибели военнослужащего или работника службы гражданской защиты максимальный размер помощи установлен на уровне до 15 млн грн. Также определена процедура начисления средств в случае установления инвалидности или потери трудоспособности из-за ранения.

"Мы предлагаем четкое правило: общий объем помощи — 15 млн грн. То есть если военный получил статус без вести пропавшего, его семья получает выплаты около 120 тыс. грн в месяц, а в случае подтверждения гибели, родные получат выплату в таком размере, чтобы общая сумма пособия составляла 15 млн. для каждой семьи. обстоятельств подтверждения статуса", - заявил Федоров.

Напомним, в 2026 году военнослужащие ВСУ могут получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Выплата производится один раз в год, ее размер равен месячному денежному обеспечению, а получить пособие можно по ряду законодательно определенных оснований.

Автор:
Татьяна Ковальчук