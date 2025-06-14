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Какие денежные выплаты предусмотрены раненым военным: объяснение государства
Военнослужащие, которые получили ранения, травмы или контузии при исполнении служебных обязанностей, имеют право на ряд денежных выплат от государства. Часть из них назначается автоматически, другие – по заявлению или после оформления соответствующих документов.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение правительства.
Ежемесячное денежное довольствие сохраняется за военным во время лечения без необходимости в дополнительных заявлениях или рапортах. Его выплачивают по последней занимаемой должности.
Дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен назначается во время лечения в стационаре или во время отпуска после тяжелого ранения. Для его получения необходимо оформить справку об обстоятельствах ранения.
Ее можно получить у начальника медицинской службы, в медучреждении, ТЦК или подав рапорт в подразделении.
Единовременное пособие в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности предоставляется после:
- получение справки об обстоятельствах травмы;
- прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК);
- обращение в экспертную команду врачей, устанавливающих степень потери трудоспособности;
- представление документов для оформления выплаты – самостоятельно, через ТЦК или через уполномоченное лицо в части.
Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов предоставляется в размере месячного денежного довольствия. Чтобы его получить, следует подать рапорт на имя командира.
Денежное пособие для оздоровления также выплачивается в объеме месячного денежного довольствия. Условия получения аналогичные – рапорт на имя командира.
Эти социальные гарантии направлены на поддержание защитников в сложные периоды реабилитации и восстановления после ранений.
Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.
Ранее Delo.ua писало о том, какую помощь защитникам и ветеранам предлагает Киев.