Какие денежные выплаты предусмотрены раненым военным: объяснение государства

Военнослужащие, которые получили ранения, травмы или контузии при исполнении служебных обязанностей, имеют право на ряд денежных выплат от государства. Часть из них назначается автоматически, другие – по заявлению или после оформления соответствующих документов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение правительства.

Ежемесячное денежное довольствие сохраняется за военным во время лечения без необходимости в дополнительных заявлениях или рапортах. Его выплачивают по последней занимаемой должности.

Дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен назначается во время лечения в стационаре или во время отпуска после тяжелого ранения. Для его получения необходимо оформить справку об обстоятельствах ранения.

Ее можно получить у начальника медицинской службы, в медучреждении, ТЦК или подав рапорт в подразделении.

Единовременное пособие в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности предоставляется после:

получение справки об обстоятельствах травмы;

прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК);

обращение в экспертную команду врачей, устанавливающих степень потери трудоспособности;

представление документов для оформления выплаты – самостоятельно, через ТЦК или через уполномоченное лицо в части.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов предоставляется в размере месячного денежного довольствия. Чтобы его получить, следует подать рапорт на имя командира.

Денежное пособие для оздоровления также выплачивается в объеме месячного денежного довольствия. Условия получения аналогичные – рапорт на имя командира.

Эти социальные гарантии направлены на поддержание защитников в сложные периоды реабилитации и восстановления после ранений.

Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.

Ранее Delo.ua писало о том, какую помощь защитникам и ветеранам предлагает Киев.