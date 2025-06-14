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Які грошові виплати передбачено пораненим військовим: пояснення держави

виплати
В уряді пояснили, які грошові виплати передбачено пораненим військовим / Урядовий портал

Військовослужбовці, які зазнали поранення, травми чи контузії під час виконання службових обов’язків, мають право на низку грошових виплат від держави. Частина з них призначається автоматично, інші — за заявою або після оформлення відповідних документів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням з посиланням на повідомлення уряду.

Щомісячне грошове забезпечення зберігається за військовим під час лікування без потреби в додаткових заявах чи рапортах. Його виплачують за останньою займаною посадою.

Додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень призначається під час лікування у стаціонарі або під час відпустки після тяжкого поранення. Для її отримання необхідно оформити довідку про обставини поранення.

Її можна отримати в начальника медичної служби, у медзакладі, ТЦК або подавши рапорт у підрозділі.

Одноразова допомога у разі інвалідності або часткової втрати працездатності надається після:

  • отримання довідки про обставини травми;
  • проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);
  • звернення до експертної команди лікарів, які встановлюють ступінь втрати працездатності;
  • подання документів для оформлення виплати — самостійно, через ТЦК або через уповноважену особу у частині.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається в розмірі місячного грошового забезпечення. Щоб її отримати, слід подати рапорт на ім’я командира.

Грошова допомога для оздоровлення також виплачується в обсязі місячного грошового забезпечення. Умови отримання аналогічні — рапорт на ім’я командира.

Ці соціальні гарантії мають на меті підтримати захисників у складні періоди реабілітації та відновлення після поранень.

Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.

Раніше Delo.ua писало про те, яку підтримку захисникам та ветеранам пропонує Київ.

Автор:
Тетяна Гойденко