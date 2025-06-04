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15 млн грн компенсації: Рада підтримала виплати сімʼям загиблих у полоні військових

гроші
Одноразова допомога родинам загиблих у полоні / Freepik

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13168, який гарантує одноразову виплату у розмірі 15 млн грн родинам військовослужбовців, загиблих у полоні — незалежно від причини смерті. 

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на картку законопроєкту.

Що відомо про законопроєкт

Народні депутати у середу на пленарному засіданні Верховної Ради підтримали в першому читанні законопроєкт №13168, який вносить зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо виплати одноразової грошової допомоги.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт спрямований на уточнення норм щодо виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям під час воєнного стану у разі їх загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Він гарантує виплату 15 млн грн сім’ям військових, які загинули в полоні, незалежно від причини смерті. Нині через неоднозначність закону сім’ї змушені доводити це в судах.

Також збільшується термін для оформлення документів на отримання допомоги з 3 місяців до 1 року через тривале лікування та складнощі з документами у зоні бойових дій.

Крім того, розмір допомоги прив’язується до прожиткового мінімуму на початок року, щоб враховувати його зміну.

Цілі та завдання законопроєкту:

  • Врегулювати розмір одноразової допомоги військовим, які загинули в полоні;
  • Подовжити термін призначення і виплати допомоги пораненим та звільненим із частковою втратою працездатності;
  • Уточнити порядок визначення прожиткового мінімуму залежно від року встановлення інвалідності.

Прийняття законопроєкту потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету на виплату одноразової допомоги військовослужбовцям, які загинули в полоні. Їх розмір визначить Кабмін.

Інші положення законопроєкту додаткових витрат не потребують.

Наголошується, що прийняття закону забезпечить належний захист прав військовослужбовців та їхніх сімей на отримання одноразової грошової допомоги згідно з законом.

Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.

Раніше Delo.ua писало про те, яку підтримку захисникам та ветеранам пропонує Київ.

Автор:
Ольга Опенько