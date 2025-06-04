15 млн грн компенсации: Рада поддержала выплаты семьям погибших в плену военных

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №13168, гарантирующий единовременную выплату в размере 15 млн грн семьям военнослужащих, погибших в плену — независимо от причины смерти.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на карточку законопроекта.

Что известно о законопроекте

Народные депутаты в среду на пленарном заседании Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект №13168, который вносит изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" по выплате единовременной денежной помощи.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на уточнение норм по выплате единовременной денежной помощи военнослужащим во время военного положения в случае их гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности.

Он гарантирует выплату 15 млн грн семьям погибших в плену военных, независимо от причины смерти. Сейчас по неоднозначности закона семьи вынуждены доказывать это в судах.

Также увеличивается срок оформления документов на получение пособия с 3 месяцев до 1 года из-за длительного лечения и сложностей с документами в зоне боевых действий.

Кроме того, размер пособия привязывается к прожиточному минимуму на начало года, чтобы учитывать его изменение.

Цели и задачи законопроекта:

Урегулировать размер единовременной помощи погибшим в плену военным;

Продлить срок назначения и выплаты пособия раненым и уволенным с частичной утратой трудоспособности;

Уточнить порядок определения прожиточного минимума в зависимости от года установления инвалидности.

Принятие законопроекта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета на выплату единовременной помощи военнослужащим, погибшим в плену. Их размер определит Кабмин.

Другие положения законопроекта в дополнительных расходах не нуждаются.

Отмечается, что принятие закона обеспечит надлежащую защиту прав военнослужащих и их семей на получение единовременного пособия по закону.

Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.

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