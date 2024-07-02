Льготы, выплаты, жилье и авто: какую поддержку защитникам и ветеранам предлагает Киев

Столица предлагает ветеранам гораздо большую социальную поддержку, чем другие города – выплаты, средства на бизнес и авто, а также ряд льгот.

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В отличие от других городов Украины, Киев имеет комплексную программу поддержки ветеранов и защитников с их семьями более чем на 1 млрд гривен на 2024 год. Эту сумму можно сравнить с бюджетными расходами на все социальные проблемы для большинства областей Украины.

Во Львове, например, подобная программа поддержки предусматривает финансирование в этом году на 480 млн. грн. Это и материальные выплаты, медицинское лечение и восстановление, финансовые ваучеры для развития бизнеса, помощь в трудоустройстве и обучении, отдых, социально-психологическая помощь, рассказали в пресс-службе Львовского городского совета,

По данным департамента социальной и ветеранской политики КГГА сегодня в столице проживает 30 тысяч участников боевых действий, 3 тысячи семей погибших, несколько тысяч человек с инвалидностью в результате боевых действий, нуждающихся в лечении. Какую поддержку предлагает программа КГГА – выясняло Delo.ua.

Материальная поддержка: какие выплаты предусмотрены для ветеранов

Львиная доля поддержки – материальная помощь. Программа денежных выплат действовала еще с 2015 года – для участников АТО и ООС, ветеранов и их семей. После полномасштабного вторжения РФ программа была расширена на всех защитников и защитниц.

На выплаты могут претендовать:

ветераны с инвалидностью в результате войны I-II группы из числа участников АТО и члены семей павших;

лица с инвалидностью (при защите страны) в результате войны I-II группы;

родственники погибших защитников (жена/супруг), малолетние дети и родители;

члены семей защитников (или же участников АТО), находящихся в плену или пропавших без вести.

"Подать заявку на выплаты можно через ЦНАП или с помощью нашего нововведения – Портала услуг для защитников и защитниц, где можно как ознакомиться со всеми предоставляемыми городом услугами, так и оформить или получить справочную информацию", - пояснил в комментарии Delo.ua заместитель директора департамента социальной и ветеранской политики КГГА Максим Бученко.

По его словам, с 2024 года увеличили выплаты для ветеранов с инвалидностью I и II группы – сегодня они получают 30 тыс. и 20 тыс. грн ежегодно.

Получают разовые выплаты и члены семей погибших. В частности, на несовершеннолетнего ребенка КГГА выплачивает ежемесячно 5 прожиточных минимумов. Жена или отец, мать – также по 5 прожиточных минимумов - 11-15 тыс. грн ежемесячно.

Для получения помощи необходимо подать заявление с соответствующими документами в электронном виде.

Например, лица с инвалидностью в результате войны I-II группы, если инвалидность связана с участием в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, должны подать документы:

паспорт гражданина Украины (ID карта со справкой о внесении сведений в ЕГДР);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

документы о непосредственном участии личности в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины;

удостоверение личности с инвалидностью в результате войны;

постановление штатной военно-врачебной комиссии соответствующего военного формирования;

заключение медико-социальной экспертной комиссии;

справка об обстоятельствах ранения, свидетельство о болезни (при наличии);

справка ВПЛ (при наличии);

номер банковского счёта (IBAN).

Есть также ежемесячная материальная помощь. Заявку с необходимыми документами необходимо подать в департамент социальной и ветеранской политики КГГА в электронном виде.

Также в государственные праздники защитники и защитницы получают разовую помощь на 1 тысячу грн. На нее могут претендовать семьи погибших защитников, либо находящихся в плену либо пропавшие без вести - родители, супруги (супруги); неженатые совершеннолетние дети, имеющие статус лица с инвалидностью I, II и III группы; малолетние и несовершеннолетние дети, пасынки, падчерицы и неженатые учащиеся совершеннолетние дети.

В частности, ко Дню Защитников и Защитниц Украины 14 октября в 2023 году Киев выплатил почти 35 млн гривен адресной единовременной материальной помощи. Ее получили 35 тысяч киевлян.

По состоянию на 1 июня, по данным "ветеранского" департамента, выплаты распределены следующим образом:

6 тысяч человек получили от КГГА 347282,6 тыс. грн как ежегодную и ежемесячную материальную помощь;

61 ветерану на 1 455 тыс. гривен было предоставлено на лечение в стационаре, эндопротезирование, слухопротезирование, протезирование глаза, компенсацию расходов на приобретение лекарств;

333 человека получили 526 тыс. грн как единовременные выплаты - речь идет о защитниках и участниках АТО, членах семей павших на поле боя или в результате ранения, контузии или увечья, киевлян, находящихся в плену или пропавших без вести, членах семей киевлян - Героев Небесной Сотни и пострадавших участников Революции Достоинства.

Как получить компенсацию на автомобиль от КГГА

Один из пунктов программы поддержки – компенсация за приобретенный автомобиль. Киев первым в Украине ввел такую помощь для ветеранов с инвалидностью – для лиц, потерявших одну из конечностей в результате войны.

Стоимость машины не регламентирована, сумма компенсации составляет 180 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. На сегодняшний день это составляет около 500 тыс. гривен.

Претендовать на компенсацию могут участники боевых действий с инвалидностью первой и второй группы, лишившихся конечностей во время полномасштабной войны. При этом соискатели должны иметь киевскую регистрацию.

Заявление на компенсацию стоимости авто необходимо подать в Департамент социальной и ветеранской политики (пр-т Любомира Гузара, 7).

В перечне необходимых документов указаны:

паспорт гражданина Украины (ID карта со справкой о внесении сведений в ЕГДР);

номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

справка ВПЛ (при наличии);

документы об участии заявителя в мероприятиях по обеспечению обороны Украины;

удостоверение личности с инвалидностью в результате войны;

справка об обстоятельствах ранения, свидетельство о болезни (при наличии);

заключение медико-социальной экспертной комиссии;

постановление штатной военно-врачебной комиссии соответствующего военного формирования;

водительское удостоверение на право управления транспортным средством;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

договор купли-продажи транспортного средства;

справка-счет о покупке транспортного средства (при наличии);

номер банковского счёта (IBAN).

Обязательным условием получения компенсации является покупка нового автомобиля из салона.

По данным "ветеранского" департамента, компенсацией на автомобиль в Киеве воспользовались уже двое ветеранов, еще несколько человек в процессе оформления. Переоборудование автомобиля под нужды человека с инвалидностью дополнительно стоит около 7 тысяч гривен.

Стоимость автомобиля может быть дороже, однако город может компенсировать 500 тысяч гривен, пояснили в КГГА.

Как получить жилье для защитников и защитниц

Киевляне-участники боевых действий могут претендовать на получение жилья в столице. Для этого обязательно нужно стать на квартирный учет, то есть нуждаться в улучшении жилищных условий.

Далее следует подать заявление на участие в софинансировании жилья в районных госадминистрациях в «Отдел учета и распределения жилой площади» по месту нахождения на квартирном учете. К заявлению следует добавить следующие документы:

паспорт гражданина Украины (ID карта со справкой о внесении данных в ЕГДР);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);

документы о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины;

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус участника боевых действий;

справка о взятии на квартирный учет. Документы представляются в копиях, при себе иметь оригиналы документов. За консультацией и образцами можно обратиться в "Контакты для консультации".

Жилищные программы для киевских защитников финансируются из государственного бюджета – местные бюджеты получают субвенции.

Здесь столица, как и другие города, действует согласно постановлениям КМУ № 719 " Вопросы обеспечения жильем некоторых категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также членов их семей", № 214 "Некоторые вопросы предоставления государственной социальной помощи и льгот на период введения военного положения" и №280 " Вопрос обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины" .

"Никака территориальная община такие расходы жилищных программ самостоятельно не потянет. Поэтому город получает субвенцию из государственного бюджета и работаем по соответствующим постановлениям", - пояснил Максим Бученко.

На жилье по постановлению №214 могут претендовать лица с инвалидностью в результате войны I группы, по постановлению №719 – воины-интернационалисты.

Также одна из самых популярных жилищных программ – получение квартиры по постановлению КМУ №280. На денежную компенсацию на покупку жилья могут рассчитывать такие категории, как ВПЛ из числа участников боевых действий, переселенцы с инвалидностью 3-й группы, полученной в результате войны.

Воспользоваться программой можно только один раз. Получение субвенции предусматривает 10 шагов:

Подать заявление о назначении денежной компенсации в орган соцзащиты по месту нахождения на квартирном учете. С момента принятия заявления орган соцзащиты в течение 5 дней исследует материально-бытовые условия и составляет соответствующий акт, а затем в течение 3 рабочих дней вносит представление на выплату компенсации в специальную комиссию при городском или районном совете. Комиссия в течение 5 рабочих дней принимает решение о предоставлении согласия или отказе в назначении денежной компенсации. С копией решения о назначении компенсации заявитель должен обратиться в отделение Ощадбанка для открытия спецсчета для перевода средств и представляет копию договора об открытии спецсчета в орган соцзащиты населения. Орган соцзащиты перечисляет на счет денежную компенсацию. Заявитель должен самостоятельно выбрать жилье и заключить соглашение о купле-продаже жилья. Также один из экземпляров подает в органы соцзащиты. Орган соцзащиты в течение 5 рабочих дней после получения экземпляра договора дает письменное согласие на перечисление средств на счет продавца. После получения согласия заявитель подает заявление о переводе средств на приобретение жилья Ощадбанка вместе с платежным поручением и письменным согласием органа соцзащиты. Ощадбанк перечисляет средства на счет продавца/застройщика В течение 30 дней с даты истечения срока действия договора необходимо оформить право собственности на жилье и подать выписку из государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество в орган соцзащиты.

Как рассказала в комментарии Delo.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, оформление сделки в этом случае не столь дорогостоящее, как, например, по программе "єОселя".

Стоматологические услуги для защитников: как получить

Ветераны и участники боевых действий могут получить компенсацию на стоматологические услуги, включая протезирование зубов, однако только на сумму до 15 тыс. грн ежегодно.

Чтобы воспользоваться компенсацией, следует обратиться в коммунальное учреждение «Киевский городской центр комплексной поддержки участников боевых действий «КИЕВ МИЛИТАРИ ХАБ» и предоставить следующие документы:

копию паспорта гражданина Украины (ID карта со справкой о внесении сведений в ЕГДР);

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика - бумажная форма выписки из реестра территориальной общины, содержащая информацию о задекларированном/зареестрированном месте жительства в Киеве;

копию документа, подтверждающего полномочия представителя (при необходимости);

копию удостоверения установленного образца;

копию справки ВПЛ (при наличии);

оригинал чека уплаченных стоматологических услуг;

номер банковского счёта (IBAN).

Перевод средств состоится на банковский счет заявителя.

Открытие бизнеса ветеранам: как податься

Отдельный пункт в поддержке киевских ветеранов – микрогрантовая помощь для открытия бизнеса. Город предлагает помощь в малых проектах – до 200 тыс. Кроме этого, осенью в городе планируют запустить микрогрантовую программу с помощью от 500 тыс. до 1,5 млн грн.

Чтобы получить средства от КГГА, нужно подготовить бизнесплан и подать его в ЦНАП, объясняют в ветеранском департаменте.

"Микрогрантовая помощь еще не работает. Было поручение мэра - доработать проект. Ведь не у всех есть необходимость открывать крупный бизнес, достаточно зарегистрировать ООО. И сумма полтора миллиона не всем нужна. Проект уже разработан и сейчас на согласовании в Киевском горсовете", - подчеркнул заместитель главы "ветеранского" департамента.

По словам чиновника, если заявитель планирует открыть бизнес с какао-машиной и ему нужно для этого 37 тыс. грн, то он столько же и получит.

"А если человек хочет что-то посерьезнее, тогда он приходит в банк и говорит: мне нужно 10 млн грн для открытия туристического бизнеса – мечтаю возить своих побратимов по всей Европе. Тогда заявитель показывает бизнес-план, банк соглашается выделить средства. Здесь вступает в силу финансово-кредитная помощь от КГГА, по которой можно будет получить до 1,5 млн компенсации", - пояснил Бученко.

Под микрогрантовую программу подпадают: участники боевых действий (также члены семей), члены семьи погибшего и лица с инвалидностью в результате войны.

Льготы для УБД, ветеранов, защитников от КГГА

Кроме материальной поддержки, у военных есть ряд льгот, которыми могут воспользоваться в городе. Это, в частности, бесплатная парковка для УБД: чтобы получить услугу, необходимо просто на месте предъявить документ, подтверждающий льготный статус.

Право на проезд всеми видами коммунального транспорта имеют:

участники боевых действий и лица приравненные к ним;

члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны;

члены семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы;

лица, которым выдано удостоверение бойца-добровольца, и члены семей погибших;

лица с инвалидностью в результате войны;

военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате боевых действий;

родители военнослужащих, погибших во время проведения военной службы;

пострадавшие участники Революции Достоинства.

Чтобы воспользоваться услугой, можно предъявить удостоверение или карточку Киевлянина - ее можно оформить в Ощадбанке, предъявив паспорт, карту налогоплательщика и удостоверение, подтверждающее статус льготника.

Также члены семей участников АТО, погибших (умерших) в результате ранения, контузии или увечья, полученных при участии в операции; члены семей киевлян-участников АТО, находящихся в плену или пропавших без вести, имеют льготы на оплату коммунальных услуг.

Выплаты для мобилизованных от КГГА

Получают единовременные выплаты и киевляне-мобилизованные – 30 000 грн. Как отмечают в департаменте социальной и ветеранской политики, выплата направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев.

По состоянию на 1 июня, по данным ведомства, единовременная материальная помощь выплачена 3115 киевлянам, которые были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации на сумму 93 450,00 тыс. грн.

Для получения выплаты мобилизованный должен предоставить в ТЦК и СП следующие документы: копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины или ID-карты, справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета. Начисления производятся без непосредственного участия мобилизованного.

Помощь от КГГА детям и семьям павших

Город также поддерживает семьи погибших защитников, а также семьи лиц с инвалидностью в результате боевых действий или лиц пропавших без вести, а также пленных.

В частности, от Киева семьи погибших получают финансовую помощь – 5 прожиточных минимумов ежемесячно.

За пять месяцев 2024 года 63 человека получили почти 3 млн грн (2 968 тыс. грн) материальной помощи на частичную компенсацию членам семей киевлян - участников АТО, погибших и членам семей погибших защитников на изготовление и установку надгробий.

Кроме материальных выплат, семьям лиц с инвалидностью предусматривается компенсация реабилитации, санаторно-курортного лечения. Безвозмездный проезд, который предусмотрен законодательством, в Киеве реализуется с помощью карты киевлянина.

"В Киеве мы имеем более 2 тыс. человек с инвалидностью II группы в результате войны. Да еще более 1,5 тыс. человек с инвалидностью І группы. Семей погибших - почти 3 тыс. Если взять, что это отец, мать, жена и дети, видимо, нужно умножать эту цифру на три. Плюс есть еще выплаты участникам боевых действий - это до 1 тыс грн до государственных праздников, но их зарегистрировано более 30 тыс.", - подчеркнул Максим Бученко.

Также для детей военнослужащих и ветеранов, в том числе павших, предусматриваются оздоровительные программы, первоочередное устройство детей в сады и школы, бесплатное питание в школах и детсадах.

Кроме этого, программой «Забота» предусмотрено предоставление ежегодной помощи киевлянам – участникам антитеррористической операции, участникам АТО, находящимся в плену или пропавшим без вести в размере 152 500, 0 тыс. гривен.

В общей сложности за 5 месяцев на все услуги с 1 млрд грн использованы средства в размере 352 560 тыс. грн для поддержки всех категорий защитников и их семей.

В столице также работает коммунальная организация «Киев милитари хаб», в которой военным и их семьям предоставляют профессиональную консультацию специалистов по любым услугам. Обратиться в центр можно по телефону горячей линии: 0800-300-633 или по адресу: г. Киев, ул. Бастионная, 11 в рабочие часы: с понедельника по четверг — с 9:00 до 17:30; в пятницу - до 16:00.

