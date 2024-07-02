Победители новой волны грантов для ветеранов получат более 30 млн грн на развитие бизнеса

В Минэкономики определили еще 62 победителя одиннадцатой волны подачи заявлений на гранты для ветеранов. Они получат от государства около 30 млн грн на начало или развитие собственного бизнеса.

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Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Отмечается, что от старта ветеранского компонента грантовой программы "Власна справа" победителями стали уже 746 ветеранов и членов семей участников боевых действий. В общей сложности они получат гранты более чем на 340 млн грн.

Инфографика: Минэкономики

Среди 62 победителей одиннадцатой в этом году волны подачи заявлений на гранты - 35 участников боевых действий и 27 членов семей ветеранов. Восемь победителей получили грант до 250 тысяч гривен, 52 – до 500 тыс. грн, еще двое – до 1 млн грн.

Больше всего грантополучателей из Винницкой и Львовской областей - по 8, Ивано-Франковской - 6, Ровенской и Киевской областей - по 5, а также из Киева - 4. Самые популярные сферы, в которых планируют развивать свой бизнес грантополучатели, - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; временное размещение и организация питания; перерабатывающая промышленность; сельское хозяйство.

Согласно условиям программы, участники боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, а также второй из их супругов могут получить следующие гранты:

до 250 тыс. грн, до 500 тыс. грн и до 1 млн грн - для ветерана при создании одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тыс. грн и до 500 тыс. грн - для второго супруга ветерана при создании одного и двух рабочих мест соответственно.

При получении гранта более 500 тыс. грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 3 лет. Кроме того, такой грант предоставляется при софинансировании с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом.

О правительственном проекте "еРабота"

Правительственный проект "еРабота" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине" и включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов для ветеранов и второго супруга, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Программа предоставления грантов участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей на создание или развитие собственного бизнеса является составной частью флагманского проекта Министерства экономики Украины "Работа без барьеров", который реализуется на выполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине и в рамках экономической политики "Сделано в Украине".

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