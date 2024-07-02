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Победители новой волны грантов для ветеранов получат более 30 млн грн на развитие бизнеса
В Минэкономики определили еще 62 победителя одиннадцатой волны подачи заявлений на гранты для ветеранов. Они получат от государства около 30 млн грн на начало или развитие собственного бизнеса.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
Отмечается, что от старта ветеранского компонента грантовой программы "Власна справа" победителями стали уже 746 ветеранов и членов семей участников боевых действий. В общей сложности они получат гранты более чем на 340 млн грн.
Среди 62 победителей одиннадцатой в этом году волны подачи заявлений на гранты - 35 участников боевых действий и 27 членов семей ветеранов. Восемь победителей получили грант до 250 тысяч гривен, 52 – до 500 тыс. грн, еще двое – до 1 млн грн.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Больше всего грантополучателей из Винницкой и Львовской областей - по 8, Ивано-Франковской - 6, Ровенской и Киевской областей - по 5, а также из Киева - 4. Самые популярные сферы, в которых планируют развивать свой бизнес грантополучатели, - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; временное размещение и организация питания; перерабатывающая промышленность; сельское хозяйство.
Согласно условиям программы, участники боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, а также второй из их супругов могут получить следующие гранты:
- до 250 тыс. грн, до 500 тыс. грн и до 1 млн грн - для ветерана при создании одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;
- до 250 тыс. грн и до 500 тыс. грн - для второго супруга ветерана при создании одного и двух рабочих мест соответственно.
При получении гранта более 500 тыс. грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 3 лет. Кроме того, такой грант предоставляется при софинансировании с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.
Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом.
О правительственном проекте "еРабота"
Правительственный проект "еРабота" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине" и включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов для ветеранов и второго супруга, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.
Программа предоставления грантов участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей на создание или развитие собственного бизнеса является составной частью флагманского проекта Министерства экономики Украины "Работа без барьеров", который реализуется на выполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине и в рамках экономической политики "Сделано в Украине".
Фото: ua.depositphotos.com