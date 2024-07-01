346 украинских предпринимателей получат 83 млн грн на развитие своего бизнеса

По итогам одиннадцатой волны грантовой программы "Власна справа" еще 346 украинцев получат 83 млн грн грантов на старт или масштабирование своего бизнеса. За два года действия программы победителями стали почти 18 тысяч украинцев, в бизнес которых государство инвестирует через гранты более 4 млрд грн.

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Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

По ее словам, правительство уделяет большое внимание развитию малого и среднего бизнеса, ведь именно такие предприниматели максимально быстро и эффективно адаптируют свой бизнес под сложные экономические условия, вызванные войной, и создают новые рабочие места.

"Ровно два года назад мы положили начало одному из самых действенных проектов поддержки малого и среднего предпринимательства - грантовым программам "еРабота". "Власна справа" является одной из самых востребованных из этих программ - за два года микрогранты на развитие бизнеса получили почти 18 тысяч украинцев. 20% из них начали свое дело, другие - масштабировали действующий бизнес, увеличили ассортимент продукции или услуг, овладели новыми направлениями деятельности.

Кто получит средства в одиннадцатую волну программы "Власна справа"

Среди получателей микрогрантов одиннадцатой волны – 49% женщин, 33% мужчин и 18% юридических лиц. Больше всего грантополучателей проживают во Львовской (51 предпринимателей), Киевской (31), Хмельницкой (26), Ровенской (24), Винницкой (23) областях и в Киеве (22).

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители одиннадцатой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 12 победителей;

временное размещение и организация питания – 54;

перерабатывающая промышленность – 40;

здравоохранение и оказание социальной помощи – 25.

Условия получения микрогранта

В Минэкономики напомнили, что по грантовой программе "Власна справа" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Информацию о получении гранта по программе "Власна справа" можно найти на сайте программы.

Кто может подать заявку на получение гранта

Будущие предприниматели, действующие ФЛП или юридические лица:

не состоящие и не осуществляющие хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории Украины;

не осуществляющие хозяйственную деятельность на территории России;

не находящиеся под санкциями;

в отношении которых не возбуждены дела о банкротстве;

не привлекались к уголовной ответственности за коррупцию;

не имеющих задолженности перед бюджетом.

О правительственном проекте "еРабота"

Правительственный проект "еРабота" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине" и включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов для ветеранов и второго супруга, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Программа предоставления грантов участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей на создание или развитие собственного бизнеса является составной частью флагманского проекта Министерства экономики Украины "Работа без барьеров", реализуемого на выполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине и в рамках экономической политики "Сделано в Украине".

Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Принятие заявок на все направления программы "еРабота" продолжается. Подача заявки осуществляется через портал "Дія".

Фото: ua.depositphotos.com