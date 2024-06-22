На Львовщине и Волыни стартовал проект поддержки начинающих предпринимателей: какие критерии для участия

Неприбыльная организация Enpact, базирующаяся в Берлине и занимающаяся расширением возможностей предпринимателей по всему миру, недавно начала проект поддержки малого и среднего бизнеса на Львовщине и Волыни.

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Об этом идет речь на сайте Granty.org.ua.

Отмечается, что проект под названием Just Transition through Entrepreneurship имеет целью поддержать восстановление и структурные изменения в угольных регионах Украины во время экономических вызовов и разрушений, вызванных войной.

Сейчас идет набор заявок на направление "Идеи", направленный на начинающих предпринимателей в развитии их бизнес-идей в течение трех месяцев тренингов, нетворкинга, обучения и доступа к бюджету на улучшение идеи.

Какие преимущества участия в направлении "Идеи":

Разработка базовой бизнес-модели на основе идеи в течение трех месяцев;

Доступ к бюджету до 2000 евро в ваучерах на услуги по развитию бизнеса;

Регулярные семинары по развитию предпринимательских навыков и исследованию клиентов, валидации идеи и ценностного предложения;

Мероприятия по нетворкингу с экспертами из Украины и Европейского Союза;

Шанс представить свою идею на публичном Демо Дне;

Глобальное сообщество предпринимателей из разных секторов и уровней экспертизы.

Для того чтобы принять участие в проекте, необходимо отвечать следующим требованиям:

быть в возрасте от 18 лет и иметь законное право на оплачиваемую работу в Украине;

проживать в одном из целевых регионов (Владимирский и Луцкий районы Волынской области или Червоноградский, Львовский и Золочевский район Львовской области);

Быть готовым взять ответственность за превращение своей идеи в рыночный продукт или услугу, которая может способствовать устойчивому развитию и восстановлению;

Иметь команду или желание работать в команде из 2-3 человек для развития бизнес-идеи.

Заявки на программу принимаются до 30 июня по ссылке.

Справка:

Проект Just Transition through Enterpreneurship финансируется Федеральным министерством экономики и климата Германии (BMWK) при поддержке Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Проект внедряется неприбыльной организацией enpact.

Напомним, на днях Министерство экономики Украины, Европейский Союз и правительство Германии объявили о старте новой грантовой программы, общий бюджет которой составляет 480 тысяч евро. В рамках этой программы 12 малых и средних предприятий смогут получить финансирование до 40 тысяч евро на развитие экспорта и инноваций.

Добавим, что правительство вдвое увеличило предельную сумму грантовой помощи на развитие бизнеса по программе "Власна справа", которая является компонентом программы "еРабота", для предпринимателей, работающих в Харькове или Харьковской области.

Также сообщалось, что правительство расширило возможности для производителей беспилотных летательных аппаратов (дронов) получать государственное финансирование в рамках программы "еРабота". Теперь компании, занимающиеся производством дронов, могут претендовать на грант в размере до 8 миллионов гривен.

Фото: ua.depositphotos.com