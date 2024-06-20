ЕС и Германия запускают грантовую программу на 480 тысяч евро для поддержки малого и среднего бизнеса

Министерство экономики Украины, Европейский Союз и правительство Германии объявили о старте новой грантовой программы, общий бюджет которой составляет 480 тысяч евро.

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Об этом сообщает Министерство экономики.

В рамках этой программы 12 малых и средних предприятий смогут получить финансирование до 40 тысяч евро на развитие экспорта и инноваций.

Помимо финансирования предприятия получат консультационную поддержку от экспертов.

Кто может претендовать на грант

Претендовать на получение грантов могут украинские бизнесы, производящие продукты или услуги с фокусом на экспорт или инновации.

Программа включает малые и средние предприятия, работающие в секторах перерабатывающей промышленности (пищевая, легкая промышленность, машиностроение, строительство, изготовление мебели и т.п.), креативной индустрии (мода, дизайн и т.п.), а также других отраслей.

12 отобранных участников получат не только гранты, но и групповые и индивидуальные консультации от экспертов, нетворкинг-сессии и другие активности, которые помогут выявить и устранить препятствия на пути экспорта и инновационного развития.

Замминистра экономики Украины Надежда Бигун подчеркнула важность таких инициатив.

"Я рада видеть, как наша страна и бизнес раскрывают свой потенциал. Благодаря таким проектам украинские компании получают шанс развиваться и расти, что чрезвычайно важно. Внешнее финансирование – будь то грантовое или кредитное – позволяет ускорить развитие бизнеса в несколько раз", - – сказала она.

Руководитель отдела государственного финансирования, поддержки бизнеса и социальной политики Представительства ЕС в Украине Генрик Витфельдт отметил, что программа EU4Business уже выделила почти 8 миллионов евро для поддержки МСП в Украине с начала полномасштабного российского вторжения. Новой грантовой программой ЕС хочет помочь украинским бизнесам преодолеть последствия войны, обеспечить доступ к финансированию, найти новые рынки и улучшить бизнес-среду Украины.

Подать заявку на участие в программе можно до 23:59 25 июня 2024 на сайте проекта.

ЕС создал программу поддержки инвестиций в Украину

Европейский Союз подписал первые гарантийные соглашения в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility.

Тем самым – запустил Ukraine Investment Framework, который поможет ускорить восстановление Украины, в частности, энергетической инфраструктуры.

ЕС предоставляет Украине финансовую помощь в рамках бюджетного Украинского фонда на €50 млрд, и вместе с партнерскими европейскими банками создает финансовую программу на 1,4 млрд евро для привлечения в Украину внешних капитальных инвестиций.

Кроме того, для дальнейшей поддержки усилий Украины по реформе на пути к ЕС во время конференции в Берлине Еврокомиссия также подписала новые программы технической помощи на сумму более 100 млн евро, чтобы помочь продвинуть реформы в Украине в таких сферах, как децентрализация, образование и квалификация, здравоохранение, интегрированное управление границами и реагирование на кризис.

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