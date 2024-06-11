ЕС создал программу поддержки инвестиций в Украину: подписаны первые гарантийные соглашения на 1,4 млрд евро

Европейский Союз подписал первые гарантийные соглашения на сумму 1,4 млрд. евро в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility. Тем самым – запустил Ukraine Investment Framework, который поможет ускорить восстановление Украины, в частности, энергетической инфраструктуры.

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Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине (Ukraine Recovery Conference-2024).

По ее словам, финансовая помощь ЕС – это один из факторов, благодаря чему украинская экономика в условиях войны демонстрирует восстановительный рост.

ЕС создает программу поддержки инвестиций в Украину

ЕС предоставляет Украине финансовую помощь в рамках бюджетного Украинского фонда на €50 млрд, и вместе с партнерскими европейскими банками создает финансовую программу на 1,4 млрд евро для привлечения в Украину внешних капитальных инвестиций.

"Нам нужно быстро восстанавливать разрушенное, в частности, энергетическую инфраструктуру, которую последние месяцы беспощадно уничтожает враг, но самое главное – нам нужно привлекать инвестиции в частный сектор, помогать бизнесу работать и развиваться. Именно этому будут способствовать первые соглашения на 1,4 млрд евро, подписанные с международными и двусторонними финансовыми институтами в рамках Ukraine Investment Framework, инвестиционного компонента программы Ukraine Facility. Теперь этот инвестиционный инструмент начнет работать, а в Украину начнут заходить новые инвесторы”, – подчеркнула Свириденко.

Что предполагает соглашение

Новые сделки состоят из 1 млрд евро кредитных гарантий и 400 млн евро смешанных финансовых грантов. Они принесут пользу частным компаниям, в том числе малым и средним предприятиям, муниципалитетам и украинским государственным предприятиям, а также будут сосредоточены на ремонте, реконструкции и развитии энергетической инфраструктуры.

Другие программы направлены на транспортный и муниципальный секторы, доступ к финансированию для малых и средних предприятий, в том числе пострадавших от войны в деоккупированных и прифронтовых регионах.

На какие программы выделяют средства

Полный перечень программ, имеющих целью разблокировать 6 млрд евро инвестиций, включает:

Инициативы поддержки частного сектора Украины – расширение доступа к финансированию для малых и средних предприятий, предоставление срочной поддержки компаниям, пострадавшим от войны. ЕС предоставляет гарантии на 190 млн. евро и инвестиционные гранты на 10 млн. евро через Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

– расширение доступа к финансированию для малых и средних предприятий, предоставление срочной поддержки компаниям, пострадавшим от войны. ЕС предоставляет гарантии на 190 млн. евро и инвестиционные гранты на 10 млн. евро через Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Программа «Лучшее будущее», «Устойчивость, реконструкция и возрождение Украины» – ускорение и расширение инвестиций в возобновляемую энергетику, включая строительство новых проектов ветровой энергетики, систем накопления энергии аккумуляторов, транспорт, цифровой сектор и реальный сектор, в частности производство стали, строительные материалы и переработка. ЕС предоставляет гарантии на 350 млн. евро и техническую помощь на 17,5 млн. евро через Международную финансовую корпорацию (IFC).

– ускорение и расширение инвестиций в возобновляемую энергетику, включая строительство новых проектов ветровой энергетики, систем накопления энергии аккумуляторов, транспорт, цифровой сектор и реальный сектор, в частности производство стали, строительные материалы и переработка. ЕС предоставляет гарантии на 350 млн. евро и техническую помощь на 17,5 млн. евро через Международную финансовую корпорацию (IFC). Программа восстановления финансовой инклюзии – расширение доступа к финансированию для малых и средних предприятий и инвестирование в их производственные мощности. ЕС предоставляет гарантии на 140 млн. евро, инвестиционные гранты на 30 млн. евро и 7 млн. евро технической помощи через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

– расширение доступа к финансированию для малых и средних предприятий и инвестирование в их производственные мощности. ЕС предоставляет гарантии на 140 млн. евро, инвестиционные гранты на 30 млн. евро и 7 млн. евро технической помощи через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Программа «Hi-Bar» – устранение барьеров для мобилизации финансирования, необходимого для ускорения перехода энергетического сектора к чистому нулю (net-zero), что предусматривает максимально возможное сокращение выбросов парниковых газов, при этом любые оставшиеся выбросы будут поглощаться. из атмосферы другими способами, такими как океаны, леса, почвы или искусственные поглотители. ЕС предоставляет гарантии на 150 млн. евро и техническую помощь на 7,5 млн. евро через ЕБРР.

– устранение барьеров для мобилизации финансирования, необходимого для ускорения перехода энергетического сектора к чистому нулю (net-zero), что предусматривает максимально возможное сокращение выбросов парниковых газов, при этом любые оставшиеся выбросы будут поглощаться. из атмосферы другими способами, такими как океаны, леса, почвы или искусственные поглотители. ЕС предоставляет гарантии на 150 млн. евро и техническую помощь на 7,5 млн. евро через ЕБРР. Муниципальная, инфраструктурная и промышленная программа устойчивости – удовлетворение потребностей в чрезвычайной поддержке и предстоящие усилия по реконструкции в разных секторах, включая промышленность, энергетику, муниципальную инфраструктуру. ЕС предоставляет гарантии на 150 млн. евро, инвестиционные гранты на 25 млн. евро и техническую помощь на 7,5 млн. евро через ЕБРР.

– удовлетворение потребностей в чрезвычайной поддержке и предстоящие усилия по реконструкции в разных секторах, включая промышленность, энергетику, муниципальную инфраструктуру. ЕС предоставляет гарантии на 150 млн. евро, инвестиционные гранты на 25 млн. евро и техническую помощь на 7,5 млн. евро через ЕБРР. Содействие зеленому кредитованию через фонд Green for Growth – расширение доступа к финансированию для предприятий со средней капитализацией, малых и средних предприятий, предприятий зеленой экономики и циклической экономики и/или адаптации, энергоэффективности и экологического перехода. ЕС предоставляет капитал первых убытков в размере 45 млн. евро, инвестиционные гранты в размере 7 млн. евро и техническую помощь в размере 3 млн. евро через KfW.

– расширение доступа к финансированию для предприятий со средней капитализацией, малых и средних предприятий, предприятий зеленой экономики и циклической экономики и/или адаптации, энергоэффективности и экологического перехода. ЕС предоставляет капитал первых убытков в размере 45 млн. евро, инвестиционные гранты в размере 7 млн. евро и техническую помощь в размере 3 млн. евро через KfW. EU4Business, кредитование микро- и малых предприятий через фонд EFSE – поддержка восстановления и перемещения пострадавших от войны компаний, микропредпринимательства и предпринимательства на ранних стадиях, возобновление бизнеса в деоккупированных и прифронтовых регионах и адаптация сельскохозяйственного бизнеса. ЕС предоставляет капитал первой потери 45 млн. евро, инвестиционные гранты 9 млн. евро и 1 млн. евро технической помощи через KfW.

– поддержка восстановления и перемещения пострадавших от войны компаний, микропредпринимательства и предпринимательства на ранних стадиях, возобновление бизнеса в деоккупированных и прифронтовых регионах и адаптация сельскохозяйственного бизнеса. ЕС предоставляет капитал первой потери 45 млн. евро, инвестиционные гранты 9 млн. евро и 1 млн. евро технической помощи через KfW. Программа реконструкции и восстановления инфраструктуры передачи электроэнергии – усиление устойчивости передачи электроэнергии путем инвестирования в постоянный ремонт и реконструкцию поврежденной или разрушенной энергетической инфраструктуры, а также восстановление доступа к электроснабжению критической инфраструктуры. ЕС предоставляет инвестиционные гранты в размере 100 млн. евро для привлечения средств через KfW.

– усиление устойчивости передачи электроэнергии путем инвестирования в постоянный ремонт и реконструкцию поврежденной или разрушенной энергетической инфраструктуры, а также восстановление доступа к электроснабжению критической инфраструктуры. ЕС предоставляет инвестиционные гранты в размере 100 млн. евро для привлечения средств через KfW. Программа поддержки украинских ММСБ – расширение доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий, пострадавших от войны компаний, чтобы помочь им возобновить свой бизнес, в том числе в деоккупированных и прифронтовых регионах. ЕС предоставляет гарантии на 20 млн евро через Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

– расширение доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий, пострадавших от войны компаний, чтобы помочь им возобновить свой бизнес, в том числе в деоккупированных и прифронтовых регионах. ЕС предоставляет гарантии на 20 млн евро через Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Программа развития муниципальной инфраструктуры, которая поддерживает Черновцы в инвестициях в водоснабжение и канализацию, восстановление инфраструктуры водоснабжения и канализации для местных жителей и значительного количества внутренне перемещенных лиц. ЕС предоставляет инвестиционные гранты в размере 17,75 млн. евро и техническую помощь 2 млн. евро для кредитования через KfW.

в инвестициях в водоснабжение и канализацию, восстановление инфраструктуры водоснабжения и канализации для местных жителей и значительного количества внутренне перемещенных лиц. ЕС предоставляет инвестиционные гранты в размере 17,75 млн. евро и техническую помощь 2 млн. евро для кредитования через KfW. Немедленное расширение в Украине JASPERS (Общая помощь для поддержки проектов в европейских регионах) – обеспечение развития потенциала для подготовки и реализации масштабных инфраструктурных проектов и предоставление консультационных услуг для определения приоритетности инвестиций в секторах, которые являются ключевыми для восстановления Украины. ЕС оказывает техническую помощь в размере 10 млн евро через ЕИБ.

(Общая помощь для поддержки проектов в европейских регионах) – обеспечение развития потенциала для подготовки и реализации масштабных инфраструктурных проектов и предоставление консультационных услуг для определения приоритетности инвестиций в секторах, которые являются ключевыми для восстановления Украины. ЕС оказывает техническую помощь в размере 10 млн евро через ЕИБ. Гарантийный механизм восстановления и реконструкции Украины (URGF) – для привлечения рисков, перечисленных из страховой отрасли, с первоначальным фокусом на обеспечении военного страхования движимых активов, таких как внутренний грузовой транспорт. ЕС предоставляет гарантии на 50 млн евро через ЕБРР для покрытия рисков фонда, который в свою очередь расширит страховое покрытие. Остальные доноры предоставляют дополнительные гарантийные обязательства на сумму 60 млн. евро.

Кроме того, для дальнейшей поддержки усилий Украины по реформам на пути к ЕС во время конференции в Берлине Еврокомиссия также подписала новые программы технической помощи на сумму более 100 млн. евро, чтобы помочь продвинуть реформы в Украине в таких сферах, как децентрализация, образование и квалификация, здравоохранение, интегрированное управление границами и реагирование на кризис.

Программа Ukraine Facility

1 февраля Европейский Совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму 4,5 млрд евро через Ukraine Facility, а 24 апреля от Евросоюза поступило еще 1,5 млрд евро по программе.

8 мая послы стран-членов Европейского Союза поддержали План для Ukraine Facility , согласившись с положительной оценкой документа, предложенной Европейской Комиссией, а 14 мая ЕС окончательно принял План Украины , необходимый для реализации программы Ukraine Facility.

План Украины – это конкретный перечень структурных реформ и мероприятий, включающий 151 индикатор в 15 направлениях, в частности, управление государственными финансами, борьба с отмыванием денег и финансовые рынки. Своевременное выполнение условий плана позволит привлечь в 2024 году 16 млрд евро, из которых 3 млрд евро – гранты.