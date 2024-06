Украина и почти 50 партнеров основали Skills Alliance: какова цель инициативы

Правительства Украины и Германии и около 50 стран, доноров, международных партнеров и представителей бизнес-сообщества создали Skills Alliance. Цель инициативы – предоставить возможность переквалификации или квалификации более 180 000 человек в течение следующих трех лет. В ближайшие три года на эти нужды планируют выделить 700 млн. евро.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

О создании альянса было объявлено во время панельной дискуссии на Международной конференции по восстановлению Украины URC-2024 в Берлине. Участие в панели приняли, в частности, министр экономики Украины Юлии Свириденко и федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

В Минэкономики отметили, что сейчас на рынке труда в Украине наблюдается структурная безработица. Она особенно ощутима в секторах, необходимых для восстановления и реконструкции, таких как строительство, транспорт, ИТ, инженерия и здравоохранение. Для решения этих проблем, чтобы обеспечить достаточное количество квалифицированных работников, был создан этот Альянс.

Он, прежде всего, направлен на обучение молодежи, внутренне перемещенных лиц и женщин. Первоочередно обучение будет направлено на украинцев внутри страны. Но доступ к нему будут иметь и украинцы, проживающие за границей.

"Украина работает над восстановлением не дожидаясь завершения войны. Но один из главных вызовов на этом пути — структурная безработица, то есть когда в определенных профессиях нет кадров, хотя искателей работы на рынке достаточно. Для восстановления же нужны специалисты. Поэтому, чтобы украинцы смогли приобрести навыки, необходимые для восстановления, мы создали Skills Alliance", - рассказала Свириденко.

По ее словам, эта инициатива должна создать условия для того, чтобы украинцы учились, приобретали новую квалификацию как в Украине, так и за рубежом. Также инициатива улучшит перспективы трудоустройства украинской молодежи, внутренне перемещенных лиц, ветеранов и создаст условия для возвращения украинцев из-за границы.

"Присоединиться к Skills Alliance может кто-либо. Ведь это общий проект, который объединит многочисленные уже реализуемые программы или которые только планируются к реализации. Вы можете внести свой вклад, начав собственную инициативу, или поддержав финансово другие программы, которые уже существуют", — подчеркнула глава Минэкономики.

Что еще известно о Skills Alliance

Согласно сообщению Минэкономики, Skills Alliance объединяет разные инициативы и укрепляет эффективное сотрудничество между Украиной и членами Альянса. Один из примеров – инициатива Skills4Recovery, которая финансируется совместно Европейским Союзом, Германией, Эстонией и Польшей. Skills4Recovery предлагает обучение для внутренне перемещенных лиц, молодежи, ветеранов и уязвимых групп с особым акцентом на такие отрасли как строительство, логистика, сельское хозяйство, услуги и производство. Международные и украинские бизнесы являются ключевыми партнерами Skills Alliance, именно они будут нанимать квалифицированных работников для восстановления Украины.

Инициатива Skills Alliance реализуется в рамках механизма Ukraine Facility, включающего, в частности, реформы, направленные на улучшение профессионально-технического образования, обучения и доступа к программам быстрого повышения квалификации. Она будет способствовать интеграции Украины в ЕС путем улучшения взаимного признания дипломов, полученных за границей, и путем приведения стандартов в соответствие с требованиями ЕС.

Кто вошел в альянс

В альянс вошли такие страны как Бельгия, Эстония, Европейский Союз (ЕС), Франция, Германия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Республика Корея, Швеция, Великобритания, Украина, Швейцария, а также различные международные финансовые учреждения и организации, включающие: Банк развития Совета Европы (CEB), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Европейский инвестиционный банк (EIB), Всемирный банк, Международная организация труда (МОТ), Международная организация по миграции Украины (IOM Украина), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID).

Также частные компании, такие как: Abt Global, Bayer, Google, PricewaterhouseCoopers (PWC), Scania.

Присоединились к инициативе и другие организации: Adventist Development and Relief Agency (ADRA), Allianz Ukrainischer Organisationen, Beredskapslyftet Skill Shift Initiative, Care International, Центр для экономической политики, CRISP, Cormack Consulting Group, Deutscher Volkshochschound of Diplomacy, FHI 360, Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa, Finnish National Agency for Education (EDUFI), GIZ, Hoffnungszeichen Sign of Hope eV, Help eV – Hilfe zur Selbsthilfe, Initiative Wohnungswi lad Foundation, Solidarity Fund Poland, SOS Kinderdörfer weltweit, Leaders of Change Foundation, Tent Partnership for Refugees.