Україна та майже 50 партнерів заснували Skills Alliance: яка мета ініціативи

Уряди України та Німеччини й загалом майже 50 країн, донорів, міжнародних партнерів та представників бізнес-спільноти створили Skills Alliance. Мета ініціативи — надати можливість перекваліфікації чи кваліфікації понад 180 000 людей протягом наступних трьох років. У найближчі три роки на ці потреби планують виділити 700 млн євро.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Про створення альянсу оголосили під час панельної дискусії на Міжнародній конференції з відновлення України URC-2024 у Берліні. Участь у панелі взяли, зокрема, міністерка економіки України Юлії Свириденко та Федеральна міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце.

У Мінекономіки зауважили, що наразі на ринку праці в Україні спостерігається структурне безробіття. Воно особливо відчутне у секторах, які необхідні для відновлення та реконструкції, таких як будівництво, транспорт, ІТ, інженерія та охорона здоров'я. Для розв'язання цих проблем і аби забезпечити достатню кількість кваліфікованих працівників, був створений цей Альянс.

Він передусім спрямований на навчання молоді, внутрішньо переміщених осіб та жінок. Першочергово навчання буде спрямоване на українців всередині країни. Та доступ до нього матимуть і українці, які мешкають за кордоном.

"Україна працює над відновленням не чекаючи завершення війни. Та один з головних викликів на цьому шляху — структурне безробіття, тобто коли у певних професіях катма кадрів, хоча шукачів роботи на ринку вдосталь. Для відновлення ж потрібні спеціалісти. Тому, щоб українці змогли набути навички, необхідні для відбудови, ми й створили Skills Alliance", - розповіла Свириденко.

За її словами, ця ініціатива має створити умови для того, щоб українці навчались, набували нової кваліфікації, як в Україні, так і за кордоном. Також ініціатива покращить перспективи працевлаштування для української молоді, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та створить умови для повернення українців із-за кордону.

"Приєднатись до Skills Alliance може будь-хто. Адже це спільний проєкт, який об’єднає численні програми, які вже реалізуються, або тільки плануються до реалізації. Ви можете зробити свій внесок, започаткувавши власну ініціативу, чи підтримавши фінансово інші програми, які вже існують", — наголосила очільниця Мінекономіки.

Що ще відомо про Skills Alliance

Згідно з повідомленням Мінекономіки, Skills Alliance об'єднує різні ініціативи та зміцнює ефективну співпрацю між Україною та членами Альянсу. Один із прикладів — ініціатива Skills4Recovery, яка фінансується спільно Європейським Союзом, Німеччиною, Естонією та Польщею. Skills4Recovery пропонує навчання для внутрішньо переміщених осіб, молоді, ветеранів та вразливих груп, з особливим акцентом на такі галузі як будівництво, логістика, сільське господарство, послуги та виробництво. Міжнародні та українські бізнеси є ключовими партнерами Skills Alliance, адже саме вони найматимуть кваліфікованих працівників для відновлення України.

Ініціатива Skills Alliance реалізується в рамках механізму Ukraine Facility, який, серед іншого, включає реформи, спрямовані на покращення професійно-технічної освіти, навчання та доступу до програм швидкого підвищення кваліфікації. Вона сприятиме інтеграції України в ЄС шляхом покращення взаємного визнання дипломів, отриманих за кордоном, та шляхом приведення стандартів у відповідність до вимог ЄС.

Хто увійшов до альянсу

До альянсу увійшли такі країни як: Бельгія, Естонія, Європейський Союз (ЄС), Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Республіка Корея, Швеція, Велика Британія, Україна, Швейцарія, а також різноманітні міжнародні фінансові установи та організації, які включають: Банк розвитку Ради Європи (CEB), Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD), Європейський інвестиційний банк (EIB), Світовий банк, Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародна організація з міграції України (IOM Україна), Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Агентство Сполучених Штатів з Міжнародного Розвитку (USAID).

Також приватні компанії, такі як: Abt Global, Bayer, Google, PricewaterhouseCoopers (PWC), Scania.

Доєдналися до ініціативи й інші організації: Adventist Development and Relief Agency (ADRA), Allianz Ukrainischer Organisationen, Beredskapslyftet Skill Shift Initiative, Care International, Centre for Economic Strategy, CRISP, Cormack Consulting Group, Deutscher Volkshochschulverband, Education Exchange Support Foundation Lithuania, European Academy of Diplomacy, FHI 360, Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa, Finnish National Agency for Education (EDUFI), GIZ, Hoffnungszeichen Sign of Hope e.V., Help e.V. – Hilfe zur Selbsthilfe, Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa, KfW, Open Platform e.V., Norad, Promprylad Foundation, Solidarity Fund Poland, SOS Kinderdörfer weltweit, Leaders of Change Foundation, Tent Partnership for Refugees.