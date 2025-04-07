Міноборони оштрафувало постачальників неякісної продукції для ЗСУ на понад 6 млн грн

У першому кварталі 2025 року закупівельна агенція Міністерства оборони України ДОТ наклала штрафні санкції на низку постачальників харчових продуктів для Збройних сил України. Загальна сума стягнень перевищила 6 мільйонів гривень.

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Про це повідомляє Міністерство оборони.

Причиною стали виявлені факти постачання фальсифікованих молочних виробів, що не відповідали державним стандартам.

Як повідомив директор Департаменту політики у сфері закупівель Міноборони Гліб Канєвський, у січні–березні ДОТ уклав контракти на постачання харчування військовослужбовцям на загальну суму 21,4 млрд грн.

"Це суттєвий ресурс, і ми не маємо права допустити, щоб жодна гривня була витрачена на неякісну продукцію для ЗСУ", — наголосив він.

Одним із головних напрямів роботи ДОТ у 2025 році є посилення контролю якості постачання. Першими під перевірку потрапили масло селянське та кисломолочний сичужний сир — категорії, найбільш уразливі до фальсифікації.

Із 35 зразків, відібраних у військових частинах, 19 виявились фальсифікованими — у продуктах зафіксували вміст немолочних жирів, що суперечить ДСТУ. Ще 6 зразків перебувають у процесі лабораторного дослідження.

У відповідь на виявлені порушення ДОТ:

наклав штрафи на порушників,

заблокував постачання сумнівних партій,

поінформував інших контрагентів,

заборонив відвантаження продукції під певними торговими марками.

"Ми розглядаємо контроль якості не як формальність, а як інструмент реального впливу на безпеку та довіру до системи постачання. Якщо продукт не відповідає стандартам або містить ознаки фальсифікації – він не має споживатись військовими", — зазначила директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.

У найближчий час ДОТ планує розширити перевірки на інші потенційно проблемні категорії харчових продуктів, а також повторно перевірити продукцію, яка раніше не відповідала стандартам.

Додамо, Міноборони запровадило нову систему контролю за постачанням консервованої продукції для Збройних сил. Відтепер усі поставки відбуваються лише після лабораторного контролю, а їхній облік здійснюється в ІТ-системі DOT-Chain.