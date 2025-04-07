Минобороны оштрафовало поставщиков некачественной продукции для ВСУ более чем на 6 млн грн

В первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ДОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для Вооруженных сил Украины. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.

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Об этом сообщает Министерство обороны.

Причиной послужили выявленные факты поставки фальсифицированных молочных изделий, не соответствовавших государственным стандартам.

Как сообщил директор Департамента политики в сфере закупок Минобороны Глеб Каневский, в январе-марте ДОТ заключил контракты на поставку питания военнослужащим на общую сумму 21,4 млрд грн.

"Это существенный ресурс, и мы не имеем права допустить, чтобы ни одна гривна была потрачена на некачественную продукцию для ВСУ", — подчеркнул он.

Одним из главных направлений работы ДОТ в 2025 году является усиление контроля качества снабжения. Первыми под проверку попали крестьянское масло и кисломолочный сычужный сыр — категории, наиболее уязвимые к фальсификации.

Из 35 образцов, отобранных в воинских частях, 19 оказались фальсифицированными – в продуктах зафиксировали содержание немолочных жиров, что противоречит ДСТУ. Еще 6 образцов находятся в процессе лабораторного исследования.

В ответ на выявленные нарушения ДОТ:

наложил штрафы на нарушителей,

заблокировал поставки сомнительных партий,

проинформировал других контрагентов,

запретил отгрузку продукции под определенными торговыми марками.

" Мы рассматриваем контроль качества не как формальность, а как инструмент реального влияния на безопасность и доверие к системе поставок. Если продукт не соответствует стандартам или содержит признаки фальсификации — он не должен потребляться военными ", — отметила директор программы питания ДОТ Галина Литош.

В ближайшее время ДОТ планирует расширить проверки на другие потенциально проблемные категории пищевых продуктов, а также повторно проверить ранее не соответствовавшую стандартам продукцию.

Минобороны ввело новую систему контроля за поставкой консервированной продукции для Вооруженных сил. Теперь все поставки происходят только после лабораторного контроля, а их учет осуществляется в ИТ-системе DOT-Chain.