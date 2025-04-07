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Минобороны оштрафовало поставщиков некачественной продукции для ВСУ более чем на 6 млн грн
В первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ДОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для Вооруженных сил Украины. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.
Об этом сообщает Министерство обороны.
Причиной послужили выявленные факты поставки фальсифицированных молочных изделий, не соответствовавших государственным стандартам.
Как сообщил директор Департамента политики в сфере закупок Минобороны Глеб Каневский, в январе-марте ДОТ заключил контракты на поставку питания военнослужащим на общую сумму 21,4 млрд грн.
"Это существенный ресурс, и мы не имеем права допустить, чтобы ни одна гривна была потрачена на некачественную продукцию для ВСУ", — подчеркнул он.
Одним из главных направлений работы ДОТ в 2025 году является усиление контроля качества снабжения. Первыми под проверку попали крестьянское масло и кисломолочный сычужный сыр — категории, наиболее уязвимые к фальсификации.
Из 35 образцов, отобранных в воинских частях, 19 оказались фальсифицированными – в продуктах зафиксировали содержание немолочных жиров, что противоречит ДСТУ. Еще 6 образцов находятся в процессе лабораторного исследования.
В ответ на выявленные нарушения ДОТ:
- наложил штрафы на нарушителей,
- заблокировал поставки сомнительных партий,
- проинформировал других контрагентов,
- запретил отгрузку продукции под определенными торговыми марками.
" Мы рассматриваем контроль качества не как формальность, а как инструмент реального влияния на безопасность и доверие к системе поставок. Если продукт не соответствует стандартам или содержит признаки фальсификации — он не должен потребляться военными ", — отметила директор программы питания ДОТ Галина Литош.
В ближайшее время ДОТ планирует расширить проверки на другие потенциально проблемные категории пищевых продуктов, а также повторно проверить ранее не соответствовавшую стандартам продукцию.
Минобороны ввело новую систему контроля за поставкой консервированной продукции для Вооруженных сил. Теперь все поставки происходят только после лабораторного контроля, а их учет осуществляется в ИТ-системе DOT-Chain.