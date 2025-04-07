Государственный оператор тыла уже заключил контракты на 44,8 млрд грн: детали закупок

По итогам первого квартала 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Государственный оператор тыла (ГОТ) законтрактовало тылового имущества на сумму 44,8 млрд грн. Это составляет почти 66% общего финансирования на 2025 год, которое составляет 67,6 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

О закупках

Благодаря предварительному утверждению планов закупок в 2024 году Государственный оператор тыла смог быстро начать их реализацию, обеспечивая стабильную поставку необходимого имущества.

Среди законтрактованных поставок:

питание на 21,4 млрд грн;

вещевое имущество на 16,4 млрд грн;

горючее на 7 млрд грн.

Это позволяет бизнесу лучше планировать производство, а военным получать необходимое обеспечение вовремя.

Отмечается, что уже закуплены комплекты летнего полевого костюма на сумму 1.8 млрд грн и уже доставлены на склады на сумму 433 млн грн. Это позволило вовремя обеспечить военнослужащих необходимой одеждой в начале сезона.

Также законтрактован существенный объем средств индивидуальной защиты. В целом заключены соглашения на 3,8 млрд грн, в том числе на поставку бронежилетов – 3,1 млрд грн, шлемов – 0,7 млрд грн, тактических очков – 0,1 млрд грн. Это позволило своевременно обеспечить подразделения необходимыми средствами защиты.

О политике локализации и ресурсах

Минобороны активно внедряет политику локализации, поддерживающую развитие украинской промышленности.

В рамках этой политики Государственный оператор тыла требует от участников тендеров поставлять продукцию с локализацией для ВСУ. Это способствует развитию отечественного производства и созданию новых рабочих мест в ключевых секторах экономики.

Кроме заблаговременного планирования закупок, Минобороны приняло меры для более эффективного использования приобретенных ресурсов.

В частности, ДОТ приступил к закупке дизельного горючего с красителями для маркировки. Этот механизм позволяет отслеживать каждую партию горючего, снижая риск злоупотреблений.

Маркировка гарантирует четкую идентификацию горючего, закупаемого исключительно для нужд ВСУ, и минимизирует возможность его незаконной продажи.

Деятельность ГОТ

Ранее сообщалось, что Государственный оператор тыла создал для украинских предпринимателей, желающих приобщиться к обеспечению армии, пошаговые разъяснения всех этапов этого процесса.

Напомним, ГОТ продолжает совершенствовать механизмы закупок горючего, расширяя возможности для участия бизнеса и повышая конкурентность на торгах, и увеличивает количество лотов. Решение направлено на привлечение большего количества участников и повышение эффективности закупки горючего для военных.