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ГОТ и Нацгвардия закупили бронежилеты на миллиард гривен: по каким ценам
Государственное предприятие "Государственный оператор тыла" Минобороны (ГОТ, агентство, обеспечивающее тыловые нужды ВСУ), и военная часть Нацгвардии заключили соглашения на приобретение бронежилетов на сумму более 1 миллиарда гривен.
Об этом пишут "Наши деньги" со ссылкой на систему Rozorro.
ГОТ
Отмечается, что ГОТ заключил соглашение с "Харьковским заводом средств индивидуальной защиты" на закупку 15 000 бронежилеты "Plastoon UAFE" по цене 29 562 грн ($712) за комплект. Общая стоимость контракта составляет 443,43 млн грн, а поставки должны состояться до 28 апреля.
Указывается, что эти бронежилеты, кроме стандартной защиты груди, спины, боков, паха и шеи, дополнительно оснащены разгрузочным ремнем, а также защитой плеч и бедер. ДОТ закупал бронежилеты полной комплектности только раз, в феврале 2024 года. Тогда 10 000 комплектов Корсар от ООО "НПП Темп-3000" стоили 34 408 грн ($916) за комплект .
Другой контракт на 322,42 млн грн ДОТ заключил 11 марта с ООО "Укртак.ЮА". За ним до 20 ноября должно поставить 15 000 бронежилетов комплектности 1-5 (без ремней, защиты плеч и бедер). Заказали бронежилеты UT-Defence. Цена за комплект – 21 494 грн, или ($517). В прошлом году их средняя стоимость в контрактах ДОТ составила 28449 грн ($710).
Сообщается, что в настоящее время это самая низкая цена на бронежилеты базовой комплектности в контрактах ДОТ за 2024-2025 год.
Нацгвардия
Военная часть 2276 Национальной гвардии Украины заключила соглашение с "Укртак.ЮА" на приобретение 10 000 бронежилеты "УКРТАК" УТ-НГ 6-го класса защиты. Контракт на сумму 244,90 млн. грн. предусматривает поставку до 30 сентября. Комплекты включают в себя дополнительную защиту плеч, шеи и паха, а также жесткие и мягкие бронеэлементы соответствующих классов защиты. Цена — 24 490 грн ($586) за комплект .
В апреле 2024 года Нацгвардия уже закупала бронежилеты 6 класса защиты по такой же технической спецификации у этого же поставщика. Тогда комплект обошелся в 28 800 грн ($740).
ООО "Укртак.ЮА" зарегистрировано в 2022 году в Киеве. Владелицей Елена Алексеева, руководителем – Александр Гаркуша, который к июню 2023 стал основателем.
В октябре 2024 года компания стала фигурантом уголовного производства БЭБ из-за возможного уклонения от уплаты таможенных платежей. На пункте пропуска "Орловка" задержали грузовик с баллистическими пакетами, полиэтиленовой тканью и пряжками, которые получало "Укртак.ЮА". Водитель имел два разных комплекта документов с высокой ценой на товар.
Напомним, что в 2025 году ГОТ заключил с ЮТ Компани договор о внедрении новой модели поставки питания ВСУ. Это пилотный проект, который стартует в Киеве и Киевской области. Он имеет существенные отличия от действующей модели снабжения и предполагает четкое разграничение функций закупок и логистики.