ДОТ та Нацгвардія закупили бронежилети на мільярд гривень: за якими цінами

Державне підприємство "Державний оператор тилу" Міноборони (ДОТ, агенція, що забезпечує тилові потреби ЗСУ),та військова частина Нацгвардії уклали угоди на придбання бронежилетів на суму понад 1 мільярд гривень.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на систему "Рrozorro.

ДОТ

Зазначається, що ДОТ уклав угоду з "Харківським заводом засобів індивідуального захисту" на закупівлю 15 000 бронежилетів "Plastoon UAFE" за ціною 29 562 грн ($712) за комплект. Загальна вартість контракту становить 443,43 млн грн, а постачання має відбутися до 28 квітня.

Вказується, що ці бронежилети, окрім стандартного захисту грудей, спини, боків, паху та шиї, додатково оснащені розвантажувальним ременем, а також захистом плечей і стегон. ДОТ закуповував бронежилети повної комплектності тільки раз, у лютому 2024 року. Тоді 10 000 комплектів Корсар від ТОВ "НВП Темп-3000" коштували 34 408 грн ($916) за комплект.

Інший контракт на 322,42 млн грн ДОТ уклав 11 березня з ТОВ "Укртак.ЮА". За ним до 20 листопада мають поставити 15 000 бронежилетів комплектності 1-5 (без ременів, захисту плечей і стегон). Замовили бронежилети UT-Defence. Ціна за комплект – 21 494 грн, або ($517). Минулого року їх середня вартість у контрактах ДОТ склала 28 449 грн ($710).

Повідомляється, що наразі це найнижча ціна на бронежилети базової комплектності в контрактах ДОТ за 2024-2025 рік.

Нацгвардія

Військова частина 2276 Національної гвардії України уклала угоду з "Укртак.ЮА" на придбання 10 000 бронежилетів "УКРТАК" УТ-НГ 6-го класу захисту. Контракт на суму 244,90 млн грн передбачає поставку до 30 вересня. Комплекти включають додатковий захист плечей, шиї та паху, а також жорсткі та м'які бронеелементи відповідних класів захисту. Ціна — 24 490 грн ($586) за комплект.

У квітні 2024 року Нацгвардія вже закуповувала бронежилети 6 класу захисту за такою ж технічною специфікацією у цього ж постачальника. Тоді комплект коштував 28 800 грн ($740).

ТОВ "Укртак.ЮА" зареєстровано в 2022 році в Києві. Власницею є Олена Алєксєєва, керівником – Олександр Гаркуша, який до червня 2023 року став засновником.

У жовтні 2024 року компанія стала фігурантом кримінального провадження БЕБ через можливе ухилення від сплати митних платежів. На пункті пропуску "Орлівка" затримали вантажівку з балістичними пакетами, поліетиленовою тканиною та пряжками, які отримувало "Укртак.ЮА". Водій мав два різні комплекти документів із високою ціною на товар.

Нагадаємо, що у 2025 році ДОТ уклав з “ЮТ Компані” договір щодо впровадження нової моделі постачання харчування ЗСУ. Наразі це пілотний проєкт, який стартує в Києві та Київській області. Він має суттєві відмінності від чинної моделі постачання та передбачає чітке розмежування функцій закупівель та логістики.