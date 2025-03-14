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ДОТ та Нацгвардія закупили бронежилети на мільярд гривень: за якими цінами
Державне підприємство "Державний оператор тилу" Міноборони (ДОТ, агенція, що забезпечує тилові потреби ЗСУ),та військова частина Нацгвардії уклали угоди на придбання бронежилетів на суму понад 1 мільярд гривень.
Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на систему "Рrozorro.
ДОТ
Зазначається, що ДОТ уклав угоду з "Харківським заводом засобів індивідуального захисту" на закупівлю 15 000 бронежилетів "Plastoon UAFE" за ціною 29 562 грн ($712) за комплект. Загальна вартість контракту становить 443,43 млн грн, а постачання має відбутися до 28 квітня.
Вказується, що ці бронежилети, окрім стандартного захисту грудей, спини, боків, паху та шиї, додатково оснащені розвантажувальним ременем, а також захистом плечей і стегон. ДОТ закуповував бронежилети повної комплектності тільки раз, у лютому 2024 року. Тоді 10 000 комплектів Корсар від ТОВ "НВП Темп-3000" коштували 34 408 грн ($916) за комплект.
Інший контракт на 322,42 млн грн ДОТ уклав 11 березня з ТОВ "Укртак.ЮА". За ним до 20 листопада мають поставити 15 000 бронежилетів комплектності 1-5 (без ременів, захисту плечей і стегон). Замовили бронежилети UT-Defence. Ціна за комплект – 21 494 грн, або ($517). Минулого року їх середня вартість у контрактах ДОТ склала 28 449 грн ($710).
Повідомляється, що наразі це найнижча ціна на бронежилети базової комплектності в контрактах ДОТ за 2024-2025 рік.
Нацгвардія
Військова частина 2276 Національної гвардії України уклала угоду з "Укртак.ЮА" на придбання 10 000 бронежилетів "УКРТАК" УТ-НГ 6-го класу захисту. Контракт на суму 244,90 млн грн передбачає поставку до 30 вересня. Комплекти включають додатковий захист плечей, шиї та паху, а також жорсткі та м'які бронеелементи відповідних класів захисту. Ціна — 24 490 грн ($586) за комплект.
У квітні 2024 року Нацгвардія вже закуповувала бронежилети 6 класу захисту за такою ж технічною специфікацією у цього ж постачальника. Тоді комплект коштував 28 800 грн ($740).
ТОВ "Укртак.ЮА" зареєстровано в 2022 році в Києві. Власницею є Олена Алєксєєва, керівником – Олександр Гаркуша, який до червня 2023 року став засновником.
У жовтні 2024 року компанія стала фігурантом кримінального провадження БЕБ через можливе ухилення від сплати митних платежів. На пункті пропуску "Орлівка" затримали вантажівку з балістичними пакетами, поліетиленовою тканиною та пряжками, які отримувало "Укртак.ЮА". Водій мав два різні комплекти документів із високою ціною на товар.
Нагадаємо, що у 2025 році ДОТ уклав з “ЮТ Компані” договір щодо впровадження нової моделі постачання харчування ЗСУ. Наразі це пілотний проєкт, який стартує в Києві та Київській області. Він має суттєві відмінності від чинної моделі постачання та передбачає чітке розмежування функцій закупівель та логістики.