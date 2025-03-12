ДОТ посилює контроль графіків постачання речового майна ЗСУ: які заходи заплановано

Державний оператор тилу (ДОТ) Міноборони суттєво посилює контроль за дотриманням графіку виробництва речового майна для української армії. З цією метою команда закупівельної агенції збільшує кількість виїздів на підприємства-постачальники.

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Про це 12 березня повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"У 2025 році бюджет закупівель речового майна ДОТу становить понад 23 млрд грн. Це значні ресурси, які мають бути використані ефективно, з чітким дотриманням термінів та якості. Наша мета – забезпечити армію якісним речовим майном у необхідні строки, не допускаючи зривів постачання", – заявив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Як зазначила директорка програми речового майна ДОТ Вікторія Виноградова, окрім документального підтвердження, відповідальні особи мають бачити процес на власні очі. Це сприятиме оперативному реагуванню на потенційні ризики, зокрема на перевантаженість постачальників контрактами та на перебої з постачанням сировини. З початку 2025 року представники ДОТ 14 разів виїжджали на цехи підприємців.

"Зараз ми системно відстежуємо наявність матеріалів, темпи виконання замовлень та відповідність продукції затвердженим стандартам. Це дозволяє вчасно виявляти проблеми та ухвалювати відповідні рішення», – зазначила вона.

Закупівельна агенція має щоквартальний план перевірок підприємств, а постачальники заздалегідь отримують офіційні повідомлення про такі виїзди. Особлива увага приділяється новим гравцям ринку, а також компаніям, у яких рівень виконання зобов’язань становить менш як 75%. У разі виявлення порушень складається відповідний акт. Якщо постачальник систематично не виконує свої зобов’язання, ДОТ має право на одностороннє розірвання договору. Тоді постачальник втрачає можливість брати участь у майбутніх закупівлях.

Нагадаємо, у лютому закупівельна агенція "Державний оператор тилу" підсумувала перший рік своєї діяльності, оприлюднивши основні досягнення. За цей час було укладено 719 контрактів на суму 74,6 млрд грн, що дозволило забезпечити українських військових харчуванням, амуніцією та паливно-мастильними матеріалами.