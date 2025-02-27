Зекономлено 16.3 млрд: ДОТ підбив підсумки першого року роботи

Закупівельна агенція Міністерства оборони України "Державний оператор тилу" підсумувала перший рік своєї діяльності, оприлюднивши основні досягнення. За цей час було укладено 719 контрактів на суму 74,6 млрд грн, що дозволило забезпечити українських військових харчуванням, амуніцією та паливно-мастильними матеріалами.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Агенція розпочала роботу 1 грудня 2023 року. Вже у січні 2024 року вона взяла на себе постачання одягу, спорядження та ПММ для ЗСУ, а з 1 квітня – організувала систему харчування. Оскільки раніше дані про ринок, обсяги забезпечення та постачальників були відсутні, фахівці ДОТ створили процеси закупівель фактично з нуля. Це дозволило залучити нових постачальників і зробити систему максимально відкритою та прозорою.

Завдяки ефективному управлінню закупівлями вдалося заощадити понад 16,3 млрд грн бюджетних коштів, які були спрямовані на додаткові потреби Збройних сил України.

Директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, зазначив, що найбільшу економію отримано на закупівлях пального – майже 6,6 млрд грн, а також на продовольстві – близько 6 млрд грн. Це результат системної оптимізації витрат і впровадження сучасних підходів до закупівель.

Протягом року Державний оператор тилу уклав контракти на суму 74,6 млрд грн при затвердженій річній потребі в 95,6 млрд грн. Завдяки оптимізації процесів вдалося зекономити 16,3 млрд грн бюджетних коштів.

Середній рівень обслуговування постачальників (SLA) склав 78%. Запровадження IT-системи DOT-Chain дозволило вчетверо прискорити цикл постачання та скоротити понад 30 000 паперових документів щотижня.

Вперше в історії забезпечення ЗСУ потреби на 2025 рік почали контрактувати ще в попередньому році – з листопада 2024-го.

Підсумки за основними напрямками забезпечення

За напрямом продовольчого забезпечення було укладено контракти на загальну суму 23,6 млрд грн. Виконання постачань становить 95,1%. Протягом року було доставлено 264 млн літрів води, що можна порівняти з обсягом 85 олімпійських басейнів.

Щодо речового майна, загальна сума контрактів склала 22,8 млрд грн. Постачання виконані на рівні 84%. Зокрема, було поставлено 128 860 бронежилетів, чого достатньо для повного забезпечення армій п’яти країн – Угорщини, Нідерландів, Болгарії, Бельгії та Швеції разом узятих.

За напрямом постачання паливно-мастильних матеріалів укладені контракти на 28,2 млрд грн. Поставки виконані на 90,8%. Загалом було доставлено 11 000 вагонів ПММ – якби їх вибудувати в одну колону, її довжина дорівнювала б відстані від Братислави до Будапешта.

Також проведено понад 1 600 перевірок ділових партнерів. Для впровадження міжнародних стандартів управління Державний оператор тилу співпрацює з провідними закупівельними агентствами НАТО.

Додамо, у 2024 році ДОТ перевірив 1603 потенційних контрагентів Збройних Сил України на відповідність вимогам антикорупційного та санкційного законодавства. В результаті цього троє учасників були відхилені.