Сэкономлено 16,3 млрд грн: Государственный оператор тыла подвел итоги первого года работы

Закупочное агентство Министерства обороны Украины "Государственный оператор тыла" подытожила первый год своей деятельности, обнародовав основные достижения. За это время было заключено 719 контрактов на сумму 74,6 млрд грн, что позволило обеспечить украинским военным питанием, амуницией и горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Агентство начало работу 1 декабря 2023 года. Уже в январе 2024 года она взяла на себя поставки одежды, снаряжения и ГСМ для ВСУ, а с 1 апреля – организовала систему питания. Поскольку ранее данные о рынке, объемах обеспечения и поставщиках отсутствовали, специалисты ГОТ создали процессы закупок фактически с нуля. Это позволило привлечь новых поставщиков и сделать систему максимально открытой и прозрачной.

Благодаря эффективному управлению закупками удалось сэкономить более 16,3 млрд грн бюджетных средств, направленных на дополнительные потребности Вооруженных сил Украины.

Директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский отметил, что наибольшая экономия получена на закупках горючего – почти 6,6 млрд грн, а также на продовольствии – около 6 млрд грн. Это результат системной оптимизации издержек и внедрения современных подходов к закупкам.

В течение года Государственный оператор тыла заключил контракты на сумму 74,6 млрд. грн. при утвержденной годовой потребности в 95,6 млрд. грн. Благодаря оптимизации процессов удалось сэкономить 16,3 млрд. грн. бюджетных средств.

Средний уровень обслуживания поставщиков (SLA) составил 78%. Введение IT-системы DOT-Chain позволило в четыре раза ускорить цикл поставки и сократить более 30 000 бумажных документов еженедельно.

Впервые в истории обеспечения ВСУ потребности в 2025 году начали контрактовать еще в предыдущем году – с ноября 2024-го.

Итоги по основным направлениям обеспечения

По направлению продовольственного обеспечения были заключены контракты на общую сумму 23,6 млрд. грн. Выполнение поставок составляет 95,1%. В течение года было доставлено 264 млн. литров воды, что сравнимо с объемом 85 олимпийских бассейнов.

Относительно вещного имущества общая сумма контрактов составила 22,8 млрд грн. Снабжение выполнено на уровне 84%. В частности, было поставлено 128 860 бронежилетов, что достаточно для полного обеспечения армий пяти стран – Венгрии, Нидерландов, Болгарии, Бельгии и Швеции вместе взятых.

По направлению поставки горюче-смазочных материалов заключены контракты на 28,2 млрд грн. Поставки исполнены на 90,8%. В общей сложности было доставлено 11 000 вагонов ГСМ – если бы их выстроить в одну колонну, ее длина была бы равна расстоянию от Братиславы до Будапешта.

Также проведено более 1600 проверок деловых партнеров. Для внедрения международных стандартов управления Государственный оператор тыла сотрудничает с ведущими закупочными агентствами НАТО.

В 2024 году ГОТ проверил 1603 потенциальных контрагентов Вооруженных Сил Украины на соответствие требованиям антикоррупционного и санкционного законодательства. В результате этого трое участников были отклонены.