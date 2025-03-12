ГОТ усиливает контроль графиков поставок вещевого имущества ВСУ: какие мероприятия запланированы

Государственный оператор тыла (ГОТ) Минобороны существенно усиливает контроль за соблюдением графика производства вещевого имущества для украинской армии. С этой целью команда закупочного агентства увеличивает количество выездов на предприятия-поставщики.

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Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В 2025 году бюджет закупок вещевого имущества ГОТа составляет более 23 млрд грн. Это значительные ресурсы, которые должны быть использованы эффективно, с четким соблюдением сроков и качества. Наша цель – обеспечить армию качественным вещевым имуществом в необходимые сроки, не допуская срывов поставок", – заявил директор департамента политики закупок Украины.

Как отметила директор программы вещевого имущества ГОТ Виктория Виноградова, кроме документального подтверждения, ответственные лица должны видеть процесс своими глазами. Это будет способствовать оперативному реагированию на потенциальные риски, в частности, на перегруженность поставщиков контрактами и на перебои с поставкой сырья. С начала 2025 г. представители ГОТ 14 раз выезжали на цеха предпринимателей.

"Сейчас мы системно отслеживаем наличие материалов, темпы выполнения заказов и соответствие продукции утвержденным стандартам. Это позволяет своевременно выявлять проблемы и принимать соответствующие решения", — отметила она.

Закупочное агентство имеет ежеквартальный план проверок предприятий, а поставщики заранее получают официальные уведомления о таких выездах. Особое внимание уделяется новым игрокам рынка, а также компаниям, у которых уровень исполнения обязательств составляет менее 75%. В случае выявления нарушений составляется соответствующий акт. Если поставщик не выполняет свои обязательства, ГОТ имеет право на одностороннее расторжение договора. Тогда поставщик теряет возможность участвовать в будущих закупках.

Напомним, в февралес оккупирующим агентством "Государственный оператор тыла" подытожила первый год своей деятельности, обнародовав основные достижения. За это время было заключено 719 контрактов на сумму 74,6 млрд грн, что позволило обеспечить украинским военным питанием, амуницией и горюче-смазочными материалами.