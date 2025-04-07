Державний оператор тилу вже уклав контракти на 44,8 млрд грн: деталі закупівель

За підсумками першого кварталу 2025 року закупівельна агенція Міністерства оборони Державний оператор тилу (ДОТ) законтрактувала тилового майна на суму 44,8 млрд грн. Це складає майже 66% від загального фінансування на 2025 рік, яке становить 67,6 млрд грн.

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Про це інформує пресслужба Міноборони.

Про закупівлі

Завдяки попередньому затвердженню планів закупівель у 2024 році, Державний оператор тилу зміг швидко розпочати їх реалізацію, забезпечуючи стабільне постачання необхідного майна.

Серед законтрактованих поставок:

харчування на 21,4 млрд грн;

речове майно на 16,4 млрд грн;

пальне на 7 млрд грн.

Це дозволяє бізнесу краще планувати виробництво, а військовим — отримувати необхідне забезпечення вчасно.

Зазначається, що вже закуплено комплекти костюма літнього польового на суму 1.8 млрд грн та вже доставлено на склади на суму 433 млн грн. Це дозволило вчасно забезпечити військовослужбовців необхідним одягом до початку сезону.

Також законтрактовано суттєвий обсяг засобів індивідуального захисту. Загалом укладено угоди на 3,8 млрд грн, зокрема на постачання бронежилетів – 3,1 млрд грн, шоломів – 0,7 млрд грн, тактичних окулярів – 0,1 млрд грн. Це дало змогу своєчасно забезпечити підрозділи необхідними засобами захисту.

Про політику локалізації та ресурси

Міноборони активно впроваджує політику локалізації, що підтримує розвиток української промисловості.

В рамках цієї політики Державний оператор тилу вимагає від учасників тендерів постачати продукцію з локалізацією для ЗСУ. Це сприяє розвитку вітчизняного виробництва та створенню нових робочих місць у ключових секторах економіки.

Окрім завчасного планування закупівель, Міноборони вжило заходів для ефективнішого використання придбаних ресурсів.

Зокрема, ДОТ розпочав закупівлю дизельного пального з барвниками для маркування. Цей механізм дозволяє відстежувати кожну партію пального, знижуючи ризик зловживань.

Маркування гарантує чітку ідентифікацію пального, яке закуповується виключно для потреб ЗСУ, та мінімізує можливість його незаконного продажу.

Діяльність ДОТ

Раніше повідомлялося, що Державний оператор тилу створив для українських підприємців, що хочуть долучитися до забезпечення армії, покрокові роз'яснення всіх етапів цього процесу.

Нагадаємо, ДОТ‎ продовжує удосконалювати механізми закупівель пального, розширюючи можливості для участі бізнесу та підвищуючи конкурентність на торгах, та збільшує кількість лотів. Рішення спрямоване на залучення більшої кількості учасників та підвищення ефективності закупівлі пального для військових.