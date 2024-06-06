10 тисяч українців отримали ваучери на безкоштовне навчання: які професії найпопулярніші

З початку року понад 10 тисяч українців отримали ваучер на безкоштовне навчання за рахунок держави, щоб підвищити свій професійний рівень чи здобути нову спеціальність.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Ця ініціатива, профінансована у сумі 75 мільйонів гривень, стала частиною програми "Робота без бар'єрів", що реалізується на виконання Національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні.

Серед популярних спеціальностей і професій, за якими отримували ваучери, виявилися медсестринство (видано 2589 ваучерів); дошкільна освіта (665); медицина (315); психологія (281); кухар (1147); водій (655); тракторист (423); кондитер (294).

Люди, які отримали ці ваучери, мають можливість вибрати заклад освіти та форму навчання самостійно.

У Мінекономіки нагадують, що минулого року близько 18 тисяч українців скористалися цією програмою, отримавши професійну підготовку у сумі 252 мільйони гривень.

У програмі передбачено можливість навчання за 124 професіями та спеціальностями у сферах ІТ, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування та інших.

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3-х років.

Зокрема, це:

люди віком старше 45 років (до настання пенсії за віком);ветерани, учасники бойових дій;

внутрішньо переміщені особи працездатного віку;

особи з інвалідністю;

люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон.

Міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що структурне безробіття - одна з найважливіших проблем на ринку праці. Наразі, за її словами, до 60% роботодавців стикаються з проблемою знаходження кваліфікованих працівників.

Зауважимо, в Україні через замінованість стала актуальною професія сапера. Наразі Державна служба зайнятості почала видавати ваучери на навчання за цією спеціальністю, але кількість саперів все одно недостатня для розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій.

Джерело фото: ua.depositphotos.com