10 тысяч украинцев получили ваучеры на бесплатное обучение: какие профессии самые популярные

С начала года более 10 тысяч украинцев получили ваучер на бесплатное обучение за счет государства, чтобы повысить свой профессиональный уровень или получить новую специальность.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Эта инициатива, профинансированная в сумме 75 миллионов гривен, стала частью программы "Работа без барьеров", реализуемой во исполнение Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине.

Среди популярных специальностей и профессий, по которым получали ваучеры, оказались медсестринство (выдано 2589 ваучеров); дошкольное образование (665); медицина (315); психология (281); повар (1147); водитель (655); тракторист (423); кондитер (294).

Люди, получившие эти ваучеры, имеют возможность выбрать учебное заведение и форму обучения самостоятельно.

В Минэкономики напоминают, что в прошлом году около 18 тысяч украинцев воспользовались этой программой, получив профессиональную подготовку в сумме 252 миллиона гривен.

В программе предусмотрена возможность обучения по 124 профессиям и специальностям в сфере ИТ, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания и других.

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, имеющих при этом профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные в службе занятости как безработные и не проходившие обучение на средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет.

В частности, это:

люди старше 45 лет (до наступления пенсии по возрасту); ветераны, участники боевых действий;

внутренне перемещенные лица трудоспособного возраста;

лица с инвалидностью;

люди, получившие ранения в результате военной агрессии, или прошедшие плен.

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что структурная безработица – одна из важнейших проблем на рынке труда. По ее словам, до 60% работодателей сталкиваются с проблемой нахождения квалифицированных работников.

Заметим, в Украине из-за заминированности стала актуальна профессия сапера. Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по этой специальности, но количество саперов все равно недостаточно для разминирования загрязненных взрывоопасными предметами территорий.

Источник фото: ua.depositphotos.com