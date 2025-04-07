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1 млрд грн на підтримку оборони: стартувала програма для виробників військових комплектуючих
В Україні запустили нову державну програму "Зроблено для Перемоги", спрямовану на підтримку національних виробників компонентів для озброєння та військової техніки (ОВТ). Ініціаторами програми виступили Міністерство економіки спільно з іншими органами влади.
Про це повідомляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметан.
Наразі в країні працюють понад 100 таких виробників, які виготовляють широкий спектр продукції — від польотних контролерів, двигунів і рам до плат ініціації, пультів, CRP-антен та іншого.
Минулого року в Україні з’явилися двигуни для безпілотників, повністю виготовлені з вітчизняних компонентів. Є також дрони, які на 100% складаються з українських деталей.
Програма "Зроблено для Перемоги" передбачає надання грантів до 8 мільйонів гривень на розвиток виробництва. Загальний бюджет ініціативи становить 1 мільярд гривень.
Кошти можна спрямовувати на закупівлю нового виробничого обладнання та впровадження програмного забезпечення.
Програма реалізується на умовах співфінансування: 50% витрат покриває держава, інші 50% — виробник. Для підприємств, що працюють у прифронтових регіонах, а також виробників безпілотників, частка державного фінансування становитиме 80%. Отримані кошти повертати не потрібно.
Як податися на програму
Подати заявку на участь у програмі "Зроблено для Перемоги" можна через портал "Дія". Для цього потрібно обрати банк-партнер, заповнити заявку разом із бізнес-планом і пройти співбесіду, під час якої представники банку ознайомляться з виробничими потужностями заявника.
Міністерство економіки розглядає подані заявки кожні два тижні. У разі позитивного рішення підприємець перераховує банку свою частину співфінансування, після чого держава дофінансовує решту вартості проєкту.
Подаватися можуть і працюючі підприємства, і ті, хто лише планує розпочати виробництво.
Очікується, що ця ініціатива ефективно доповнить вже чинну програму доступних кредитів для підприємств оборонно-промислового комплексу під 5%.
Загалом, протягом минулого року українська оборонна промисловість залучила понад 1,5 мільярда доларів інвестицій завдяки ініціативі Zbroyari: Manufacturing Freedom.